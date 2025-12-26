Sự trở lại của dàn nghệ sĩ Gen Z: Obito, Grey D khiến fan nhớ "thời hoàng kim"

Những ngày cuối năm 2025, làng nhạc Việt trở nên sôi động khi hàng loạt nghệ sĩ Gen Z đồng loạt phát đi tín hiệu tái xuất sau thời gian dài vắng bóng. Từ Wren Evans, Obito đến Grey D, những động thái tưởng chừng rời rạc nhưng lại xuất hiện cùng thời điểm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, khơi dậy nhiều kỳ vọng về một “làn sóng comeback” mới của thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Loạt cái tên nổi bật của V-Pop một thời sắp tái xuất đường đua âm nhạc.

Vào 0h00 ngày 24/12, Wren Evans đăng tải một đoạn video ghi lại những khoảnh khắc giữa nam ca sĩ với người hâm mộ, ekip và hành trình âm nhạc đã qua. Không có kịch tính hay lời giải thích trực diện, clip mang tính hồi tưởng và chia sẻ cảm xúc cá nhân.

Đoạn video của Wren Evans.

Trong đoạn video, Wren Evans chính thức thông báo sẽ phát hành ca khúc mới mang tên Thu Đợi, ca khúc được nam ca sĩ bất ngờ đăng một bản nhạc mới lên Spotify rồi nhanh chóng xóa đi. Hay vào ngày 23/12, chủ nhân Loi Choi cũng đồng loạt thay đổi ảnh đại diện và ảnh bìa trang cá nhân sang nền trắng, với chữ “Đợi” được in mờ.

Loạt động thái đáng chú ý của nam ca sĩ.

Tuy nhiên, loạt động thái mới của Wren Evans nhanh chóng vấp phải những phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng, trước khi nói đến âm nhạc hay sự trở lại, nam ca sĩ cần lên tiếng làm rõ những ồn ào tình cảm từng gây tranh cãi trong năm nay.

Nhiều ý kiến thẳng thắn bày tỏ sự hụt hẫng, thậm chí cho biết họ vẫn chưa thể “tha thứ” cho nam ca sĩ sau câu chuyện cũ. Đáng chú ý, nhiều fan trong cộng đồng Phans (FC Wren Evans) cũng lên tiếng khẳng định chưa sẵn sàng đón nhận màn comeback nếu thiếu một lời giải thích dứt khoát và minh bạch từ chính chủ.

Wren Evans vẫn chưa được đón nhận kể từ sau drama tình cảm.

Không chỉ Wren Evans, Obito cũng khiến người hâm mộ quan tâm khi ra mắt MV Dạo Này vào đúng 23:56 khuya 24/12 sau loạt bài đăng ẩn ý nhiều ngày liền. Trước đó, nam rapper cũng bất ngờ xóa toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân, chỉ để lại một dòng trạng thái ngắn. Việc "dọn trang” này từ lâu đã được xem là dấu hiệu quen thuộc cho việc mở ra một chương mới trong sự nghiệp của nghệ sĩ.

MV "mở đường" cho dự án lần này của chủ nhân Đánh Đổi.

Obito "phủ đen" trang cá nhân bởi loạt hình ảnh về sản phẩm lần này.

Trong khi đó, Grey D cũng được nhắc đến ngày càng nhiều trong danh sách những cái tên được kỳ vọng sẽ sớm trở lại đường đua âm nhạc. Nam ca sĩ đã “ngủ đông” khá lâu khi không ra mắt sản phẩm solo mới, dù trong năm anh vẫn xuất hiện trong các màn kết hợp cùng Wokeup, 2pillz và Văn Mai Hương.

Grey D là cái tên tiếp theo được "thắp lửa".

Đáng chú ý, các cựu thành viên nhóm Monstar liên tục chia sẻ những động thái được cho là “đánh tiếng” thay cho Grey D. Trong đó, Vương Bình từng tiết lộ album sắp tới sẽ có số lượng ca khúc lớn chưa từng có, còn Nicky bất ngờ nhắc tên Grey D trên Threads.

Động thái được cho là "ngầm spoil hộ" của các cựu thành viên Monstar.

Bên cạnh đó, việc Grey D xóa toàn bộ bài đăng trên mạng xã hội, đồng thời chia sẻ story hé lộ một ca khúc sáng tác mới, càng củng cố thêm đồn đoán về thời điểm nam ca sĩ chính thức trở lại đường đua âm nhạc.

Những "hint" comeback của Grey D.

Sự trở lại đồng loạt này cũng khiến cộng đồng người hâm mộ nhắc lại khoảnh khắc cả bốn nghệ sĩ từng xuất hiện cùng nhau tại WeChoice Awards 2023 - thời điểm được xem như biểu tượng của thế hệ nghệ sĩ Gen Z đình đám, gắn liền với “bộ tứ bảo chứng hit” gồm Obito, Wren Evans, HIEUTHUHAI và Grey D.