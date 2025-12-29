Concert Anh Trai Say Hi 2025: Em Xinh đổ bộ, "nàng thơ" của B Ray sẽ thi mùa 2?

HHTO - Sự đổ bộ của dàn mỹ nhân trên sân khấu concert Anh Trai "Say Hi" 2025 góp phần tạo nên những khoảnh khắc sân khấu bùng nổ, đồng thời dấy lên nhiều đồn đoán cho mùa tiếp theo của vũ trụ "Say Hi". Bà xã Big Daddy - Emily được cho là sẽ tái xuất làng nhạc tại "Em Xinh" mùa 2. Một "nàng thơ" từng đóng MV của B Ray gây sốt chỉ sau vài giây lên hình cùng "Anh Trai" Thái Ngân.

Ngày mở màn concert Anh Trai "Say Hi" 2025 - A Merry X’Mas Concert, First Date Ever diễn ra tối 27/12 trở thành tâm điểm thảo luận mạng xã hội. Bên cạnh 30 "Anh Trai", sự đổ bộ của loạt khách mời nữ là chủ đề thu hút sự chú ý lớn.

Mỹ Mỹ là một trong những cái tên duy trì phong độ ổn định nhất. Trở lại cùng team Đoạn Kịch Câm với bản phối khí mới, "Em Xinh" gây ấn tượng cùng trang phục đỏ - đen phối ren cá tính, vừa quyến rũ vừa sắc sảo.

Sự xuất hiện của Min trong Hơn Là Bạn tiếp tục khiến người xem trầm trồ trước vẻ ngoài trẻ trung khó tin của nữ ca sĩ sinh năm 1988.

Lamoon hỗ trợ best hit của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 - Sớm Muộn Thì. Em Xinh mang trang phục từ bản phát sóng lên sân khấu concert, tích cực tương tác với người hâm mộ trong suốt thời gian “ra khơi”.

"Kỹ sư xây cầu" Orange mang đến màu sắc mạnh mẽ trong bản phối mới của To Your Ex (team BigDaddy). Orange được khen ngợi nhờ “thăng hạng nhan sắc” trong thiết kế denim bất đối xứng gam xanh dương phóng khoáng.

Tâm điểm tiếp theo tại concert gọi tên Bảo Thy - ca sĩ khách mời “chiếm spotlight” với hai màn biểu diễn bùng nổ.

Trong tiết mục Make Up, “công chúa bong bóng” khoác lên mình thiết kế riêng của NTK Hòa Nguyễn (thương hiệu So Young), mang tinh thần Y2K được biến tấu hiện đại. Bộ cánh trắng muốt phối lông bắt sáng mạnh dưới đèn sân khấu giúp Bảo Thy tỏa sáng.



Bảo Thy cũng là người thay thế Quỳnh Bei trên sân khấu Đa Nghi trong đêm đầu tiên concert Anh Trai "Say Hi" 2025. Lựa chọn "công chúa bong bóng" là phương án từng được đội thi của NEGAV mong muốn, đề xuất từ đầu. Trong khi đó, một số ý kiến phỏng đoán Quỳnh Bei bị "cắt sóng" vì phát ngôn gây tranh cãi trên TikTok thời gian qua.

Tiết mục Đắm Chìm là “điểm hẹn nhan sắc” của đêm nhạc, được dàn dựng như một sàn diễn thu nhỏ. Năm sao nữ hóa thân thành "thiên thần" sánh đôi cùng dàn "Anh Trai" chiếm sóng mạng xã hội trong trang phục cá tính, thời thượng.

Bên cạnh bộ ba "Em Xinh" Lyhan, Hoàng Duyên, 52Hz, sự xuất hiện của Emily và Zoe Như Quỳnh được cho là nhá hàng về line-up mùa 2 của Em Xinh "Say Hi".

Emily - bà xã "Anh Trai" Big Daddy được cho là có kế hoạch trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài lui về chăm sóc gia đình. Người hâm mộ mong chờ nữ ca sĩ ghi danh "Em Xinh", hâm nóng tên tuổi cho một màn comeback "đủ wow".

Zoe Như Quỳnh - mỹ nhân sánh đôi cùng "Anh Trai" Thái Ngân gây thương nhớ chỉ với vài giây xuất hiện trên màn hình LED. "Em Xinh chưa chiếu mùa 2 đã tìm được bias mới!" - cư dân mạng cảm thán.

Zoe Như Quỳnh sinh năm 1999, từng được đào tạo diễn xuất tại Hàn Quốc. Cô từng đóng MV Y Chang Em của B Ray, góp mặt trong một số dự án như Vợ Hiền Mới Ác, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Trạm Cứu Hộ Trái Tim...