Sơn Tùng M-TP chúc mừng sinh nhật Sky, nhận về "biển xanh" và tấm poster đặc biệt

Như Quỳnh - Ảnh, clip: Tổng hợp

HHTO - Đêm nhạc hội Y-FEST diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM tối 2/11 chìm trong "biển xanh" với phần cổ vũ cực nhiệt của Sky (fandom của Sơn Tùng M-TP). Đáp lại, Sơn Tùng M-TP khiến fan vỡ òa khi gửi lời yêu thương nhân dịp tháng sinh nhật "bầu trời".

Tối 2/11, đêm nhạc hội Y-FEST 2025 diễn ra tại hai đầu cầu TP.HCM và Hà Nội thu hút đông đảo khán giả tham dự. Y-FEST được "giữ lửa" từ màn trình diễn diễn đầu tiên (khoảng 19h) đến tiết mục cuối cùng (khoảng 23h30) khi có sự góp mặt của dàn sao "khủng" như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, các "anh trai" Anh Tú, RHYDER, Dương Domic, "em xinh" Phương Mỹ Chi, LyLy.

Theo danh sách trình diễn, giọng ca Nơi Này Có Anh là nghệ sĩ lên sân khấu cuối cùng, khép lại chương trình với 3 ca khúc: Intro x Hãy Trao Cho Anh, mashup Buông Đôi Nhau Ra x Khuôn Mặt Đáng Thương, Em Của Ngày Hôm Qua.

Thế nhưng từ rất sớm, các Sky đã nhanh chóng hội ngộ, cùng "bám rào" tạo nên "biển xanh" rực sáng với lightstick. Trước giờ G, Sky ở các zone (khu vực) khác nhau còn hào hứng khởi động "sương sương, "cạnh tranh" khoe sắc với đèn, khoe giọng với câu khẩu hiệu đặc biệt "Sơn Tùng Em - Em Em Yêu Anh".

Trước giờ G, Sky đã vào vị trí. Nguồn clip: SKY UNION
Nguồn clip: SKY UNION

Để tạo nên được bầu không khí này, FC Skyward đã triển khai dự án "Biển Xanh", gửi đến các phần quà gồm: 700 gậy ngôi sao in chữ M-TP, 300 gậy ngôi sao xanh dương, 200 gậy trái tim xanh dương, 1300 chiếc gậy thẳng xanh dương. Ngoài "gậy phát sáng", Sky còn có thêm 42 bảng LED cầm tay, 72 chiếc kính phát sáng, 50 chiếc vương miện phát sáng.

Đại diện Skyward cho biết, một phần nhỏ là món quà Skyward dành tặng sinh nhật gia đình, phần lớn hơn là sự chung tay góp sức đồng lòng của Sky, của nhóm cộng đồng Skyward đã gửi gắm đến với Y-FEST 2025 - nơi hàng ngàn con tim cùng hòa chung nhịp đập mang tên Sơn Tùng M-TP.

cover-33.jpg
Ảnh: Threads @skyarchive5794, @mien3319, @pe_mayy0212

Với số lượng fan đông đảo, Sky đã nhiệt tình cổ vũ từng phần trình diễn. Đến khi "Bá tước Dracula" Sơn Tùng M-TP xuất hiện, khán giả đồng loạt bật công tắc, phủ kín sắc xanh lightstick và bảng tên đèn LED.

Bên cạnh "cháy hết mình" với các ca khúc, Sơn Tùng M-TP khiến người hâm mộ vỡ òa với giây phút tự hào "flex" về "bầu trời": "Thêm một điều kỳ diệu nữa, tháng này là tháng sinh nhật của "bầu trời" - mà nhắc đến "bầu trời" thì Sky ơi, every body say yeah. Tháng này là tháng sinh nhật "bầu trời" của tôi, thế nên "bầu trời" ơi, tôi yêu Sky nhiều lắm".

Sơn Tùng M-TP khiến Sky bất ngờ hơn khi tiết lộ đã "check-VAR" một nhân vật siêu nhân đi lang thang với tấm bảng "Giải cứu thế giới để mai nhé. Nay anh bận đi xem Sơn Tùng M-TP rồi" từ buổi sáng. Ngay sau đó, cả hai có màn giao lưu dễ thương, gần gũi, Sơn Tùng còn ngỏ ý xin tấm bảng về làm kỷ niệm khiến fan "tan chảy".

Bạn fan bí ẩn có màn "đu idol" thành công nhất hôm nay.

Khép lại chương trình, Sơn Tùng M-TP thích thú đặt lịch hẹn vi vu Metro số 1 cùng Sky vào sáng 3/11. Tuy nhiên, nhiều fan sau khi suy nghĩ lại thì nhận ra nam ca sĩ hứa rồi nhưng hẹn ở trạm nào, mấy giờ thì anh không nói.

1464.jpg
Như Quỳnh - Ảnh, clip: Tổng hợp
