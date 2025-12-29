Taxi Driver 3 lọt Top 3 phim có rating cao nhất năm 2025, Pro Bono bứt phá

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sam
HHTO - Sau 1 tuần đột nhiên chững lại, loạt phim Hàn cùng lúc tăng trưởng mạng trong tuần qua. "Taxi Driver 3" (Tài Xế Ẩn Danh 3) kịp ghi tên mình vào Top 3 mini-series có tỉ suất người xem cao nhất trong năm 2025.

Tập 11 và 12 của Taxi Driver 3rating tăng trưởng mạnh, đạt 12% và 14%. Như vậy, tác phẩm này đã chính thức đẩy Love Scout, vươn lên hạng 3 phim truyền hình có rating cao nhất trong năm 2025. Tác phẩm này cũng đạt tỉ lệ người xem cao nhất từ trước đến nay với nhóm khán giả từ 20 - 49 tuổi.

Taxi Driver 3 gồm 16 tập, với tốc độ hiện tại, khả năng tựa phim này gia nhập Top 10 mini-seriesrating cao nhất lịch sử Hàn Quốc là hoàn toàn khả thi.

lee-je-hoon-2-2.jpg

Ở bảng xếp hạng phim/ diễn viên được quan tâm nhất tuần 3 tháng 12, Taxi Driver 3 cũng đón tin vui khi lấy lại ngôi vương. Nam chính Lee Je Hoon và cameo phản diện Jang Na Ra chễm chệ ở 2 vị trí cao nhất. Câu chuyện lãng mạn của Surely Tomorrow bắt đầu được bàn tán nhiều hơn, đứng thứ 2 trong bảng phim. Nữ chính Won Ji An tăng 3 hạng, xếp thứ 3 ở bảng diễn viên hot.

604141363-18144811270449453-5802352110865402682-n.jpg
604825061-18144811255449453-4981667570994089609-n.jpg

Pro Bono (Luật Sư Công Ích) có tuần trước giảm nhẹ nay đã thăng hạng mạnh mẽ. Thông qua việc bào chữa cho vụ kiện của ngôi sao quốc dân, SNSD có một màn cameo nhẹ nhờ cái đá chân nhắc khéo của Kang Da Wit (Jung Kyung Ho) khi được hỏi về thần tượng của mình. Góp gió cho phân cảnh này viral mạnh chính là chuyện tình hơn 1 thập kỷ của Jung Kyung Ho và Sooyoung (SNSD). Rating tập 7 và 8 lần lượt đạt 6.1% và 9.1% - cao nhất, tính đến thời điểm hiện tại.

Love Me (Bước Vào Tim Em) do Seo Hyun Jin và chiếu đến tập 4, đạt tỉ suất người xem trung bình toàn quốc là 1,8%. Con số có thể tiếp tục giảm bởi nội dung phim không nổi bật, xây dựng nhân vật cũng không được lòng khán giả.

cover-1471.jpg
Sam
