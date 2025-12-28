Fan meeting Lê Dương Bảo Lâm: "Diễm" tiết lộ bị đàn anh Trấn Thành đòi "xé" áo

HHTO - Để kỷ niệm 10 năm gắn bó với nghệ thuật, Lê Dương Bảo Lâm đã tổ chức fan meeting như một dịp đặc biệt để giao lưu với fan, đồng thời đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng trở thành một “đại hội tiếng cười”, nơi khán giả được chứng kiến loạt khoảnh khắc dễ thương, hài hước cùng những màn tương tác sôi nổi giữa "Diễm" và các khách mời.

Quang Hùng MasterD có mặt để ủng hộ, còn cùng nam diễn viên song ca và “lắc hông” chuyên nghiệp, khiến khán phòng không ngừng reo hò. Giọng ca Thủy Triều chia sẻ, Lê Dương Bảo Lâm là một người anh rất đáng quý, luôn quan tâm và dành cho anh nhiều lời khuyên trong nghề. Trước đó tại fan meeting của Quang Hùng, “Thu Diễm” cũng từng dành trọn ba ngày để ủng hộ, thậm chí làm MC cho sự kiện.

Quang Hùng MasterD là gương mặt thân quen trong nhiều gameshow mà Lê Dương Bảo Lâm thành viên chính như Chiến Sĩ Quả Cảm, 2 Ngày 1 Đêm,... Nguồn: @pandas_hcm

Quang Hùng MasterD có đôi lời chia sẻ dành cho người anh thân thiết. Nguồn: @anmai.d112

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất là màn kết hợp “gây chấn động” giữa Lê Dương Bảo Lâm và Phương Mỹ Chi cùng dàn đồng ca ếch sặc sỡ. Hai nghệ sĩ trình diễn Ếch Ngoài Đáy Giếng - bản hit quen thuộc của Quán quân Em Xinh "Say Hi".

Màn trình diễn sôi động đã đẩy không khí khán phòng lên cao trào. Không ít fan còn để lại bình luận trên Threads rằng: “Diễm ơi, em hối hận rồi!” vì không kịp mua vé tham dự fan meeting.

Màn kết hợp khiến khán giả không khỏi "ồ quao" của Diễm và Chị Bảy.

Dù bận rộn với lịch trình concert Anh Trai "Say Hi" 2025, Trấn Thành vẫn sắp xếp thời gian đến chung vui cùng người em đồng nghiệp. Những màn “cà khịa”, mắng yêu quen thuộc giữa hai anh em diễn ra rất tự nhiên, mang lại tiếng cười liên tục cho khán giả. Khán giả không khỏi bất ngờ lẫn xúc động khi Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ câu chuyện Trấn Thành từng hỏi mua áo của nam diễn viên để... xé.

Nguồn: Lê Dương Bảo Lâm.

Bên cạnh đó, fan meeting còn có sự góp mặt của diễn viên Quốc Anh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Hoa hậu Tiểu Vy - những đàn em từng đóng chung với Lê Dương Bảo Lâm trong bộ phim Bộ 4 Báo Thủ. Đặc biệt, Trấn Thành cũng không quên "thả hint" về màn tái xuất của Quốc Anh trong phim Thỏ Ơi! ngay trên sân khấu.

Xuyên suốt chương trình Đại Hội Nhiều Mặt Một Lời, khán giả không ít lần “cười mệt nghỉ” trước những khoảnh khắc duyên dáng rất “Thu Diễm”, từ trổ tài nói tiếng Anh đến màn hóa trang thành Elsa và nhân vật trong phim Avatar của Hữu Đằng.

Tất cả cho thấy sự chỉn chu trong khâu chuẩn bị, sự trân trọng dành cho người hâm mộ và trên hết là tình yêu nghề mà Lê Dương Bảo Lâm vẫn bền bỉ giữ gìn sau hơn 10 năm làm nghệ thuật.