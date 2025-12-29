Ngôi sao bóng đá Christian Pulisic phản ứng gắt khi bị đồn hẹn hò Sydney Sweeney

HHTO - Những ngày cuối năm, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng ngôi sao bóng đá Christian Pulisic đang hẹn hò với nữ diễn viên Sydney Sweeney. Trước sức lan tỏa của tin đồn, đội trưởng tuyển bóng đá Mỹ đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận và kêu gọi chấm dứt việc lan truyền thông tin sai lệch về đời tư.

Christian Pulisic đã lên tiếng đính chính trên Instagram, bày tỏ mong muốn mọi người dừng việc thêu dệt câu chuyện sai sự thật liên quan đến cuộc sống cá nhân của anh. "Làm ơn dừng bịa đặt những câu chuyện về đời tư của tôi. Ai đó phải chịu trách nhiệm, vì điều này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác", nam cầu thủ viết.

Trước đó, dưới một bài đăng trên Instagram ám chỉ mối quan hệ giữa anh và Sydney Sweeney, Pulisic cũng để lại bình luận, khẳng định đây là tin giả và đề nghị không tiếp tục lan truyền tin đồn: “Tin giả, mọi người ơi, hãy dừng lại với những tin đồn ngớ ngẩn này”.

Trạng thái Christian Pulisic đăng tải trên Instagram cá nhân hôm 28/12.

Những đồn đoán về mối quan hệ giữa Christian Pulisic và Sydney Sweeney bắt đầu lan truyền từ dịp Giáng sinh vừa qua, xuất phát từ một trang tin của Ý và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Nhiều tài khoản cho rằng nam cầu thủ và nữ diễn viên 28 tuổi có mối liên kết tình cảm sau khi Sydney Sweeney chia tay hôn phu cũ vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cả hai ngôi sao đều đang có những định hướng riêng trong cuộc sống.

Tin hẹn hò giữa Christian Pulisic và Sydney Sweeney được lan truyền rộng rãi dù không có bằng chứng xác thực.

Christian Pulisic sinh năm 1998, hiện là gương mặt nổi bật của bóng đá Mỹ và đang giữ vai trò đội trưởng đội tuyển quốc gia. Trong đời sống cá nhân, anh được cho là hẹn hò với vận động viên Alexa Melton từ năm 2024.

Christian Pulisic hiện là ngôi sao sáng giá của bóng đá xứ cờ hoa. Ảnh: EFA

Trong khi đó, Sydney Sweeney sinh năm 1997, được biết đến qua nhiều bộ phim và series dành cho khán giả trẻ, hiện là một trong những minh tinh được săn đón của Hollywood. Nữ diễn viên được cho là hẹn hò với doanh nhân Scooter Braun từ đầu tháng 9 năm nay. Trả lời tạp chí People hồi đầu tháng 12, một nguồn tin thân cận cho biết “Scooter và Sydney đang tiến triển rất tốt, mối quan hệ của họ nghiêm túc và bền chặt”. Nguồn tin này cũng chia sẻ rằng bạn bè và gia đình của nữ diễn viên cảm thấy yên tâm khi thấy cô hạnh phúc trong mối quan hệ hiện tại.