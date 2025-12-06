MasonB qua lời của dàn Anh trai: TEZ - Buitruonglinh - Gill nắm giữ nhiều bí mật

HHTO - Cặp bạn thân Mason Nguyễn và CONGB qua lời các Anh trai lại vô cùng thú vị và bất ngờ.

MasonB - tức Mason Nguyễn và CONGB vẫn đang là đề tài gây sốt của Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích bởi những khoảnh khắc thân thiết, cặp bạn thân còn có những câu chuyện dễ thương khác thông qua chia sẻ của dàn Anh trai trong chương trình.

GILL

Đầu tiên là người vừa gây sốt mạng xã hội với những chia sẻ của mình - GILL. Nam rapper cho biết có lần, anh cùng Mason Nguyễn và các anh em như B Ray, 24k.Right, OgeNus và TEZ làm nhạc thì có chuyện hài hước xảy ra. Mason Nguyễn đã hỏi GILL rằng liệu anh có thể rủ CONGB sang chơi. Sau đó từ lúc CONGB đến, Mason Nguyễn hoàn toàn vắng mặt khỏi phòng làm nhạc suốt 1 giờ đồng hồ. Cặp bạn thân sang phòng khác chơi trong khi các anh em thì vẫn tập trung làm việc. "Mình và anh Right nhìn nhau kiểu, từ lúc Công đến thì chẳng thấy Bách trong phòng này nữa nhỉ", GILL đùa.

GILL chia sẻ về MasonB. Nguồn: @_npl205_

Hội anh em Hermosa

Ở vòng Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Buitruonglinh thẳng thừng công bố biết rõ "bí mật nhỏ" của Mason Nguyễn. Sau đó trên trang B.C của mình, Buitruonglinh cho biết sẽ sớm công bố thông tin này, đổi lại là... 50.000 phiếu bình chọn của khán giả.

Buitruonglinh nắm giữ bí mật của đôi bạn thân.

Nếu so với GILL hay Buitruonglinh thì TEZ xứng đáng với danh xưng "thuyền trưởng" khi biết kha khá những chuyện liên quan đến cặp bạn thân MasonB. Anh chia sẻ trên livestream rằng trong một lần cả nhóm đi ăn, đến lúc mạnh ai nấy về thì Mason Nguyễn ở lại để đưa CONGB về nhà trước, dù cả hai ở cách nhau xấp xỉ 10km. Ngoài ra, cặp bạn thân còn từng ngủ chen chúc với nhau chung một chiếc giường, khiến anh chàng khó hiểu. Tuy vậy, nhiều cư dân mạng không rõ đâu là thật, đâu là TEZ "dựng chuyện" nên cứ nghe trước đã và tính sau.

TEZ là "thuyền trưởng" biết nhiều về MasonB. Nguồn: @_meithalo

Các Anh trai khác từng nhắc về MasonB

Trong một trò chơi hậu trường, Jey B đã tiết lộ rằng thói quen của Mason Nguyễn trước khi đi ngủ là "facetime" (PV - gọi điện video) với CONGB, còn đồ vật không thể thiếu cũng là tin nhắn của CONGB.

Jey B tiết lộ thói quen của Mason Nguyễn.

Cũng trong một sự kiện đi chung với nhau, Dillan Hoàng Phan và Lohan cũng có những chia sẻ về MasonB. Dillan nhận xét "phản ứng hóa học" của Mason Nguyễn và CONGB rất mạnh. Lohan thì đùa rằng nếu anh rủ CONGB đi quay MV chung thì chắc Mason Nguyễn không đồng ý.

Dillan và Lohan trả lời về MasonB.

Từng chung nhóm Sớm Muộn Thì, Nhâm Phương Nam gây hài với chia sẻ về Mason Nguyễn. Anh cho biết Mason Nguyễn chung nhóm nhưng xem CONGB ở nhóm đối thủ diễn không rời mắt, khác hẳn ánh mắt khi ngồi chung đội, còn mô tả đàn em bằng cụm từ "người ở đây nhưng hồn ở chỗ khác".

Nhâm Phương Nam "kể xấu" MasonB. Nguồn: @tiintrending

Hải Nam cũng từng có nhận xét dành cho Mason Nguyễn trên một livestream, khẳng định anh chàng rất tốt bụng, tính cách đàn ông và luôn biết che chở, nhưng gây bất ngờ hơn khi kết câu bằng "... cho CONGB".

Ngay cả các anh lớn của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 cũng rất bạo dạn khi nhắc đến cặp bạn thân này. B Ray từng nhiều lần gọi MasonB bằng những từ ngữ dễ thương, hay thích thú khi thấy cả hai có duyên nợ với nhau trong vòng bốc thăm. Hoặc, BigDaddy từng đùa rằng sẽ cắt hình của cả hai vì đã cùng nhau "đồn ác" về nam rapper cho mọi người.