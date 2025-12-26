Trước thềm concert ATSH 2025: Các FC mở booth check-in, "khều" ảnh đẹp từ fan

HHTO - Trước giờ G của concert Anh Trai “Say Hi” 2025 tổ chức tại khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM) vào ngày 27/12, các FC đang dồn nguồn lực để “bế” idol, tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ.

Với thông điệp “Chúng mình luôn ở đây, phía sau ủng hộ buitruonglinh”, fansite VioLing - Support Bui Truong Linh và Team Luyện Thi Cùng Thầy Linh đã chuẩn bị đâu vào đó cho project Sweet Moment với booth check-in xịn xò mang tên Lingering Memories, để "tiếp sức" cho Á quân ATSH 2025 trước thềm concert.

Bên cạnh đó, VioLing - Support Bui Truong Linh còn bắt tay cùng FC chính thức Archer - buitruonglinh tổ chức màn roadshow hoành tráng trong chiều 26/12.

﻿ ﻿ "Chiếc" booth check-in mang tên "Lingering Memories" do các Archer "đầu tư", ủng hộ buitruonglinh. Ảnh: Smiles Of Light.

Ấn tượng hơn cả, ở booth check in còn chuẩn bị một fomex buitruonglinh cỡ lớn, cao tới 3 mét để fan tha hồ check-in. Chưa hết, các fansite còn tặng 200 ghim cài áo, cùng nhiều món quà nhỏ xinh như banner, photocard... dành tặng các Archer.

Màn roadshow tiếp sức cho buitruonglinh cũng đã diễn ra trong chiều 26/12.

Mekongriver - Fansite của CONGB cũng chuẩn bị một chiếc booth xinh đẹp, mang đậm màu sắc lễ hội cuối năm, kèm quà tặng dành cho các UNICONG tới ủng hộ CONGB.

"Booth" do Mekongriver thực hiện mang đậm màu sắc lễ hội cuối năm. Ảnh: Mekongriver.

Chuỗi project CONGB: UNIte in Winter Light do fansite Ngôi đền tâm linh của CONGB vận hành, trong dịp này cũng có các hoạt động “support” như: Phát màn hình LED tại phố Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong ngày 25/12, tặng banner cầm tay với thiết kế “xịn đét” tại concert ATSH 2025 trong hai ngày 26 - 27/12.

Các UNICONG đã "đầu tư" chạy màn hình LED tại phố Nguyễn Huệ (TP.HCM) trong ngày 25/12 để "tiếp ứng" cho CONGB. Ảnh: Ngôi đền tâm linh của CONGB.

Banner "xịn đét" được fansite Ngôi đền tâm linh của CONGB dành tặng fan. Ảnh: Ngôi đền tâm linh của CONGB.



Trong chiều 26/12, MasonUnion - hội Cổ Đông của sếp Bách đã có dịp tụ hội, cùng chill với project BUNNYVERSE do các fan chung tay thực hiện. Không chỉ mang tới một chiếc booth đậm chất Giáng sinh, các fan còn có cơ hội “ôm” về quà đầy tay với banner, quạt, card, sticker, và cả áo thiết kế độc quyền được FC trao tặng.

Rơi vào thế giới của "BUNNYVERSE", hội Cổ Đông có cơ hội "săn" quà hấp dẫn. Ảnh: FC Mason Nguyễn.

Ngoài ra, roadshow BUNNYVERSE cũng đã lăn bánh trong chiều 26/12, nhận được sự cổ vũ vang trời của các fan.

Treasure Of Smiles là project “tiếp ứng” do FC Ngô Kiến Huy Is True Love đứng ra tổ chức, mang đến một “chiếc” booth khiến bạn phải “nhìn về phía Huy”.

"Nhìn về phía Huy" là câu thần chú dành cho các fan của chàng Bắp. Ảnh: Ngô Kiến Huy Is True Love.

Chỉ sau 1 ngày mở quỹ, FC Cư Dân Berlin - KHOI VU đã vượt mốc donate cho hạng mục booth check-in của project Mellifluous. Với khoản quỹ dồi dào, FC còn chuẩn bị quà tặng cho các fan, đồng thời chạy bảng LED quảng bá trong ngày 24/12 vừa qua.

Với màu sắc đỏ rực, "Mellifluous" mang đến một không gian trà chiều dành cho fan tới "chill". Ảnh: Cư dân Berlin - KHOI VU.

Tới check-in cùng FC KHOI VU, các fan còn được mời tiệc trà, và được “khều” chơi game để nhận quà “sít-rịt” nữa đó.

Mascot đáng yêu của Dillian chờ fan tới check-in cùng. Ảnh: FC Dillan

Ngoài một “chiếc” booth xinh xắn, FC Dillan bật mí team Hanoi Phantastic còn mang tới mascot đáng yêu để ủng hộ anh nhà. Bên cạnh đó, các fan còn “tiếp sức” cho Dillan với màn “chạy” bảng LED quảng bá trong ngày 25/12 tại phố Nguyễn Huệ (TP.HCM), và trưng một dãy phướn dọc đường Nguyễn Thị Nhung (TP.HCM) từ ngày 25 - 27/12.

Duligan đã đầu tư hẳn một xe "food truck" để tiếp ứng cho anh trai Phúc Du. Ảnh: FC Duligan.

Du Are My Gift là project kết hợp hai sự kiện: sinh nhật Phúc Du và tiếp ứng concert ATSH 2025, do Duligan - FC Phúc Du thực hiện. Trước thềm concert, Duligan đã đầu tư "chạy" LED ngoài trời, và còn mang đến một xe food truck ngon miệng để đãi idol và fan nữa đấy!