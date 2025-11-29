"A.I LÀ AI?" tập 6: Quốc Anh - Tiểu Vy bị vạch trần tin nhắn bí mật bởi song trùng

HHTO - Trong tập 6 của “A.I LÀ AI?”, cặp đôi màn ảnh Tiểu Vy - Quốc Anh rơi vào tầm ngắm của song trùng. Tập lần này còn quy tụ dàn khách mời toàn gương mặt đình đám: Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy, Kỳ Duyên.

Mở màn tập 6, phiên bản A.I của Tiểu Vy và Quốc Anh đã cùng trình diễn ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Anh. Sau đó, Tiểu Vy bắt đầu đối mặt với “song trùng” của mình. Song trùng vô cùng tự tin về sự am hiểu của mình đối với Tiểu Vy.

A.I của Tiểu Vy còn mô phỏng chính xác cá tính bướng bỉnh của cô. Khi Kỳ Duyên dò hỏi về danh tính bạn trai cũ, song trùng liền “bẻ lái” tinh tế, còn với “Thám tử Kiên” Quốc Huy, câu trả lời thẳng thừng khiến anh bối rối và bị gọi là “thám tử dỏm”. Khi bị hỏi về bạn diễn Quốc Anh, song trùng Tiểu Vy thẳng thừng nhận xét anh chàng không đủ hấp dẫn, dù cả hai có “chemistry cũng được”.

Song trùng còn nắm giữ nhiều vật quý giá của Tiểu Vy, từ tấm sash Hoa hậu Việt Nam 2018 đến áo thun và dép đi trong nhà. Với những dữ kiện trên, dàn khách mời bắt đầu khoanh vùng những người thân thiết cạnh Tiểu Vy như Á hậu Tường San, Á hậu Thúy An, Hoa hậu Thanh Thủy. Kết quả, song trùng lần này chính là Hoa hậu Thanh Thủy. Nhờ cùng quản lý và thường xuyên làm việc chung với Tiểu Vy, cô dễ dàng tiếp cận các món đồ cá nhân của đàn chị cũng như thu thập thông tin cần thiết.

Sau song trùng của Tiểu Vy, đến lượt phiên bản A.I của diễn viên Quốc Anh xuất chiêu. Song trùng này tỏ rõ ý định giành lại Tiểu Vy từ tay bản gốc, đồng thời khẳng định rằng không ai hiểu Tiểu Vy bằng mình. Phiên bản A.I này bắt đầu “khai vị” bằng cách nhắc lại câu chuyện từng bị la mắng vì cả ngày không thuộc thoại, thậm chí còn nhận phải những lời phê bình, khiến anh suy sụp.

Nhân vật này cũng nắm rõ chuyện hậu trường phim Thám Tử Kiên. Chẳng hạn như lần Quốc Anh và Quốc Huy tắm suối rồi phải đi cúng vì sợ chuyện “tâm linh”, hay biết Quốc Huy mỗi lần diễn xong đều về phòng đóng cửa kín mít. Thậm chí song trùng còn chuyển sang Đinh Ngọc Diệp, gọi cô là “phú bà bất động sản”.

Song trùng chủ động mời Quốc Anh cùng chơi trò Thật hay Thách. Trong phần Thách, song trùng yêu cầu Quốc Anh đọc 5 tin nhắn gần nhất cùng Tiểu Vy. Qua thử thách này, mọi người biết được chuyện anh chàng từng nhờ nàng hậu mua vải về cho mình, còn gọi đối phương là “cô bé”. Ở phần Thật, song trùng hỏi Quốc Anh về điều tồi tệ nhất từng làm với người yêu cũ. Với nam diễn viên, đó là khi anh còn học lớp 12 và có những tranh cãi, xô xát với tình cũ.

Trước khi lộ diện, song trùng và Quốc Anh bước vào cuộc thi “cưa cẩm” Tiểu Vy. Trong khi song trùng hoàn thành xuất sắc, thậm chí biết Tiểu Vy thích ăn đồ sống và món Việt thì Quốc Anh làm “rớt miếng” và thất bại.

Cuối cùng, đáp án trùng khớp với phán đoán của Quốc Huy, Quốc Anh và Kỳ Duyên: đó là nam diễn viên Lê Xuân Tiền. Xuất hiện với chiếc mô tô cùng đóa hoa hồng lãng mạn, anh bật mí về tình bạn hơn 10 năm cùng Quốc Anh, kể từ khi cả hai còn là người mẫu trên sàn catwalk. Lê Xuân Tiền gây bất ngờ khi bình thường có vẻ lầm lì, ít nói, trầm tính nhưng hóa ra cũng có khía cạnh hài hước, biết thả thính lẫn “quăng miếng” để đánh lừa khách mời.