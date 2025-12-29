100 gương mặt đẹp nhất thế giới: Rosé vượt qua "biểu tượng quyến rũ" để dẫn đầu

HHTO - TC Candler - chuyên trang đánh giá điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ đã công bố bảng xếp hạng (BXH) "The 100 Most Beautiful Faces 2025" (Top 100 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới 2025") chính thức lộ diện. Rosé là thành viên duy nhất của BLACKPINK lọt Top 10.

TC Candler chọn ra 100 gương mặt đẹp nhất thế giới dựa theo kết quả bình chọn online và đánh giá của hội đồng chuyên gia. Vì thế, BXH sẽ đầy biến động qua các năm và chỉ mang tính tương đối.

Năm ngoái, Rosé xếp hạng 7. Năm nay, cô là quán quân. Á quân năm 2024 - Jisoo tụt xuống hạng 11. Hai thành viên còn lại của BLACKPINK là Lisa và Jennie lần lượt xếp hạng 22 và 46.

Hạng 2 là Sydney Sweeney - một trong những mỹ nhân quyến rũ bậc nhất của Hollywood hiện tại. Nữ diễn viên phủ sóng truyền thông từ diễn xuất, ảnh quảng cáo đến phát ngôn, tình ái... trong suốt 1 năm qua.

Pharita là thành viên duy nhất của BABYMONSTER được gọi tên trong BXH năm nay. Cô xếp hạng 3, là thần tượng Gen 5 có thứ hạng cao nhất. Theo sau Pharita chính là quán quân của năm ngoái - người mẫu Philippines - Andrea Brillantes. Chốt lại Top 5 là Whitney Peak - ngôi sao của Gossip Girl.

Năm 2025 là lần đầu tiên Deva có tên trong BXH và cô cũng là ứng viên tiềm năng cho hạng nhất vào năm tới nếu sự nghiệp tiếp tục thăng hoa.

Một trong những cái tên sáng rực trong Top 10 gương mặt xinh đẹp nhất thế giới 2025 phải nhắc đến hạng 6 - Deva Cassel. Cô là con gái của biểu tượng nhan sắc Monica Bellucci và tài tử Vincent Casse. Nhan sắc và màn nhập vai xuất sắc của Deva với nhân vật Angelica trong tựa phim The Leopard. Phân cảnh cô đến buổi dạ tiệc trong chiếc váy đỏ trở thành biểu tượng khuynh đảo màn ảnh đầu năm nay.

Hạng 7, 8, 9, 10 lần lượt gọi tên Becky, Karina (aespa), Sitala, Dasha Taran, đều là những cái tên quen thuộc của năm trước. Những mỹ nhân đình đám khác của K-Pop như Wonyoung (IVE) xếp hạng 26, Kazuha (LE SSERAFIM) hạng 35, Anna (MEOVV) hạng 44.

Bạch Lộc và Điền Hi Vi là 2 ngôi sao duy nhất của làng giải trí Hoa ngữ góp mặt, xếp hạng 90 và 92.