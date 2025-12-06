Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Running Man Vietnam 3 tạm ngừng phát sóng tập mới, "bù đắp" khán giả một điều

Như Quỳnh

HHTO - Nhà sản xuất chương trình Running Man Vietnam mùa 3 thông báo vào thứ Bảy tuần này (6/12), chương trình sẽ không phát sóng tập mới như thường lệ.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, thay vì phát sóng tập mới vào tối nay (6/12), khán giả sẽ được thưởng thức một tập đặc biệt dạng recap, tổng hợp những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Hồi 1: Tiền và Hồi 2: Sắc, tương đương 9 tập đã phát sóng. Tập "nhìn lại" bắt đầu công chiếu từ 8 giờ sáng.

Trên kênh YouTube, Running Man Vietnam mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt: Phiên bản marathon dài đến 19 tiếng, cho phép người xem "nằm dài cả ngày ăn - ngủ - cười" cùng hành trình của các thành viên. Đây cũng là hình thức phát hành nội dung đang được nhiều chương trình giải trí lớn tại Hàn Quốc áp dụng, nhằm mang đến sự lựa chọn đa dạng hơn cho cộng đồng người hâm mộ. Đặc biệt, với tập Hồi Ức này, một số nội dung chưa được trình chiếu cũng sẽ được nhà sản xuất bổ sung thêm, hứa hẹn mang lại sự mới mẻ cho khán giả.

0.jpg

Đối với phiên bản trên sóng truyền hình vào buổi tối, khán giả sẽ gặp lại dàn cast trong tập Hồi Ức kéo dài 90 phút, nơi những thử thách "cười ra nước mắt", những màn "chặt chém" duyên dáng và những khoảnh khắc đồng lòng đầy cảm xúc được xâu chuỗi một cách trọn vẹn.

Trước sự thay đổi mới lạ này, nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích khi có một ngày cuối tuần coi show "đã cái nư". Fan còn hóm hỉnh "khều" NSX tập 10 sẽ có thời lượng dài như tập Hồi Ức đang được công chiếu.

594820083-122170032572777918-1737697494007833532-n.jpg

Đến hiện tại, Running Man Vietnam mùa 3 đã trải qua 9 tập chính thức, thu hút gần 100 triệu lượt xem trên YouTube. Không chỉ mang đến "bữa tiệc giải trí" mỗi cuối tuần, chương trình còn liên tục nằm trong Top 3 chương trình có độ thảo luận cao trên mạng xã hội. Qua các tập, chương trình nhận phản hồi tích cực khi có nhiều đổi mới về kịch bản, có nhiều trò chơi hấp dẫn đòi hỏi dàn cast vận dụng sức mạnh thể lực, trí tuệ và mưu mẹo. Ở nội dung xé bảng tên, những luật mới bất ngờ giữ được sức hút với người xem đến giây phút cuối cùng.

cover-15.jpg
1470.jpg
Như Quỳnh
#Running Man Vietnam mùa 3 #tập đặc biệt #recap #marathon

Xem thêm

Cùng chuyên mục