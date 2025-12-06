Running Man Vietnam 3 tạm ngừng phát sóng tập mới, "bù đắp" khán giả một điều

HHTO - Nhà sản xuất chương trình Running Man Vietnam mùa 3 thông báo vào thứ Bảy tuần này (6/12), chương trình sẽ không phát sóng tập mới như thường lệ.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, thay vì phát sóng tập mới vào tối nay (6/12), khán giả sẽ được thưởng thức một tập đặc biệt dạng recap, tổng hợp những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Hồi 1: Tiền và Hồi 2: Sắc, tương đương 9 tập đã phát sóng. Tập "nhìn lại" bắt đầu công chiếu từ 8 giờ sáng.

Trên kênh YouTube, Running Man Vietnam mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt: Phiên bản marathon dài đến 19 tiếng, cho phép người xem "nằm dài cả ngày ăn - ngủ - cười" cùng hành trình của các thành viên. Đây cũng là hình thức phát hành nội dung đang được nhiều chương trình giải trí lớn tại Hàn Quốc áp dụng, nhằm mang đến sự lựa chọn đa dạng hơn cho cộng đồng người hâm mộ. Đặc biệt, với tập Hồi Ức này, một số nội dung chưa được trình chiếu cũng sẽ được nhà sản xuất bổ sung thêm, hứa hẹn mang lại sự mới mẻ cho khán giả.

Đối với phiên bản trên sóng truyền hình vào buổi tối, khán giả sẽ gặp lại dàn cast trong tập Hồi Ức kéo dài 90 phút, nơi những thử thách "cười ra nước mắt", những màn "chặt chém" duyên dáng và những khoảnh khắc đồng lòng đầy cảm xúc được xâu chuỗi một cách trọn vẹn.

Trước sự thay đổi mới lạ này, nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích khi có một ngày cuối tuần coi show "đã cái nư". Fan còn hóm hỉnh "khều" NSX tập 10 sẽ có thời lượng dài như tập Hồi Ức đang được công chiếu.

Đến hiện tại, Running Man Vietnam mùa 3 đã trải qua 9 tập chính thức, thu hút gần 100 triệu lượt xem trên YouTube. Không chỉ mang đến "bữa tiệc giải trí" mỗi cuối tuần, chương trình còn liên tục nằm trong Top 3 chương trình có độ thảo luận cao trên mạng xã hội. Qua các tập, chương trình nhận phản hồi tích cực khi có nhiều đổi mới về kịch bản, có nhiều trò chơi hấp dẫn đòi hỏi dàn cast vận dụng sức mạnh thể lực, trí tuệ và mưu mẹo. Ở nội dung xé bảng tên, những luật mới bất ngờ giữ được sức hút với người xem đến giây phút cuối cùng.