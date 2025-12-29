Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Ngôi sao bóng đá Christian Pulisic phản ứng gắt khi bị đồn hẹn hò Sydney Sweeney

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Những ngày cuối năm, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng ngôi sao bóng đá Christian Pulisic đang hẹn hò với nữ diễn viên Sydney Sweeney. Trước sức lan tỏa của tin đồn, đội trưởng tuyển bóng đá Mỹ đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận và kêu gọi chấm dứt việc lan truyền thông tin sai lệch về đời tư.

Christian Pulisic đã lên tiếng đính chính trên Instagram, bày tỏ mong muốn mọi người dừng việc thêu dệt câu chuyện sai sự thật liên quan đến cuộc sống cá nhân của anh. "Làm ơn dừng bịa đặt những câu chuyện về đời tư của tôi. Ai đó phải chịu trách nhiệm, vì điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác", nam cầu thủ viết.

Trước đó, dưới một bài đăng trên Instagram ám chỉ mối quan hệ giữa anh và Sydney Sweeney, Pulisic cũng để lại bình luận, khẳng định đây là tin giả và đề nghị không tiếp tục lan truyền tin đồn: “Tin giả, mọi người ơi, hãy dừng lại với những tin đồn ngớ ngẩn này”.

26e2479bdf5e5000094f.jpg
Trạng thái Christian Pulisic đăng tải trên Instagram cá nhân hôm 28/12.

Những đồn đoán về mối quan hệ giữa Christian Pulisic và Sydney Sweeney bắt đầu lan truyền từ dịp Giáng sinh vừa qua, xuất phát từ một trang tin của Ý và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhiều tài khoản cho rằng nam cầu thủ và nữ diễn viên 28 tuổi có mối liên kết tình cảm sau khi Sydney Sweeney chia tay hôn phu cũ vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cả hai ngôi sao đều đang có những định hướng riêng trong cuộc sống.

605485035-1194866359411241-1181205776614059959-n.jpg
Tin hẹn hò giữa Christian Pulisic và Sydney Sweeney được lan truyền rộng rãi dù không có bằng chứng xác thực.

Christian Pulisic sinh năm 1998, hiện là gương mặt nổi bật của bóng đá Mỹ và đang giữ vai trò đội trưởng đội tuyển quốc gia. Trong đời sống cá nhân, anh được cho là hẹn hò với vận động viên Alexa Melton từ năm 2024.

christian-pulisic-dari-as-selama-pertandingan-sepak-bola-221122113159-163.jpg
Christian Pulisic hiện là ngôi sao sáng giá của bóng đá xứ cờ hoa. Ảnh: EFA

Trong khi đó, Sydney Sweeney sinh năm 1997, được biết đến qua nhiều bộ phim và series dành cho khán giả trẻ, hiện là một trong những minh tinh được săn đón của Hollywood. Nữ diễn viên được cho là hẹn hò với doanh nhân Scooter Braun từ đầu tháng 9 năm nay. Trả lời tạp chí People hồi đầu tháng 12, một nguồn tin thân cận cho biết “Scooter và Sydney đang tiến triển rất tốt, mối quan hệ của họ nghiêm túc và bền chặt”. Nguồn tin này cũng chia sẻ rằng bạn bè và gia đình của nữ diễn viên cảm thấy yên tâm khi thấy cô hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại.

41142eac06698937d078.jpg
Sydney Sweeney xuất hiện cùng Scooter Braun tại New York vào ngày 5/10/2025. Ảnh: People
image-19.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Christian Pulisic #Sydney Sweeney #tin đồn #bóng đá #diễn viên #Hollywood #Alexa Melton

Xem thêm

Cùng chuyên mục