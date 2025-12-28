Concert ATSH 2025: Trấn Thành công bố đêm thứ 2, Jaysonlei "đọc sớ" thay B Ray

Tối 27/12, đêm nhạc hội Anh Trai "Say Hi" 2025 - A Merry X'mas Concert, First Date Ever diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc City thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Concert Anh Trai "Say Hi" 2025 D-1 mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua từng sân khấu trình diễn được dàn dựng công phu.
Trên mạng xã hội, netizen truyền nhau nhiều khoảnh khắc đẹp lung linh khi ánh đèn sân khấu hòa cùng "biển xanh - biển hồng" từ lightstick ở khán đài.
Khán giả "quẩy hết mình" với những sân khấu sôi động như Hermosa, Người Yêu Chưa Sinh Ra, Make Up, Em Đã Chờ Anh Bao Lâu... Ca khúc đạt giải Best Hit - Sớm Muộn Thì được hòa giọng ngay từ những giai điệu đầu tiên. Người hâm mộ cũng "chìm sâu" với những bản Ballad nhẹ nhàng, sâu lắng. Trong đó, màn bắt nhịp và fan-chant Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn hiện đang "gây bão".
Đặc biệt, nhiều netizen "lụy" sân khấu Giờ Thì của "Anh Trai Tương Lai" buitruonglinh khi được ê-kíp mang đến một bất ngờ: Thiết kế màn hình chiếu chạy chữ để fan duet cùng thần tượng.
Bên cạnh đó, loạt "tiểu phẩm" cũng được dàn "Anh trai" kỳ công chuẩn bị "ú òa" fan. Nối tiếp truyền thống mang "sớ" lên sân khấu từ B Ray, Jaysonlei có khoảnh khắc viral khi được "bố" B Ray trao nhiệm vụ đọc "sớ" giới thiệu 15 thành viên trình diễn ca khúc Độc Nhất Vô Nhị.
Ngoài ra, MC Trấn Thành cũng công bố thông tin mà fan mong chờ: "Dear Hi Huynh Hi Đệ! Hành trình vừa qua cảm ơn tất cả các khán giả đã cùng khóc, cùng cười với "Anh trai" qua muôn vàn cảm xúc. Mặc dù không muốn nói ra lời này, nhưng hành trình nào cũng đến hồi kết thúc và chúng ta hãy giữ kỷ niệm thật nhiều để... tháng 3 này chúng ta có hẹn với đêm 2 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình Hà Nội vào ngày 14/3/2025 nhé!".