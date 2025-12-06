Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

MasonB qua lời của dàn Anh trai: TEZ - Buitruonglinh - Gill nắm giữ nhiều bí mật

Thiện Dư

HHTO - Cặp bạn thân Mason Nguyễn và CONGB qua lời các Anh trai lại vô cùng thú vị và bất ngờ.

MasonB - tức Mason Nguyễn và CONGB vẫn đang là đề tài gây sốt của Anh Trai "Say Hi" mùa 2. Không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích bởi những khoảnh khắc thân thiết, cặp bạn thân còn có những câu chuyện dễ thương khác thông qua chia sẻ của dàn Anh trai trong chương trình.

img-2384.jpg

GILL

Đầu tiên là người vừa gây sốt mạng xã hội với những chia sẻ của mình - GILL. Nam rapper cho biết có lần, anh cùng Mason Nguyễn và các anh em như B Ray, 24k.Right, OgeNus và TEZ làm nhạc thì có chuyện hài hước xảy ra. Mason Nguyễn đã hỏi GILL rằng liệu anh có thể rủ CONGB sang chơi. Sau đó từ lúc CONGB đến, Mason Nguyễn hoàn toàn vắng mặt khỏi phòng làm nhạc suốt 1 giờ đồng hồ. Cặp bạn thân sang phòng khác chơi trong khi các anh em thì vẫn tập trung làm việc. "Mình và anh Right nhìn nhau kiểu, từ lúc Công đến thì chẳng thấy Bách trong phòng này nữa nhỉ", GILL đùa.

GILL chia sẻ về MasonB. Nguồn: @_npl205_

Hội anh em Hermosa

Ở vòng Chung kết Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Buitruonglinh thẳng thừng công bố biết rõ "bí mật nhỏ" của Mason Nguyễn. Sau đó trên trang B.C của mình, Buitruonglinh cho biết sẽ sớm công bố thông tin này, đổi lại là... 50.000 phiếu bình chọn của khán giả.

img-2295.jpg
Buitruonglinh nắm giữ bí mật của đôi bạn thân.

Nếu so với GILL hay Buitruonglinh thì TEZ xứng đáng với danh xưng "thuyền trưởng" khi biết kha khá những chuyện liên quan đến cặp bạn thân MasonB. Anh chia sẻ trên livestream rằng trong một lần cả nhóm đi ăn, đến lúc mạnh ai nấy về thì Mason Nguyễn ở lại để đưa CONGB về nhà trước, dù cả hai ở cách nhau xấp xỉ 10km. Ngoài ra, cặp bạn thân còn từng ngủ chen chúc với nhau chung một chiếc giường, khiến anh chàng khó hiểu. Tuy vậy, nhiều cư dân mạng không rõ đâu là thật, đâu là TEZ "dựng chuyện" nên cứ nghe trước đã và tính sau.

TEZ là "thuyền trưởng" biết nhiều về MasonB. Nguồn: @_meithalo

Các Anh trai khác từng nhắc về MasonB

Trong một trò chơi hậu trường, Jey B đã tiết lộ rằng thói quen của Mason Nguyễn trước khi đi ngủ là "facetime" (PV - gọi điện video) với CONGB, còn đồ vật không thể thiếu cũng là tin nhắn của CONGB.

img-2388.jpg
Jey B tiết lộ thói quen của Mason Nguyễn.

Cũng trong một sự kiện đi chung với nhau, Dillan Hoàng Phan và Lohan cũng có những chia sẻ về MasonB. Dillan nhận xét "phản ứng hóa học" của Mason Nguyễn và CONGB rất mạnh. Lohan thì đùa rằng nếu anh rủ CONGB đi quay MV chung thì chắc Mason Nguyễn không đồng ý.

img-2376.jpg
Dillan và Lohan trả lời về MasonB.

Từng chung nhóm Sớm Muộn Thì, Nhâm Phương Nam gây hài với chia sẻ về Mason Nguyễn. Anh cho biết Mason Nguyễn chung nhóm nhưng xem CONGB ở nhóm đối thủ diễn không rời mắt, khác hẳn ánh mắt khi ngồi chung đội, còn mô tả đàn em bằng cụm từ "người ở đây nhưng hồn ở chỗ khác".

Nhâm Phương Nam "kể xấu" MasonB. Nguồn: @tiintrending

Hải Nam cũng từng có nhận xét dành cho Mason Nguyễn trên một livestream, khẳng định anh chàng rất tốt bụng, tính cách đàn ông và luôn biết che chở, nhưng gây bất ngờ hơn khi kết câu bằng "... cho CONGB".

Ngay cả các anh lớn của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 cũng rất bạo dạn khi nhắc đến cặp bạn thân này. B Ray từng nhiều lần gọi MasonB bằng những từ ngữ dễ thương, hay thích thú khi thấy cả hai có duyên nợ với nhau trong vòng bốc thăm. Hoặc, BigDaddy từng đùa rằng sẽ cắt hình của cả hai vì đã cùng nhau "đồn ác" về nam rapper cho mọi người.

img-2383.jpg
Các Anh trai sôi nổi bàn tán về MasonB.
589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Thiện Dư
#MasonB #Mason Nguyễn #CONGB #buitruonglinh #TEZ #GILL #Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi"

Xem thêm

Cùng chuyên mục