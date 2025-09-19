Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Sơn Tùng M-TP không cần hát, chỉ hít đất 30 cái cũng khiến fan "phát sốt"

Thiện Dư

HHTO - Khoảnh khắc Sơn Tùng M-TP giao lưu trong một buổi diễn gần đây gây sốt vì dễ thương, sẵn sàng hít đất để chiều lòng khán giả.

Không có nhiều dịp để khán giả được xem Sơn Tùng M-TP biểu diễn trên sân khấu, nhưng mỗi lần xuất hiện thì nam ca sĩ luôn tạo nên "cơn sốt". Gần đây, chủ nhân ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng bởi một khoảnh khắc dễ thương khi trình diễn.

548601470-1363671241781932-2910858561126180649-n.jpg

Cụ thể, Sơn Tùng đã có màn giao lưu hài hước, đáng yêu với khán giả trong một buổi trình diễn gần đây. Để chiều lòng người hâm mộ, nam ca sĩ đã không ngại ngùng đặt micro xuống và hít đất. Tổng cộng anh hít đất được 30 cái, khiến khán giả vô cùng thích thú nhưng cũng dở khóc dở cười.

548320579-1363671278448595-83749529380735541-n.jpg
Sơn Tùng hít đất 30 cái trên sân khấu, trở thành đề tài gây chú ý.
Khoảnh khắc Sơn Tùng hít đất trên sân khấu âm nhạc. Nguồn: @rynthesorceress97

Ngay sau buổi trình diễn, phần giao lưu hít đất của Sơn Tùng trên sân khấu nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Không ít khán giả đùa rằng đây chính là hình ảnh bản thân sau khi mới tập gym được 1 tuần hay 1 tháng. Ngoài ra, một số ý kiến dành lời khen ngợi cho Sơn Tùng khi rất thân thiện và biết cách khuấy động sự kiện, chứ không chỉ là hát cho xong nhiệm vụ.

6226344326313658709.jpg
6226344326313658708.jpg
Khán giả thích thú với khoảnh khắc giao lưu của Sơn Tùng.

Mặt khác, có cư dân mạng còn thích thú khi sự xuất hiện của Sơn Tùng trong sự kiện này khiến cho lượt xem tăng cao rõ rệt. Điều này thể hiện vị thế và danh xưng "sao hạng A" của Sơn Tùng, cũng như tình cảm mà khán giả dành cho anh trong nhiều năm qua, dù rằng anh không ra mắt quá nhiều sản phẩm mới.

Khoảnh khắc lượt xem trực tuyến tăng cao khi Sơn Tùng M-TP xuất hiện. Nguồn: @m.haen9

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP trở thành đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, đồng thời "tạo trend" đình đám trên mạng xã hội, gần đây có trào lưu "flop thì nhắc tên anh vào" được đông đảo cư dân mạng, thậm chí nhãn hàng hưởng ứng nhiệt tình. Lượt tương tác khủng mà anh mang về là minh chứng cho sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của chàng sao nam sinh năm 1994.

535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Sơn Tùng M-TP #Sơn Tùng

Xem thêm

Cùng chuyên mục