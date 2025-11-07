SOOBIN, Binz hóa “thầy bói”: Chiến dịch quảng bá độc đáo khiến fan thêm háo hức

Vào ngày 5/11, cộng đồng mạng “náo loạn” khi xuất hiện một tài khoản trên nền tảng Threads mang tên “Sạp Bói Sơn Đan” với ảnh đại diện là 2 nam nghệ sĩ - SOOBIN và Binz. Tài khoản này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đăng thông báo sẽ nhận xem bói cho người dùng mạng xã hội trong vòng 48 giờ. Ban đầu, nhiều người nghĩ đây chỉ là một trò “troll” nhằm tăng tương tác, nhưng khi chính chủ SOOBIN “bắt tay” vào việc thì cộng đồng mạng lập tức dậy sóng.

Bài đăng xem bói của tài khoản nhanh chóng viral.

Tưởng chỉ là một chiến dịch quảng bá vui vẻ, SOOBIN lại khiến khán giả bất ngờ khi nhập vai “thầy bói” một cách đầy nghiêm túc. Nam ca sĩ liên tục phản hồi bình luận của người hâm mộ, “xem quẻ” bằng những câu trả lời vừa hài hước vừa duyên dáng, khiến nhiều đoạn hội thoại nhanh chóng trở nên viral.

Không chỉ dừng ở mức giải trí, việc được “xem quẻ” trực tiếp bởi chính thần tượng mang đến cho khán giả cảm giác tương tác chân thực mang đến một trải nghiệm quảng bá sáng tạo và mới mẻ trên mạng xã hội.

Chính chủ đích thân vào "báo giá".

Những màn xem bói của SOOBIN nhanh chóng viral.

Tối 6/11, SOOBIN và Binz thông báo sẽ chính thức phát hành MV cho ca khúc hợp tác mang tên Mục Hạ Vô Nhân, dự kiến ra mắt vào ngày 10/11. Trước đó, ca khúc này từng được SOOBIN và Binz trình diễn một phần trong Live Concert All Rounder với sự xuất hiện đặc biệt của NSND Huỳnh Tú khiến khán giả không khỏi tò mò về bản phát hành chính thức.

SOOBIN và Binz thông báo sẽ chính thức phát hành MV cho ca khúc Mục Hạ Vô Nhân.

Nhiều khán giả nhận định, đây là một pha marketing “đỉnh cao” của bộ đôi SOOBIN - Binz, khi cả hai thực hiện “nghiêm túc” những điều tưởng như rất “không nghiêm túc”. Từ một ý tưởng hài hước như “xem bói online”, hai nghệ sĩ đã biến nó thành một chiến dịch quảng bá sáng tạo, vừa gần gũi, vừa viral.