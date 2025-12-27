Khả năng "bắn ảnh" đỉnh cao của V BTS trên bìa VOGUE Nhật số tháng 2/2026

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

AMY - Ảnh: VOGUE Japan
HHTO - Tạp chí VOGUE Nhật Bản mới đây đã tung loạt ảnh của nam thần V BTS (Kim Taehyung) trên tạp chí này số tháng 2 năm 2026. Bộ ảnh được thương hiệu CELINE tài trợ, V BTS như mọi khi lại khoe khả năng "bắn ảnh thần sầu", nhan sắc đẹp không góc chết.

Chuẩn bị cho sự trở lại của cả nhóm BTS vào năm đầu năm 2026, các thành viên của boy group đình đám này liên tục xuất hiện trên bìa của các tạp chí thời trang nổi tiếng. Sau Jung Kook với 9 phiên bản bìa ELLE Hàn số Khai niên 2026. V là thành viên tiếp theo khiến fan trầm trồ với loạt ảnh trên tạp chí VOGUE Nhật số tháng 2 năm 2026.

kim-taehyung1.jpg﻿
﻿kim-taehyung-8497.jpg

Là đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ CELINE, V BTS (Kim Taehyung) mặc trang phục và trọn bộ phụ kiện của nhà mốt này. Nam idol khoe nhan sắc đẹp không góc chết, khả năng "bắn ảnh thần sầu" với bất kỳ biểu cảm nào cũng vô cùng cuốn hút.

kim-taehyung3.jpg
kim-taehyung5.jpg
kim-taehyung6.jpg
kim-taehyung9.jpg

Năm 2025, Kim Taehyung tiếp tục được bình chọn là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, lần này là do TechnoSports tổng hợp. Nam thần sẽ tròn 29 tuổi vào ngày 30/12 sắp tới, và hiện đang nhận được rất nhiều dự án sinh nhật từ fan của anh ở khắp nơi trên thế giới.

kim-taehyung4.jpg
kim-taehyung7.jpg

Đặc biệt, fan của V BTS tại Trung Quốc đã mở khoá hơn 470 màn hình LED trên khắp đất nước để mừng sinh nhật anh. Dự án được tiến hành trong gần 3 tháng (81 ngày) tại 31 tỉnh và 97 thành phố.

kim-taehyung.jpg
kim-taehyung8.jpg

Dự kiến đầu năm 2026, BTS sẽ trở lại với một album mới toanh, mở màn cho tour diễn toàn cầu lớn nhất sự nghiệp, với sự tham gia của tất cả các thành viên từ khâu lên ý tưởng. Cộng đồng fan ARMY của nhóm đang vô cùng mong chờ màn comeback hoành tráng này.

123.jpg
