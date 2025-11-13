Tân Binh Toàn Năng: "Trai Bách Khoa" Lâm Anh được yêu mến bởi năng lượng "tẻn tẻn"

HHTO - Là một trong 11 Tân Binh Thăng Cấp của "Tân Binh Toàn Năng", Lâm Anh nhận nhiều tình cảm yêu mến của khán giả bởi năng lượng tích cực và tính cách "tẻn tẻn" đáng yêu.

Trong 11 Tân Binh Thăng Cấp, Nguyễn Lâm Anh là một trong những "cây hút fan" có lượng người hâm mộ đông đảo nhất nhì chương trình. Sở hữu visual sáng, giọng hát ngọt ngào cùng khả năng biểu cảm sân khấu "nét căng", Lâm Anh được nhiều khán giả đánh giá là một "all-rounder" của Tân Binh Toàn Năng. Không những vậy, anh bạn còn ghi điểm nhờ năng lượng tích cực, tính cách "tẻn tẻn" dễ thương đúng với hình ảnh tân binh Gen Z.

"Gấu trúc" Lâm Anh ghi điểm với khán giả bởi năng lượng tích cực. Ảnh: FBNV.

Trai đẹp Gen Z được đánh giá ngày càng thăng hạng trong khả năng làm chủ sân khấu. Nguồn: BTC.

Sau hai Công diễn, Lâm Anh đang dẫn đầu với 1.000 điểm nhờ duy trì được phong độ ổn định. Tuy nhiên, thử thách ở Công diễn 3 đã đặt các tân binh vào một tình huống cam go khi Wonbi, minhtin và Thái Lê Minh Hiếu bị "đóng băng", không được tham gia tiết mục đầu tiên. Cả ba chia sẻ cảm giác có lỗi khi thấy đồng đội phải nỗ lực gấp nhiều lần để vượt qua thử thách, "phá băng" giải cứu mình.

Lâm Anh thẳng thắn chia sẻ: "Điểm cá nhân không nằm trong tầm tay của mấy anh ấy. Giá như điểm cá nhân tính bằng quá trình, việc mình hoàn thiện kỹ năng,... thì em nghĩ không ai ở đây bị thấp cả". Nhiều khán giả cũng đồng tình với quan điểm này, cho rằng kết quả dựa hoàn toàn vào bình chọn của khán giả xem trực tiếp Công diễn sẽ tạo lợi thế cho những tân binh có lượng fan lớn chứ không đánh giá đúng năng lực của họ.

Lâm Anh động viên, giúp đồng đội vực dậy tinh thần. Nguồn: BTC.

Không chỉ nổi bật trên sân khấu, Lâm Anh còn là "vitamin tích cực" của mọi người. Trong chương trình lẫn đời thường, anh chàng luôn mang đến tiếng cười bằng sự "tẻn tẻn" đáng yêu và đôi khi là những pha "quăng miếng" bất ngờ khiến đồng đội lẫn khán giả bật cười. Những khoảnh khắc đó được xem là gia vị làm giảm bớt yếu tố căng thẳng trong chương trình, giúp khán giả được "thả lỏng" sau khi theo dõi những phần luyện tập, thi đấu gắt gao.

Một số khoảnh khắc "điềm tĩnh" khi ở bên đồng đội của "trai Bách Khoa" Lâm Anh. Nguồn: @lamanhiu

Nguyễn Lâm Anh sinh năm 2005, là một trong những gương mặt gây thương nhớ của Tân Binh Toàn Năng. Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, nam thí sinh còn khiến fan ngưỡng mộ với thành tích học tập "trộm vía". Lâm Anh từng đạt 27.15 điểm đầu vào Đại học Bách Khoa Hà Nội - ngôi trường kỹ thuật hàng đầu cả nước.

Lâm Anh nổi bật với giọng hát ấm áp, truyền cảm, từng bỏ túi nhiều kinh nghiệm biểu diễn ở CLB Âm nhạc của trường đại học. Từ khi xuất hiện tại Tân Binh Toàn Năng, Lâm Anh đã được đánh giá là best visual (nhan sắc nổi bật nhất) của chương trình. Gen Z này đang là một trong những ứng cử viên sáng giá cho đội hình ra mắt sau cùng.