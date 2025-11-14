Lo show Tân Binh Toàn Năng có nguy cơ "giảm nhiệt", fan cùng nhau "hiến kế"

HHTO - Sau những tập đầu tạo hiệu ứng mạnh mẽ, "Tân Binh Toàn Năng" đang khiến một bộ phận khán giả lo lắng vì độ "nhiệt" có nguy cơ giảm dần. Nhiều fan đã "hiến kế" cho ê-kíp sản xuất để giúp chương trình đứng vững giữa loạt show truyền hình thực tế.

Sau 6 tập phát sóng của Tân Binh Toàn Năng - giai đoạn chính thức, chương trình đang dần khẳng định sức hút của một show "sống còn" được đầu tư nghiêm túc và bài bản. Nhiều khán giả kỳ vọng nhóm nhạc bước ra từ show sẽ làm "nên chuyện" tại nền âm nhạc Việt Nam nói riêng và thị trường nhóm nhạc thần tượng thế giới nói chung.

Dù là format mới tại Việt Nam nhưng chính sự mới mẻ ấy lại khiến công chúng tò mò và đón chờ. Sau 6 tập, lượng người xem và thảo luận trực tuyến tăng trưởng rõ rệt, cho thấy Tân Binh Toàn Năng đã tìm được lối đi riêng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, mỗi tập phát sóng đều trở thành đề tài bàn luận sôi nổi với hàng loạt phân tích, dự đoán từ fan.

Theo số liệu từ YouNet Media, Tân Binh Toàn Năng tập 4 và 5 đã vươn lên Top 1 chương trình giải trí được thảo luận sôi nổi nhất trong hai tuần (14/10/2025 - 3/11/2025), vượt qua hàng loạt show quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám.

Trước đó, chương trình cũng duy trì chuỗi thành tích ấn tượng khi nhiều tuần liền đứng top 1 - 2 trong bảng xếp hạng TV Show do YouNet Media đo lường.

Thành tích ấn tượng của Tân Binh Toàn Năng sau 6 tập phát sóng. Nguồn: YouNet Media.

Tuy nhiên độ thảo luận của netizen về các tân binh trong tập 6 đã có sự sụt giảm. Ảnh: @tbtn.data

Thông qua từng tập, cá tính và kỹ năng của các tân binh dần được bộc lộ, càng thu hút nhiều người hâm mộ. Từ đó, fandom của các thành viên cũng được ra đời. Hàng loạt fanpage, blog, group cộng đồng,... "đu idol" xuất hiện, góp phần lan tỏa sức hút của chương trình.

Về cuộc đua bình chọn, thể lệ quy định chỉ 1 tân binh xếp hạng cao nhất sẽ được vào thẳng đội hình ra mắt cuối cùng. Tuy nhiên, vì phải chia quỹ cho các hoạt động như Công diễn, Meet & Greet,… nên nhiều fandom không thể "tất tay" cho phần bình chọn như ở giai đoạn đầu.

Dẫu vậy, không ít người xem cho rằng đây có thể là chiến lược "giữ sức" để bứt phá trong chặng cuối khi mỗi lượt bình chọn đều có thể đảo ngược tình thế.

Các fandom phải phân bổ nguồn lực hợp lý cho các hoạt động tiếp ứng lẫn cuộc đua bình chọn. Ảnh: BTC.

Không chỉ dừng ở việc ủng hộ thần tượng, các fan của Tân Binh Toàn Năng còn sẵn sàng "hiến kế" cho ê-kíp để chương trình ngày càng hoàn thiện và giữ được độ "nhiệt". Bên cạnh những lời khen cho format sáng tạo và năng lực dàn tân binh, nhiều khán giả đã thẳng thắn góp ý với tinh thần xây dựng, mong muốn chương trình có chiến lược truyền thông hiệu quả hơn.

Theo đó, nhiều người hâm mộ bày tỏ lo lắng rằng nếu không có cách quản lý nội dung hợp lý, chương trình có thể "giảm nhiệt". "Ê-kíp không nên đăng Focus Cam một cách rải rác ở quá nhiều nền tảng. Hãy chỉ đăng trên YouTube, TikTok không phải là nền tảng lý tưởng để up Focus Cam hoặc những nội dung video quá dài" - một khán giả chia sẻ. Một bộ phận cho rằng việc đăng nội dung tràn lan khiến hiệu ứng truyền thông bị loãng, khán giả khó theo dõi và dễ "bội thực".

Ngoài ra, nhiều fan còn chỉ ra vấn đề ở việc chương trình có nhiều series phụ. Khán giả đề xuất gộp những series phụ lại và thống nhất đăng tải ở các kênh khác nhau, từ đó việc tìm kiếm cũng dễ dàng hơn. Một "bé Năng" cũng nhận định: "Ê-kíp cần biết rõ tệp fan của chương trình, vì không ai có thể xem hết toàn bộ nội dung đó".