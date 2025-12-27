A.I LÀ AI? tập 10: Hứa Vĩ Văn xúc động khi đụng độ song trùng thân quen 14 năm

Tập 10 "A.I LÀ AI?" là màn hội ngộ của dàn sao "trăm tỷ" của điện ảnh Việt, gồm Hứa Vĩ Văn, Ngô Kiến Huy, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát và Đỗ Nhật Hoàng. Các khách mời đều mong muốn chiến thắng các phiên bản A.I tinh vi của chương trình.

Song trùng đầu tiên đóng giả thành Võ Tấn Phát, tự xưng là “Võ Tấn Nói”. A.I này khẳng định có thể làm mọi thứ mà Võ Tấn Phát làm được, từ bi đến hài, từ tổng tài đến lượm ve chai.

Song trùng đã “tự spoil” bản thân, giới thiệu là Võ Minh Trí - em ruột của Võ Tấn Phát. Nhân vật này còn đưa ra hàng loạt thông tin cá nhân của nam diễn viên như thích số 7, số điện thoại đuôi là 1117, nuôi hai con mèo Ken và Bob, hướng nội và thích ngủ nhiều. Trước sự “tấn công” dồn dập của song trùng, Võ Tấn Phát “cứng người” vì không ngờ đó lại là em của mình.

Tuy nhiên, dàn khách mời nghĩ rằng phiên bản A.I đang “tung hỏa mù”. Diệp Bảo Ngọc nhanh chóng phát hiện những sơ hở của song trùng như việc đã trải qua gần 30 năm tuổi đời, trong khi em của Võ Tấn Phát sinh năm 2002. Người này cũng khẳng định từng nhiều lần quay gameshow với Trấn Thành và Ngô Kiến Huy.

Một số cái tên được MC Trấn Thành khoanh vùng như ca sĩ Gin Tuấn Kiệt, diễn viên hài Tuấn Kiệt, diễn viên Võ Đăng Khoa, diễn viên Huỳnh Phương, hay thậm chí ca sĩ Buitruonglinh.

Ở thử thách cuối cùng, song trùng thể hiện khả năng hát và rap vô cùng tự tin. Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn và Diệp Bảo Ngọc “chốt” đáp án Võ Đăng Khoa, trong khi Đỗ Nhật Hoàng lựa chọn bạn diễn Steven Nguyễn trong Mưa Đỏ. Võ Tấn Phát vẫn giữ quan điểm đây là em trai Võ Minh Trí.

Kết quả, đằng sau lớp mặt nạ song trùng không phải em trai của Võ Tấn Phát, mà chính là Võ Đăng Khoa. Lúc này, Võ Tấn Phát thừa nhận bị “thao túng” nặng nề, khiến dàn khách mời nhắc lại lời chia sẻ sâu sắc trước đó của anh.

Võ Đăng Khoa tiết lộ bản thân từng làm việc chung với hầu hết khách mời. Nam diễn viên bày tỏ niềm vui khi được “thay thế” Võ Tấn Phát dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Song trùng thứ hai gây sốc khi xuất hiện với khuôn mặt giống Hứa Vĩ Văn nhưng trán rộng bất thường, tóc giả rõ rệt và giọng nói điềm đạm hơn. Biệt đội lập tức nghi ngờ đây là nữ “cải trang” thành nam vì không thấy trái cổ.

Hứa Vĩ Văn nhanh chóng nhận ra giọng nói đặc trưng chậm rãi, phán đoán ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Khi được yêu cầu hát Bụi Bay Vào Mắt, người này hát chậm rãi, không thuộc lời nhưng vẫn bị nghi ngờ là nữ. Đỗ Nhật Hoàng cho rằng song trùng không phải nam khi phát hiện song trùng không chịu đổi danh xưng từ “em” thành “anh” khi hát, cũng như để lộ đuôi tóc và đường chân tóc quá rõ.

Phiên bản A.I kể chi tiết về sở thích vẽ tranh chất chứa nhiều tâm sự của Hứa Vĩ Văn. Ngoài ra, kỷ niệm “sống như thời tiền sử” cùng nhau của song trùng và Hứa Vĩ Văn trên đảo hoang cũng được hé lộ.

Sau hàng loạt dữ kiện chi tiết, dàn khách mời đồng thanh hô vang chung một đáp án. Kết quả, song trùng chính là ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Mang đến ca khúc Hạnh Phúc Mới tại A.I LÀ AI?, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận cô bị “á khẩu” ngay từ đầu vì sợ lộ danh tính.

Hứa Vĩ Văn khẳng định anh “chốt” đáp án Phạm Quỳnh Anh nhờ cách cô chọc ghẹo Ngô Kiến Huy, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi có cơ hội tái ngộ hai người em mà nam diễn viên xem như gia đình trong suốt 14 năm qua.