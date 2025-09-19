Sơn Tùng M-TP không cần hát, chỉ hít đất 30 cái cũng khiến fan "phát sốt"

Không có nhiều dịp để khán giả được xem Sơn Tùng M-TP biểu diễn trên sân khấu, nhưng mỗi lần xuất hiện thì nam ca sĩ luôn tạo nên "cơn sốt". Gần đây, chủ nhân ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau tiếp tục khiến mạng xã hội dậy sóng bởi một khoảnh khắc dễ thương khi trình diễn.

Cụ thể, Sơn Tùng đã có màn giao lưu hài hước, đáng yêu với khán giả trong một buổi trình diễn gần đây. Để chiều lòng người hâm mộ, nam ca sĩ đã không ngại ngùng đặt micro xuống và hít đất. Tổng cộng anh hít đất được 30 cái, khiến khán giả vô cùng thích thú nhưng cũng dở khóc dở cười.

Sơn Tùng hít đất 30 cái trên sân khấu, trở thành đề tài gây chú ý.

Khoảnh khắc Sơn Tùng hít đất trên sân khấu âm nhạc. Nguồn: @rynthesorceress97

Ngay sau buổi trình diễn, phần giao lưu hít đất của Sơn Tùng trên sân khấu nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Không ít khán giả đùa rằng đây chính là hình ảnh bản thân sau khi mới tập gym được 1 tuần hay 1 tháng. Ngoài ra, một số ý kiến dành lời khen ngợi cho Sơn Tùng khi rất thân thiện và biết cách khuấy động sự kiện, chứ không chỉ là hát cho xong nhiệm vụ.

Khán giả thích thú với khoảnh khắc giao lưu của Sơn Tùng.

Mặt khác, có cư dân mạng còn thích thú khi sự xuất hiện của Sơn Tùng trong sự kiện này khiến cho lượt xem tăng cao rõ rệt. Điều này thể hiện vị thế và danh xưng "sao hạng A" của Sơn Tùng, cũng như tình cảm mà khán giả dành cho anh trong nhiều năm qua, dù rằng anh không ra mắt quá nhiều sản phẩm mới.

Khoảnh khắc lượt xem trực tuyến tăng cao khi Sơn Tùng M-TP xuất hiện. Nguồn: @m.haen9

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP trở thành đại diện của nhiều nhãn hàng nổi tiếng, đồng thời "tạo trend" đình đám trên mạng xã hội, gần đây có trào lưu "flop thì nhắc tên anh vào" được đông đảo cư dân mạng, thậm chí nhãn hàng hưởng ứng nhiệt tình. Lượt tương tác khủng mà anh mang về là minh chứng cho sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt của chàng sao nam sinh năm 1994.