Cô nàng gây bão TikTok với câu hát “Giờ đây 30 em đã lớn…” đóng “Nhà Hai Chủ”

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhiều người bất ngờ khi phát hiện phim kinh dị Nhà Hai Chủ có mặt cô nàng từng gây bão TikTok với ca khúc cực chill do chính mình sáng tác.

Tạ Lâm (tên thật Tạ Thị Lâm) - người sở hữu gương mặt sáng và nụ cười ngọt ngào không phải là cô nàng xa lạ với nhiều khán giả trẻ qua ca khúc Đi Về Phía Nắng Lên. Giai điệu nhẹ nhàng cùng những câu hát ăn sâu vào tâm trí của khán giả: “Em lo bấp bênh em không thành công. Em lo giấc mơ em trôi thành sông. Em lo kiếp người em quay về 0. Con số 0” cũng giúp cái tên Tạ Lâm được thảo luận suốt một thời gian dài.

ta-lam-8.jpg
ta-lam-9.jpg
ta-lam-10.jpg
ta-lam-11.jpg
Tạ Lâm là TikToker quen mặt với khán giả

Và mới đây, cô nàng lại “trở lại” đúng vai trò của mình là diễn viên trong phim kinh dị Nhà Hai Chủ. Tạ Lâm đóng vai Phượng - cháu gái của nữ chính Mai. Trong một lần chồng vắng nhà, Mai nhờ cháu mình xuống ở cùng để phụ việc trong nhà cũng như trông chừng các con của cô.

ta-lam-7.jpg
Tạ Tâm đang có phim chiếu ngoài rạp

Từ đây, Phượng đã không ít lần thót tim khi chứng kiến một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện ở sân sau. Trái ngược với Mai không tin vào các hiện tượng tâm linh, vai diễn của Tạ Lâm lại tin vào những thế lực siêu hình, những điều kiêng kỵ. Do đó, khi nhận ra những nguồn năng lượng đáng ngờ, cô nàng vô cùng sợ hãi.

ta-lam-2.jpg
ta-lam-3.jpg
ta-lam-4.jpg
ta-lam-5.jpg
Nhiều khán giả không nhận ra Tạ Lâm

Tạ Lâm rất thích thú khi có tạo hình trên phim khác hẳn với chính cô ngoài đời vì muốn có hình ảnh đa dạng trong mắt khán giả. Tạ Lâm vào vai cô gái rụt rè ở dưới quê lên thành phố, nhút nhát sợ ma nên cách ăn mặc, kiểu tóc cũng phải kín đáo thâm trầm không giống chính cô trong các clip TikTok.

Bản thân Tạ Lâm cũng không ngại thử thách mình trong những vai diễn khác biệt, luôn kiên nhẫn và bền bỉ đi thử vai và sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội diễn xuất.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tạ Lâm #Nhà Hai Chủ #phim Nhà Hai Chủ #phim kinh dị #diễn viên Tạ Lâm

