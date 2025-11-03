Y-FEST 2025: Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Trúc Nhân mang đến bữa tiệc âm nhạc bùng nổ

Tối 2/11, không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đắm chìm trong âm nhạc khi đại nhạc hội Y-FEST 2025 chính thức diễn ra. Hàng chục nghìn khán giả chen kín khu vực trung tâm TP.HCM để hòa mình vào bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, nơi những cái tên hàng đầu V-Pop hiện nay như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Vũ Cát Tường, Trúc Nhân... lần lượt khuấy đảo sân khấu bằng những bản hit đình đám.

Ngay từ những phút mở màn, Trúc Nhân đã khiến không khí “nóng rực” với loạt ca khúc Sáng Mắt Chưa, Bốn Chữ Lắm. Với phong cách biểu diễn tinh nghịch, hoạt ngôn và tương tác liên tục, anh biến khu vực phố đi bộ thành một “đại vũ hội ngoài trời”.

Phong cách biểu diễn tinh nghịch của Trúc Nhân khiến khán giả thích thú.

Y-FEST 2025 còn gây ấn tượng khi kết nối trực tiếp hai đầu cầu Hà Nội và TP.HCM, mang đến những màn trình diễn song song và giao lưu độc đáo. Khoảnh khắc “OTP quốc dân” Anh Tú tại sân khấu Hà Nội và LyLy tại sân khấu TP.HCM cùng cất giọng trong bản hit Không Đau Nữa Rồi qua màn hình LED khổng lồ khiến khán giả hai miền như xích lại gần nhau hơn. Dù chỉ xuất hiện qua màn hình, RHYDER với bản hit Chịu Cách Mình Nói Thua vẫn khiến đám đông không ngừng hò reo.

Màn song ca từ hai đầu cầu Nam - Bắc của cặp đôi LyLy và Anh Tú.

Khi Dương Domic xuất hiện, sân khấu lập tức chuyển sang chế độ “bùng nổ toàn phần”. Từ A đến Ă đến loạt ca khúc trong EP Dữ Liệu Quý như Chập Chờn, Tràn Bộ Nhớ hay Mất Kết Nối, nam ca sĩ mang đến một setlist vừa trẻ trung, vừa đậm cá tính. Đặc biệt, phần solo guitar khiến cả sân khấu như được tiếp thêm năng lượng.

Dương Domic khiến điện thoại khán giả "tràn bộ nhớ" vì quá đẹp trai.

Tiếp nối không khí sôi động là "Em Xinh" Phương Mỹ Chi gây sốt khi đem đến Vũ Trụ Cò Bay, vừa dân gian vừa hiện đại. Đến khi nữ ca sĩ tung bài tủ Bóng Phù Hoa, toàn bộ sân khấu dường như “nổi da gà” trước nốt cao chót vót của nữ ca sĩ. Màn làm thơ “thả miếng” của Phương Mỹ Chi cũng nhanh chóng viral trên mạng xã hội.

Đã có “Em Xinh” thì đương nhiên phải có “Anh Trai” và đêm nhạc đã mang đến cho khán giả "Anh Trai" Vũ Cát Tường. Những bài hit tạo nên tên tuổi của Vũ Cát Tường như Từng Là, Mơ, Vết Mưa vang lên một cách trọn vẹn và đầy cảm xúc.

Vũ Cát Tường biểu diễn đầy cảm xúc tại Y-FEST 2025.

Sau đó, SOOBIN xuất hiện và gần như “thiêu đốt” toàn bộ không khí của Y-FEST 2025 với phần trình diễn được đầu tư kỹ lưỡng cả về âm thanh, ánh sáng lẫn cảm xúc. Mở đầu bằng Người Việt, nam ca sĩ mang đến tinh thần tự hào dân tộc qua từng nhịp trống, từng giai điệu mang đậm âm hưởng Việt Nam. Tiếp đó là Trống Cơm - bản hit từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được phối lại theo phong cách hiện đại xen lẫn âm hưởng truyền thống khiến toàn bộ khán đài bùng nổ.

SOOBIN xuất hiện "thiêu đốt" cả bầu không khí phố đi bộ.

Sau đó, SOOBIN chuyển sang không khí lắng đọng hơn với bản mashup Dancing In The Dark x Day Dream, nơi anh ngồi bên cây đàn piano, vừa chơi vừa hát mang đến một khoảnh khắc đầy cảm xúc. Sự xuất hiện của chiếc mic vàng gần 250 triệu đồng mà người hâm mộ gửi tặng cho SOOBIN càng khiến khoảnh khắc ấy đặc biệt hơn nữa.

SOOBIN và chiếc mic vàng được người hâm mộ tặng.

Để khép lại đêm hội, Sơn Tùng M-TP xuất hiện trong tiếng reo hò vang dội, khiến cả biển người gần như vỡ òa. Ngay từ khi đoạn intro Hơn 10 Năm Rồi vang lên, không khí tại phố đi bộ dường như bùng nổ. Với giọng rap mạnh mẽ và thần thái tự tin, Sơn Tùng dẫn dắt khán giả đi qua hành trình hơn một thập kỷ của bản thân trong âm nhạc.

Sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Hãy Trao Cho Anh được phối lại với phần bass dập mạnh và dồn dập, tạo nên bầu không khí đầy kịch tính. Ánh sáng đỏ rực, khói trắng và lửa hòa quyện, làm nổi bật dáng đứng đầy tự tin của Sơn Tùng M-TP giữa trung tâm sân khấu. Khi bản phối chuyển đến đoạn bridge "huyền thoại", toàn bộ khán đài gần như nổ tung với những tiếng hò hét, tiếng hát hòa lẫn trong nhịp nhạc khiến không gian phố đi bộ rung chuyển.

Hãy Trao Cho Anh được phối lại với phần bass dập mạnh và dồn dập.

Ngay sau đó, anh dẫn khán giả vào một hành trình âm nhạc với mashup Buông Đôi Tay Nhau Ra, Khuôn Mặt Đáng Thương và Em Của Ngày Hôm Qua. Mỗi giai điệu cất lên như kéo khán giả trở về hơn 10 năm trước, nơi hành trình của nam ca sĩ bắt đầu khi V-Pop lần đầu chứng kiến một hiện tượng âm nhạc mang tên Sơn Tùng M-TP.