Vì sao Triệu Lệ Dĩnh lại chấp nhận làm nền cho Đàm Tùng Vận trong "Tiêu Dao"?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ngay sau khi Tiêu Dao lên sóng những tập đầu tiên, netizen lại càng tò mò không rõ lý do gì mà Triệu Lệ Dĩnh lại đồng ý đóng vai khách mời trong phim này.

Tiêu Dao là cái tên được chú ý nhất của làng phim Hoa ngữ những ngày cuối năm 2025. Không phải vì nội dung quá độc đáo hay bộ đôi Đàm Tùng Vận - Hầu Minh Hạo quá ăn ý, mà bởi Triệu Lệ Dĩnh lại bất ngờ tham gia với vai trò khách mời.

Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện ấn tượng từ tập 1.

Cô đóng vai Toái Mộng Tiên Quân, vì không thể buông bỏ được chuyện quá khứ mà ngày càng khởi sinh tà niệm, biến mình thành một kẻ độc ác và gây ra rất nhiều khó khăn trở ngại cho hai nhân vật chính. Toái Mộng Tiên Quân là vai phản diện, nhưng khi hiểu được ngọn ngành khiến Tiên Quân ác hóa, người xem lại thấy thương nhiều hơn ghét.

trieu-le-dinh-2.jpg
trieu-le-dinh-6.jpgN
Nhân vật của cô có tạo hình xinh đẹp.

Nhiều khán giả cho rằng dù đóng vai khách mời, Triệu Lệ Dĩnh lại có tạo hình bay bổng ấn tượng hơn cả nữ chính Đàm Tùng Vận. Thường thì kẻ ác sẽ mặc đồ sẫm màu trên phim, nhưng Toái Mộng Tiên Quân lại toàn diện trang phục trắng hoặc xanh nhạt đầy ngọt ngào, càng tạo ra sự đối lập giữa tính cách và ngoại hình.

trieu-le-dinh-5.jpg
Triệu Lệ Dĩnh đang được chú ý nhất phim Tiêu Dao.

Tất nhiên phải có lý do đặc biệt thì Triệu Lệ Dĩnh mới đồng ý làm nền cho đàn em trong Tiêu Dao. Năm 2015, khi Triệu Lệ Dĩnh còn là tân binh chưa ai chú ý, cô được đạo diễn Từ Kỷ Châu mời đóng phim Yên Chi. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu có những vai diễn khác và dù đã nổi tiếng thì nữ diễn viên vẫn mang ơn người từng tạo cơ hội cho mình.

trieu-le-dinh-1.jpg
trieu-le-dinh-3.jpg
Cô muốn trả ơn nghĩa với đạo diễn phim.

Do đó, Triệu Lệ Dĩnh sẵn sàng đóng vai khách mời trong Tiêu Dao - phim tiên hiệp đầu tiên mà Từ Kỷ Châu thực hiện. Cô còn chủ động giảm bớt thù lao, tham gia góp vốn sản xuất vào Tiêu Dao cũng như chia sẻ kinh nghiệm làm phim cổ trang với đạo diễn Từ Kỷ Châu. Hành động trọng tình trọng nghĩa của Triệu Lệ Dĩnh được netizen cực kỳ ấn tượng bởi dù đã thành sao, cô vẫn nhớ ơn người giúp mình từ 10 năm trước.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Triệu Lệ Dĩnh #Tiêu Dao #Đàm Tùng Vận #phim Tiêu Dao #Triệu Lệ Dĩnh khách mời

