2 Ngày 1 Đêm: Khách mời bị "làm khó", sơ hở là "dính bẫy" của 6 anh em

HHTO - Tập 88 của "2 Ngày 1 Đêm" bước sang một hành trình mới tại địa phận Hà Nam với tạo hình vừa hài hước vừa độc lạ. Màn chào đón khách mời vô cùng “cồng kềnh” cũng đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Trong video hé lộ tập 88 chặng Hà Nam, hai khách mời nam cho thấy sự hoạt ngôn không kém gì dàn cast. Cả hai sẽ cùng núp vào trong để có màn xuất hiện bất ngờ trước 6 anh em còn lại. Tuy nhiên, dường như khách mời có hơi “nôn nao” được xuất hiện nên khi chưa có hiệu lệnh, cả hai đã bước ra khiến dàn cast phải mời đi ngược trở vào trong.

Dàn cast đã cùng nhau nghĩ ra một trò để trêu khách mời. Đó chính là cứ để khách mời đi ra rồi lại kiếm “cớ” chưa giới thiệu xong hoặc chưa nói xong để “mời” vào trong ngược trở lại. Hai khách mời ngây ngô cứ tưởng là thật, trong lòng thì nôn nao muốn được ra diện kiến, phải đi ra đi vào 4-5 lần.

Cứ thế, hai khách mời “dính bẫy” trêu ghẹo khó đỡ từ dàn cast, liên tiếp bị mời vào trong đợi đến khi nào giới thiệu có nhịp hợp lý thì mới được xuất hiện. Dù bị dàn cast làm khó thế nhưng độ nhiệt huyết của 2 khách mời không hề giảm mà rất nhanh chóng “hòa tan” cùng dàn cast.

Đi cùng với màn xuất hiện đầy cồng kềnh là tạo hình vừa độc lạ vừa hài hước được lấy cảm hứng từ câu chuyện Chí Phèo - Thị Nở của dàn cast. Mở đầu là cặp đôi “Ngân - Diễm” Kiều Minh Tuấn và Dương Lâm khi cùng song kiếm hợp bích thị phạm cho khách mời cách xuất hiện sao cho ấn tượng.

Kiều Minh Tuấn đã leo lên chiếc xe rùa và được Dương Lâm đẩy ra một cách rất tốc độ chuyên nghiệp. Điều khiến khán giả bật cười là biểu cảm và tạo hình của chú Sáu khi ngồi trên chiếc xe rùa ấy cũng như cái cách mà Thu Diễm vừa chạy vừa hô hoán “khách mời tới”.

Ngay sau khi khách mời đầu tiên giới thiệu đã bùng nổ trận cười, dàn cast cũng tiếp tục trông đợi màn tự giới thiệu của khách mời thứ hai cũng phải hài hước không kém. Trường Giang có đưa ra gợi ý nhỏ là có thể vừa nhảy vừa giới thiệu. Ngay khi được gợi ý, khách mời chưa kịp nhảy thì Ngô Kiến Huy và Dương Lâm đã tiếp tục thị phạm cách tạo nét độc đáo.

Để có thể trở về được nhân dạng bình thường hằng ngày, dàn cast sẽ phải trải qua những thử thách “dở khóc dở cười”. Một trong số đó chính là màn thi khóc xem ai sẽ rơi nước mắt nhanh hơn. Trong video được chương trình hé lộ, HIEUTHUHAI là một trong những “thí sinh” thú vị của phần thi này.

HIEUTHUHAI rất nhập tâm lấy tinh thần để có thể nhanh chóng rơi nước mắt. Nam rapper còn dùng cả mẹo là đứng gần những nồi kho cá đang lên hơi khói để làm cay mắt.

Vào thời khắc quan trọng, khi giọt nước mắt lưng tròng chuẩn bị rơi xuống thì các anh em ngồi gần đó quyết không để út Hiếu khóc. Dàn cast đua nhau tìm cách "phá mood" để khiến HIEUTHUHAI cười. Từ hát Nước Mắt Cá Sấu cho đến cười mồi đủ kiểu với mục đích không để cho em út thắng được thử thách lần này.

Dàn cast và 2 khách mời sẽ phải trải qua những gì để cởi bỏ được “nhân dạng xấu xí”? Liệu hai khách mời nam đến với chặng hành trình lần này sẽ là ai? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 88 của 2 Ngày 1 Đêm.