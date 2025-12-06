Tân Binh Toàn Năng: Cường Bạch và dàn tân binh gặp tình trạng đáng báo động

HHTO - Tân Binh Toàn Năng đã bước vào giai đoạn nước rút của cuộc đua giành suất ra mắt. Tuy nhiên, các tân binh lại gặp phải tình trạng đáng báo động về sức khỏe cũng như tinh thần, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Công diễn 4 Tân Binh Toàn Năng được xem là vòng thi khắc nghiệt nhất từ đầu chương trình khi chỉ cho các tân binh vỏn vẹn một tuần chuẩn bị. Căng thẳng còn tăng lên khi sau Công diễn 3, minhtin phải ra về, Hồ Đông Quan và Swan Nguyễn bị "đóng băng" mất suất trình diễn. Vì vậy, các tân binh không chỉ chiến đấu trước đối thủ quốc tế mạnh mà còn phải nỗ lực để "giải cứu" đồng đội.

Chuỗi công diễn liên tiếp cộng với lịch tập dày đặc đã đẩy nhiều thực tập sinh đến giới hạn chịu đựng. Một số thành viên, trong đó có Cường Bạch và Swan Nguyễn, liên tục gặp vấn đề sức khỏe, phải được chăm sóc y tế và không thể tập luyện cùng nhóm. Một số tân binh phải truyền vitamin ngay trước giờ lên sân khấu.

Việc thiếu ngủ, mệt mỏi triền miên khiến dàn tân binh kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Trưởng nhóm Duy Lân thừa nhận: "Ở giai đoạn này, các công diễn nối tiếp nhau liên tục thì không chỉ cơ thể mà cả mặt tinh thần, bọn em bị kiệt sức rất nhiều".

Sự khắc nghiệt của Công diễn 4 khiến các tân binh kiệt sức vì áp lực lớn. Nguồn: BTC.

Cường Bạch đã thường xuyên phải truyền nước trong giai đoạn chuẩn bị cho Công diễn 4. Ảnh: Broadcast Cường Bạch.

Dù hiểu rõ sự vất vả của học trò, NSX Toàn Năng SOOBIN vẫn khẳng định đây là thử thách mà bất kỳ thực tập sinh nào cũng phải trải qua: "Chúng ta đang ở trong những chuỗi ngày rất khó khăn, anh biết các em rất mệt nhưng quãng thời gian này buộc phải có, bất cứ một thực tập sinh nào cũng phải trải qua cảm giác này - tận cùng của sự mệt mỏi và nản chí. Nhưng nếu ai vượt qua được bằng ý chí và sức mạnh của mình thì người đó mới xứng đáng có một vị trí ra mắt chính thức".

Giọng ca Giá Như cũng cảnh báo: "Nếu như những ai đang cảm thấy tự tin rằng, mình có sẵn một vị trí trong đội hình debut thì các bạn nên suy nghĩ lại... Những ai đang cảm thấy mình không còn đủ ý chí, đã quá nản và không thể tiếp tục cống hiến có thể trực tiếp bước ra khỏi cửa và rời đi".

SOOBIN mong các học trò vượt qua giai đoạn căng thẳng. Ảnh: BTC.

Sau khi xốc lại tinh thần, đội hình Tân Binh Thăng Cấp bước vào quá trình chuẩn bị cho Công diễn 4 với quyết tâm cao độ hơn. Dù mệt mỏi, họ vẫn dựa vào ý chí, tinh thần và sự đoàn kết để cùng nhau luyện tập, nỗ lực để tạo nên những sân khấu trọn vẹn dành tặng khán giả.

Sự cố gắng, nỗ lực của các tân binh khiến khán giả không khỏi xúc động. Nhiều người để lại lời động viên, mong các tân binh giữ gìn sức khỏe và vững tinh thần, bởi "trái ngọt" đã ở rất gần. Chỉ còn ít ngày nữa, đêm Chung kết - nơi quyết định đội hình debut - sẽ chính thức diễn ra, khép lại hành trình đầy thử thách nhưng cũng thật đáng nhớ của Tân Binh Toàn Năng.