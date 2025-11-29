Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"A.I LÀ AI?" tập 6: Quốc Anh - Tiểu Vy bị vạch trần tin nhắn bí mật bởi song trùng

Như Lê

HHTO - Trong tập 6 của “A.I LÀ AI?”, cặp đôi màn ảnh Tiểu Vy - Quốc Anh rơi vào tầm ngắm của song trùng. Tập lần này còn quy tụ dàn khách mời toàn gương mặt đình đám: Đinh Ngọc Diệp, Quốc Huy, Kỳ Duyên.

Mở màn tập 6, phiên bản A.I của Tiểu Vy và Quốc Anh đã cùng trình diễn ca khúc Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Anh. Sau đó, Tiểu Vy bắt đầu đối mặt với “song trùng” của mình. Song trùng vô cùng tự tin về sự am hiểu của mình đối với Tiểu Vy.

A.I của Tiểu Vy còn mô phỏng chính xác cá tính bướng bỉnh của cô. Khi Kỳ Duyên dò hỏi về danh tính bạn trai cũ, song trùng liền “bẻ lái” tinh tế, còn với “Thám tử Kiên” Quốc Huy, câu trả lời thẳng thừng khiến anh bối rối và bị gọi là “thám tử dỏm”. Khi bị hỏi về bạn diễn Quốc Anh, song trùng Tiểu Vy thẳng thừng nhận xét anh chàng không đủ hấp dẫn, dù cả hai có “chemistry cũng được”.

img-1954.jpg

Song trùng còn nắm giữ nhiều vật quý giá của Tiểu Vy, từ tấm sash Hoa hậu Việt Nam 2018 đến áo thun và dép đi trong nhà. Với những dữ kiện trên, dàn khách mời bắt đầu khoanh vùng những người thân thiết cạnh Tiểu Vy như Á hậu Tường San, Á hậu Thúy An, Hoa hậu Thanh Thủy. Kết quả, song trùng lần này chính là Hoa hậu Thanh Thủy. Nhờ cùng quản lý và thường xuyên làm việc chung với Tiểu Vy, cô dễ dàng tiếp cận các món đồ cá nhân của đàn chị cũng như thu thập thông tin cần thiết.

img-1949.jpg

Sau song trùng của Tiểu Vy, đến lượt phiên bản A.I của diễn viên Quốc Anh xuất chiêu. Song trùng này tỏ rõ ý định giành lại Tiểu Vy từ tay bản gốc, đồng thời khẳng định rằng không ai hiểu Tiểu Vy bằng mình. Phiên bản A.I này bắt đầu “khai vị” bằng cách nhắc lại câu chuyện từng bị la mắng vì cả ngày không thuộc thoại, thậm chí còn nhận phải những lời phê bình, khiến anh suy sụp.

img-1958.jpg

Nhân vật này cũng nắm rõ chuyện hậu trường phim Thám Tử Kiên. Chẳng hạn như lần Quốc Anh và Quốc Huy tắm suối rồi phải đi cúng vì sợ chuyện “tâm linh”, hay biết Quốc Huy mỗi lần diễn xong đều về phòng đóng cửa kín mít. Thậm chí song trùng còn chuyển sang Đinh Ngọc Diệp, gọi cô là “phú bà bất động sản”.

img-1946.jpg

Song trùng chủ động mời Quốc Anh cùng chơi trò Thật hay Thách. Trong phần Thách, song trùng yêu cầu Quốc Anh đọc 5 tin nhắn gần nhất cùng Tiểu Vy. Qua thử thách này, mọi người biết được chuyện anh chàng từng nhờ nàng hậu mua vải về cho mình, còn gọi đối phương là “cô bé”. Ở phần Thật, song trùng hỏi Quốc Anh về điều tồi tệ nhất từng làm với người yêu cũ. Với nam diễn viên, đó là khi anh còn học lớp 12 và có những tranh cãi, xô xát với tình cũ.

Trước khi lộ diện, song trùng và Quốc Anh bước vào cuộc thi “cưa cẩm” Tiểu Vy. Trong khi song trùng hoàn thành xuất sắc, thậm chí biết Tiểu Vy thích ăn đồ sống và món Việt thì Quốc Anh làm “rớt miếng” và thất bại.

Cuối cùng, đáp án trùng khớp với phán đoán của Quốc Huy, Quốc Anh và Kỳ Duyên: đó là nam diễn viên Lê Xuân Tiền. Xuất hiện với chiếc mô tô cùng đóa hoa hồng lãng mạn, anh bật mí về tình bạn hơn 10 năm cùng Quốc Anh, kể từ khi cả hai còn là người mẫu trên sàn catwalk. Lê Xuân Tiền gây bất ngờ khi bình thường có vẻ lầm lì, ít nói, trầm tính nhưng hóa ra cũng có khía cạnh hài hước, biết thả thính lẫn “quăng miếng” để đánh lừa khách mời.

img-1961.jpg
245cbd3a-393b-42d9-bb7f-383b9b574fe3.jpg
Như Lê
#A.I Là Ai #Tiểu Vy #Quốc Anh #song trùng #Hoa hậu Thanh Thủy #Lê Xuân Tiền

Xem thêm

Cùng chuyên mục