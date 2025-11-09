Tân Binh Toàn Năng tập 6: Xuất hiện nguy cơ loại trừ, Hồ Đông Quan gây lo lắng

HHTO - Tập 6 của “Tân Binh Toàn Năng” mở ra giai đoạn sinh tồn khốc liệt với luật chơi cảnh báo rõ ràng về nguy cơ sẽ có thí sinh bị loại khỏi chương trình.

Cường Bạch - Hồ Đông Quan "đọ sức"

Trước thềm Công diễn 3 Tân Binh Toàn Năng, đội hình Tân Binh Thăng Cấp cần một đội trưởng. “Lần này, đội trưởng sẽ phải có trọng trách lớn hơn. Bây giờ, nhóm đã thiếu mất 3 người nên cần đội trưởng dẫn dắt thật tốt, không phải về phần kỹ năng mà còn về phần tinh thần” - Long Hoàng chia sẻ.

Hồ Đông Quan và Cường Bạch trăn trở trước khi ứng cử vào vị trí đội trưởng. NSX Toàn năng SOOBIN ghi nhận cả Cường và Quan đều tài năng và chăm chỉ, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cả đội.

Hồ Đông Quan trải lòng: “Lúc nào em cũng phải gồng, cố gắng trở nên chuẩn mực để mọi người noi theo... Em thực sự muốn lo cho mọi người nên mới bắt đầu học làm leader, trở thành người đội trưởng tốt… Nhìn thấy anh, em bị đóng băng hoặc có nguy cơ dừng lại, em không chịu được". Trái với Đông Quan, Cường Bạch luôn tìm kiếm sự tự do và cá tính, không muốn phải ép mình vào khuôn mẫu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, SOOBIN đã chính thức trao trọng trách dẫn dắt cho Cường Bạch. Giải thích về quyết định này, SOOBIN chia sẻ: “... SOOBIN nhìn thấy tinh thần của Cường cao hơn. Quan còn đang khá ngờ vực với chính bản thân mình".

Cường Bạch được giao làm leader cho công diễn 3. Ảnh: BTC.

3 tân binh bị đóng băng, gây áp lực lớn

Công diễn 3 bao gồm 2 vòng đấu. Ở vòng 1, chương trình sẽ so điểm của nhóm Tân binh với điểm trung bình cộng bình chọn tiết mục của 2 nhóm Quốc tế. Đến vòng 2, nhóm Tân binh chuẩn bị hai tiết mục để thi đấu với hai nhóm quốc tế. Tiết mục vocal so điểm bình chọn với tiết mục vocal của nhóm Quốc tế 1. Tiết mục perform so điểm bình chọn với tiết mục perform của nhóm Quốc tế 2. Các Tân binh đóng băng được tham gia tiết mục perform nếu được giải cứu thành công ở vòng 1. Nếu giải cứu thất bại, vị trí của thành viên bị đóng băng sẽ được thay thế bằng vũ công.

Thất bại ở Công diễn 2 khiến Thái Lê Minh Hiếu, Wonbi và minhtin bị đóng băng. Ngay từ những ngày đầu luyện tập cho ca khúc Real Talk, không khí trống vắng và nặng nề.

Dù không được tập luyện chính thức, ba thành viên bị đóng băng vẫn tận dụng thời gian tự luyện tập Gương Vỡ Lại Lành - bài hát duy nhất có cơ hội trình diễn. Wonbi cho biết: "Với tinh thần của ba người bị đóng băng thì không thể nào dậm chân tại chỗ được".

Vì mục tiêu giải cứu đồng đội, các tân binh chấp nhận chọn mức thử thách kỷ lục 115%. Đứng trước mức thử thách khó nhằn và nguy cơ “sống còn” của các tân binh, NSX Toàn năng SOOBIN quyết định sử dụng “Thẻ gia tăng an toàn” - đặc quyền duy nhất trong suốt năm Công diễn để giảm đi 11% mức thử thách.

“Tân binh kim cương” K-Pop ARrC mở đầu với Vitamin I trẻ trung, năng động. Trong khi đó, FEniX trình diễn Back To The Time do chính trưởng nhóm MAX sáng tác. Kết quả bình chọn của đối thủ quốc tế là 627 điểm.

8 Tân binh thăng cấp dù đã dốc hết sức cho tiết mục Real Talk nhưng vẫn còn những lỗi sai. Tuy vậy, đội trưởng Cường Bạch vẫn khẳng định: “Ở giai đoạn này, mọi người đã coi nhau như anh em, như gia đình... Em cũng muốn động viên vì anh em đã làm rất tốt hôm nay. Cảm ơn mọi người".