Concert ATSH 2025: Trấn Thành công bố đêm thứ 2, Jaysonlei "đọc sớ" thay B Ray

HHTO - Đêm concert Anh Trai "Say Hi" 2025 D-1 mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả với những sân khấu âm nhạc hấp dẫn và loạt "tiểu phẩm" hài hước.

Tối 27/12, đêm nhạc hội Anh Trai "Say Hi" 2025 - A Merry X'mas Concert, First Date Ever diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc City thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Concert Anh Trai "Say Hi" 2025 D-1 mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua từng sân khấu trình diễn được dàn dựng công phu.

Trên mạng xã hội, netizen truyền nhau nhiều khoảnh khắc đẹp lung linh khi ánh đèn sân khấu hòa cùng "biển xanh - biển hồng" từ lightstick ở khán đài.

Khán giả "quẩy hết mình" với những sân khấu sôi động như Hermosa, Người Yêu Chưa Sinh Ra, Make Up, Em Đã Chờ Anh Bao Lâu... Ca khúc đạt giải Best Hit - Sớm Muộn Thì được hòa giọng ngay từ những giai điệu đầu tiên. Người hâm mộ cũng "chìm sâu" với những bản Ballad nhẹ nhàng, sâu lắng. Trong đó, màn bắt nhịp và fan-chant Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn hiện đang "gây bão".

Khán giả hát chay Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn cùng các "Anh trai". Nguồn clip: @_bligbling

Nguồn clip: @lelashowbiz

Đặc biệt, nhiều netizen "lụy" sân khấu Giờ Thì của "Anh Trai Tương Lai" buitruonglinh khi được ê-kíp mang đến một bất ngờ: Thiết kế màn hình chiếu chạy chữ để fan duet cùng thần tượng.

Nhiều fan xúc động trước sân khấu riêng của buitruonglinh: "Thấy được mọi người hát cùng chắc ảnh hạnh phúc lắm". Nguồn clip: @egaun.11

Bên cạnh đó, loạt "tiểu phẩm" cũng được dàn "Anh trai" kỳ công chuẩn bị "ú òa" fan. Nối tiếp truyền thống mang "sớ" lên sân khấu từ B Ray, Jaysonlei có khoảnh khắc viral khi được "bố" B Ray trao nhiệm vụ đọc "sớ" giới thiệu 15 thành viên trình diễn ca khúc Độc Nhất Vô Nhị.

Ngoài ra, MC Trấn Thành cũng công bố thông tin mà fan mong chờ: "Dear Hi Huynh Hi Đệ! Hành trình vừa qua cảm ơn tất cả các khán giả đã cùng khóc, cùng cười với "Anh trai" qua muôn vàn cảm xúc. Mặc dù không muốn nói ra lời này, nhưng hành trình nào cũng đến hồi kết thúc và chúng ta hãy giữ kỷ niệm thật nhiều để... tháng 3 này chúng ta có hẹn với đêm 2 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình Hà Nội vào ngày 14/3/2025 nhé!".

"30 giây trước thảm họa", Jaysonlei đau đớn, gục ngã khi thấy B Ray khui "túi mù"...

30 giây sau Jaysonlei được "bố" giao trọng trách quan trọng. Nguồn clip: @khuochuotcuajaysonlei

Chiếc "sớ" thứ hai mang thông tin concert Anh Trai "Say Hi" D-2 hạ cánh tại SVĐ Mỹ Đình khiến mọi người cùng vỡ òa. Nguồn clip: @_bligbling

Sơn.K và CONGB "đánh úp" khán giả màn nhảy đôi cực cháy trong tiết mục Hermosa. Nguồn clip: minubianne