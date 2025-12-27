Concert ATSH 2025: Dàn Anh trai “bùng nổ visual”, Cody Nam Võ khoe tóc mới

Trước giờ G tại concert Anh Trai “Say Hi” 2025, dàn Anh Trai đã khiến không khí tại Vạn Phúc City nóng hơn bao giờ hết với tổ hợp nhan sắc "nét căng" được máy quay "bắt trọn". Chỉ qua những khung hình trên màn LED, khán giả đã phần nào cảm nhận được mức độ đầu tư chỉn chu về diện mạo của dàn nghệ sĩ: Từ kiểu tóc, trang phục đến thần thái giao lưu với khán giả.

Chỉ trong vài giây xuất hiện trên màn hình led, Sơn.K lập tức ghi điểm với diện mạo cuốn hút, chuẩn hình tượng “tổng tài”. Giao diện điển trai cùng thần thái đậm chất “điện ảnh” khi tương tác với máy quay khiến người hâm mộ gần như “quên sạch” những màn biến hoá hài hước trước đó của anh trong cuộc đua The Best Rehearsal Outfit.

Giao diện chuẩn "nam thần điện ảnh" của Sơn.K. Nguồn clip: Threads @_m.aloab.

Không hề kém cạnh, Hải Nam, JeyB, Jaysonlei cũng khiến cả khán đài “ôm tim” với giao diện cuốn hút trong những bộ outfit thanh lịch. Trái với hình tượng “quậy đục nước” tại ngày tổng duyệt trước đó, thần thái điềm đạm của các Anh Trai hôm nay khiến người hâm mộ càng thêm ấn tượng, mong đợi những giao diện bùng nổ hơn nữa trong đêm concert.

Ngô Kiến Huy và nhan sắc "hack tuổi". Nguồn: @wonhyun12

Mason Nguyễn và CONGB là một trong những đôi bạn khiến người hâm mộ đặc biệt thích thú khi cùng xuất hiện trên màn hình LED. Sự hưởng ứng nhiệt tình này là do trước đó cả hai thường xuyên có những tương tác thân thiết và được chính các Anh Trai khác “đẩy thuyền”. “Phản ứng hóa học” của cả hai khi đứng cạnh nhau càng khiến fan phấn khích hô tên đến mức lạc giọng.

﻿Các thành viên Hermosa khiến netizen phấn khích trước "đại tiệc" visual đến từ Sơn.K, buitruonglinh, Mason Nguyễn, CONGB.

MasonB xuất hiện cạnh nhau trên led khiến fan "bùng nổ".

Sau nhiều ngày “ủ mưu” đem đến bất ngờ cho người hâm mộ, Cody Nam Võ chính thức khui “sít rịt” màu tóc nâu trầm và giao diện hút mắt. Một số khán giả theo dõi từ xa bày tỏ sự thích thú, kỳ vọng sẽ nhìn thấy một Cody bùng nổ visual hơn nữa trong đêm concert. Cũng là thay đổi màu tóc nhưng Cody Nam Võ mang phong thái năng động, trong khi đó, "anh trai" Bùi Trường Linh khiến fan bất ngờ với giao diện lịch lãm, điềm đạm khác hẳn mọi khi.

Màn khui "sít rịt" tóc mới của Cody Nam Võ khiến fan thích thú. Nguồn clip: Threads @ync016.

Sự bất ngờ của khán giả không chỉ đến từ visual đồng đều mà còn bởi xuất phát điểm của nhiều Anh Trai mùa 2 vốn từ Underground hoặc “ở ẩn”, ít khi xuất hiện trước công chúng với hình ảnh được đầu tư bài bản. Chính vì vậy, màn “bùng nổ visual” tại concert Anh Trai “Say Hi” 2025 nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Không ít khán giả hài hước ví Anh Trai “Say Hi” như một “thẩm mỹ viện”, nơi các nghệ sĩ không chỉ được biết đến rộng rãi hơn mà nhan sắc cũng ngày càng thăng hạng.