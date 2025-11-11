Tân Binh Toàn Năng tập 6: Cường Bạch được tín nhiệm giao trọng trách leader

HHTO - Trong tập 6 "Tân Binh Toàn Năng", Cường Bạch được mọi người lựa chọn đảm nhiệm vai trò nhóm trưởng cho Công diễn 3. Quyết định từ đàn anh SOOBIN và đồng đội khiến khán giả tò mò: Điều gì ở chàng tân binh này đủ sức thuyết phục mọi người?

Thất bại tại Công diễn 2 Tân Binh Toàn Năng khiến Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và minhtin tạm thời bị "đóng băng", không được góp mặt trong tiết mục đầu tiên ở Công diễn 3. Áp lực càng tăng khi các tân binh phải đối đầu với hai đối thủ quốc tế - nhóm ARrC (Hàn Quốc) và FEniX (Đài Loan). Nếu các tân binh thất bại ở bất cứ tiết mục nào trong hai vòng đấu, 3 tân binh có số điểm bình chọn cá nhân thấp nhất sẽ nguy hiểm. Tức là sẽ tiếp tục có tân binh bị "đóng băng" và tân binh bị loại.

3 tân binh bị "đóng băng" trong buổi rehearsal. Ảnh: BTC.

Trước thử thách "khó nhằn" của Công diễn 3, các tân binh cần có một đội trưởng để giám sát, hỗ trợ việc tập luyện, đồng thời động viên tinh thần cho cả đội. Cường Bạch và Hồ Đông Quan là hai thành viên được các tân binh còn lại tin tưởng cho vị trí đội trưởng. Dù còn nhiều trăn trở nhưng trước tình hình của cả nhóm, cả hai đều đã tự ứng cử vị trí này. Sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, Nhà sản xuất Toàn năng SOOBIN đã chính thức trao trọng trách đội trưởng cho Cường Bạch.

Giải thích về quyết định của mình, SOOBIN chia sẻ: "SOOBIN nhìn thấy tinh thần của Cường cao hơn. Quan còn đang khá ngờ vực với chính bản thân mình". Lời nhận xét cho thấy sự tin tưởng của anh dành cho Cường Bạch - người không chỉ có năng lực mà còn truyền được năng lượng tích cực cho đồng đội.

Từ leader nhóm All-Rounder đến leader Công diễn 3 là cả một hành trình Cường Bạch kiên định với ước mơ và không ngừng cố gắng từng ngày. Nguồn: @whiterose_vn

Quyết định này cũng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ các thành viên còn lại. Phúc Nguyên tâm sự: "Anh Cường rất là thương anh em, rất trân quý những khoảnh khắc mọi người làm việc với nhau". Trong khi đó, Duy Lân khẳng định: "Em biết rằng anh Cường sẽ thay đổi theo hướng phù hợp nhất với tất cả mọi người và làm cho anh em đều phải phát triển. Đó là điều mà em tin tưởng ở anh Cường".

Cường Bạch cũng thể hiện tốt vai trò nhóm trưởng của mình khi sau 10 phút luyện tập, chỉnh động tác, các thành viên đã tiến bộ hơn và anh cũng được thầy giáo người Hàn Quốc dành lời khen. Trong bối cảnh ba thành viên bị "đóng băng", áp lực đè nặng lên tám người còn lại, nhưng tân binh sinh năm 2000 vẫn giữ cho nhóm một tinh thần kiên định và lạc quan: "Mọi người cũng sẽ vì Quân, vì Tân, vì Hiếu mà dốc hết sức mình. Bọn em làm tất cả mọi thứ vì nhau, vì tinh thần của nhau, vì một mục đích chung". Sự điềm tĩnh và quyết đoán của anh khiến đồng đội cảm thấy an tâm, dù phía trước là một thử thách được gọi là "sống còn".

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Cường Bạch đảm nhận vai trò thủ lĩnh. Trong Giai đoạn sống còn, anh từng là nhóm trưởng của team 3 và team All-Rounder. Trai đẹp Gen Z luôn được đánh giá cao về sự trách nhiệm và tinh thần đồng đội.

Cường Bạch luôn được đồng đội tin tưởng ở vị trí nhóm trưởng. Nguồn: @starriors.supporttbtn

Cường Bạch tên thật là Bạch Hồng Cường, sinh năm 2000 tại Nghệ An. Anh được biết đến với ngoại hình sáng, phong thái tự tin cùng khả năng trình diễn đa dạng. Trong chương trình, Cường Bạch thể hiện sự linh hoạt khi có thể hát, rap, trình diễn...

Theo chia sẻ, Cường Bạch đam mê nghệ thuật từ nhỏ và yêu thích văn hóa Hàn Quốc. Trước khi được biết đến với vai trò ca sĩ, anh từng là thành viên nhóm nhảy B-Wild. Năm 2018, anh sang Hàn Quốc và trở thành thực tập sinh của công ty RBW, chuẩn bị ra mắt cùng một nhóm nhạc nam. Tuy nhiên, sau 1 năm đào tạo, anh không được chọn vào đội hình ra mắt. Trải nghiệm này từng khiến Cường Bạch rơi vào giai đoạn khủng hoảng, song anh tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, thử sức ở một số chương trình khác như Vote For Five 2022, trước khi góp mặt trong Tân Binh Toàn Năng 2025.

