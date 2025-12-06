A.I LÀ AI? tập 7: Pháp Kiều đụng độ song trùng "xéo xắt" hơn cả bản gốc

Tập 7 mở đầu với song trùng của HURRYKNG. Pháp Kiều đã liên tục hỏi dồn song trùng để tìm manh mối. Song trùng không ngại đáp trả khiến Pháp Kiều “á khẩu”, sau đó còn qua “dồn ép” bản gốc HURRYKNG, hé lộ chuyện nam rapper đã có bạn gái, thích ăn hoa quả, hay từng nuôi một con mèo có tên Bánh Mì.

Trước màn thăm dò về tình hình hoạt động của MOPIUS từ MC Trấn Thành, song trùng vô tình để lộ tính cách xéo xắt, khẳng định không có thiện cảm với bất kỳ ai, thậm chí còn tuyên bố nhóm sắp tan rã.

Từ đây, những cái tên như JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic - các anh em chung nhóm MOPIUS cùng HURRYKNG lọt vào diện nghi vấn.

Để “hâm nóng” tập 7, song trùng đưa ra thử thách phóng phi tiêu. Khách mời ghi điểm càng cao thì sẽ nhận gợi ý càng chất lượng. Đổi lại, khách mời phải tiết lộ một bí mật liên quan đến HURRYKNG bản gốc. Song trùng còn thách thức HURRYKNG làm thơ “chọc ghẹo” Trấn Thành và Pháp Kiều.

Sau cùng, nhờ những chi tiết đặc trưng như cười nhếch miệng, tóc đuôi tôm và mắt 1 mí, các khách mời phán đoán là Hải Đăng Doo. Khi được Trấn Thành hỏi, Hải Đăng Doo nghĩ rằng A.I LÀ AI? A.I LÀ AI? chọn anh vì có chung độ “tẻn tẻn” với HURRYKNG, như có thể hát một bài nào đó theo cách riêng của mình.

Màn đối đầu với song trùng tiếp theo thuộc về Pháp Kiều. Vừa mới xuất hiện, phiên bản AI của Pháp Kiều - Pháp Cute - đã thể hiện thái độ xéo xắt, chủ động yêu cầu mọi người “thoại” để khuấy động không khí. Pháp Kiều “tá hỏa” khi thấy phiên bản của mình nhưng hoạt ngôn hơn rất nhiều.

Song trùng khiến Uyển Ân nghi ngờ là Tiêu Minh Phụng, còn ERIK thì đoán Hải Triều hoặc Quang Trung. Khi được HURRYKNG hỏi liệu đã từng hát chung, song trùng nói có và thậm chí diễn “live”. Cách phát âm từ “live” cực chuẩn khiến Trấn Thành nghĩ đến một người. Ngoài ra, phiên bản A.I này còn từng đóng phim chung với Uyển Ân.

Vào thời điểm gặp bất lợi, song trùng bất ngờ hát bằng giọng bụng, cũng như giả giọng nhiều nghệ sĩ nữ nổi tiếng. Trấn Thành lại phát hiện rất có thể có một song trùng thứ hai đã giả giọng bụng. Cuối cùng, mỗi khách mời dành tặng cho song trùng một từ: Uyển Ân là “không cạo râu”, Pháp Kiều là “xéo xắt”, ERIK là “xấu”, Captain Boy là “cầm tinh con ngựa”, HURRYKNG là “có trái cổ to”, cùng với đáp án đồng thanh là Ali Hoàng Dương.

Thế nhưng, sự xuất hiện của Lộ Lộ và đoàn lô tô Tân Thời khiến ai nấy đều sốc. Khi đang kêu lô tô, “nhân vật chính” Ali Hoàng Dương chính thức xuất hiện và đến bên người em Pháp Kiều. Lộ Lộ chia sẻ bản thân chính là người đã lồng giọng bụng cho Ali Hoàng Dương trước đó.

Pháp Kiều khẳng định chưa từng nghĩ song trùng lại chính là Ali Hoàng Dương vì cả hai có tính cách khá khác biệt. Đối với Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều là một người hợp năng lượng, rất lễ phép và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. Trong khi đó, “bạn gái” của Pháp Kiều - diễn viên Uyển Ân tiết lộ Pháp Kiều khá hướng nội, cần nhiều thời gian để mở lòng.

Các Anh Trai như ERIK, Captain Boy bày tỏ sự thấu hiểu cho tính cách hướng nội nhưng luôn tích cực, lạc quan của Pháp Kiều. HURRYKNG hay “hai Khang” yêu mến Pháp Kiều vì sự tinh tế lẫn cá tính trong âm nhạc. Trong khi đó, MC Trấn Thành khẳng định A.I không thể “sao chép” sự duyên dáng, nhất là ở khía cạnh biết lắng nghe và học hỏi của Pháp Kiều.