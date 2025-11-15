A.I LÀ AI? tập 4: Đông Nhi, Minh Hằng bị song trùng “phanh phui” quá khứ

HHTO - Tập 4 của "“A.I LÀ AI?" quy tụ dàn mỹ nhân đình đám V-Biz gồm Minh Tuyết, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Tóc Tiên và Minh Hằng, cùng nhau phối hợp “lật mặt” các song trùng.

Tập 4 A.I LÀ AI? mở đầu với một tiểu phẩm của Trấn Thành và 5 nữ khách mời. Nam MC thông báo các khách mời phải tìm ra hai song trùng đang trà trộn. Các chị em đã “lục đục” nội bộ khi Đông Nhi “tố” Tóc Tiên mặc đồ khác màu cả nhóm, còn Tóc Tiên phát hiện Đông Nhi đến sớm hơn mọi khi. Trong khi đó, “mẹ” Minh Tuyết bất ngờ khi biết A.I tiên tiến đến mức có thể viết nhạc, quay phim.

Ngay từ khi xuất hiện, song trùng của Minh Hằng khiến dàn khách mời xôn xao. Minh Tuyết đưa ra đáp án là MisThy dựa trên nét mặt, cách dùng từ và nụ cười. Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh… cũng phán đoán đó là MisThy qua cách nói từ “lú lẫn”.

Song trùng tung ra nhiều chi tiết “gây nhiễu” khi tiết lộ loạt câu chuyện thời đi học của Minh Hằng. Thế nhưng, đây cũng là chuyện nữ ca sĩ chia sẻ trong broadcast với hàng chục nghìn fan. Song trùng tiếp tục mang đến những đồ vật gắn với Minh Hằng như lightstick, CD, vợt pickleball. Song trùng vẫn bị các khách mời “tấn công” dồn dập.

Trước những khách mời quá cứng rắn, song trùng bất lực thốt lên “vạch mặt tôi đi” khiến Trấn Thành và các nữ nghệ sĩ cười ngất. Đúng như dự đoán của hội chị em, đằng sau lớp mặt nạ A.I chính là MisThy. Tóc Tiên khẳng định nếu MisThy giả làm cô thay vì Minh Hằng, mọi người không chắc sẽ phát hiện được.

Nếu phiên bản song trùng của MisThy để lộ nhiều sơ hở, thì bản song trùng thứ hai trong tập 4 lại khiến dàn mỹ nhân “đau đầu”. Song trùng của ca sĩ Đông Nhi xuất hiện, đáp trả gọn ghẽ những câu hỏi và yêu cầu mà khách mời đặt ra, thậm chí còn “trả treo” lại. Song trùng này còn biết tường tận chuyện Đông Nhi rất “lụy” ông xã Ông Cao Thắng. Những cố gắng của phiên bản A.I này vẫn bị Tóc Tiên và Minh Hằng nhìn thấu thông qua động tác khi hát và diện mạo.

Song trùng còn mạnh dạn chơi trò “thần giao cách cảm”, kể đúng nội dung các bức ảnh về buổi đầu sự nghiệp của Đông Nhi. Để “chốt hạ” thử thách, song trùng còn mang đến chiếc váy cưới bị rách mà Đông Nhi từng diện lúc lên xe hoa và ăn tiệc.

Ở đoạn kết, Đông Nhi, Tóc Tiên và Minh Hằng kết luận song trùng là nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Khi cánh cửa mở ra, dàn khách mời đều “ngã ngửa” trước sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy. Kết quả này khiến “bản gốc” Đông Nhi không thể chấp nhận, liên tục đòi song trùng thật lộ diện.

Sau những màn “tung hỏa mù” từ chương trình, song trùng thật chính là Khổng Tú Quỳnh. Với mối quan hệ thân thiết từ khi mới vào nghề, Khổng Tú Quỳnh đã nỗ lực “giả dạng” bạn thân, cho thấy một mặt rất khác của cô so với bình thường.

Sau tập 4 của A.I LÀ AI?, các song trùng của chương trình khiến khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Khi thì tinh vi đến mức khó nhận diện, lúc lại “sơ hở” đến bật cười. Các song trùng cho thấy “bản gốc” càng độc đáo càng khó đóng giả lẫn đánh lừa người khác.