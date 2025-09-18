"Nàng Mơ" Trà My chạm ngõ điện ảnh, đóng phim của đạo diễn Đèn Âm Hồn

HHTO - Đang gây chú ý tại Vietnam's Next Top Model 2025, "Nàng Mơ" Trà My tiếp tục ra mắt trong vai trò diễn viên, đóng cùng NSND Thanh Hoa trong phim điện ảnh "Bà Đừng Buồn Con".

Bà Đừng Buồn Con là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Hoàng Nam, sau Đèn Âm Hồn ra mắt vào dịp Tết 2025. Không còn khai thác thể loại kinh dị - cổ trang, phim mới của nam đạo diễn xây dựng câu chuyện cảm động về hành trình trưởng thành của một chàng trai trẻ tên Tiến, gắn liền với tình yêu thương, bàn tay nuôi nấng của bà.

Phim khắc họa mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ, đặt trong bối cảnh đời sống đô thị Hà Nội ngày nay - nhiều bối cảnh cũng được thực hiện tại đất Thủ đô. Nhà sản xuất tiết lộ, tác phẩm không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình mà còn là lời nhắn gửi nhân văn: Hãy trân trọng ký ức, tình thân và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Tác phẩm dự kiến ra mắt ngày 12/12/2025, có sự tham gia của NSND Thanh Hoa - trong vai người bà tên Nga Tứ, tính tình hiền hậu, luôn bên cạnh chở che và là chỗ dựa tinh thần cho những đứa cháu.

Kết hợp cùng nữ nghệ sĩ gạo cội, có người mẫu trẻ "Nàng Mơ" Trà My - thí sinh đang tham gia chương trình Vietnam's Next Top Model 2025. Cô cho biết xúc động, mong được học hỏi khi kết hợp với tên tuổi lớn như NSND Thanh Hoa.

Nàng Mơ sẽ đóng vai thứ chính tên Trang, là cháu ngoại của bà Nga Tứ. Trong khi đó, diễn viên đóng vai chính tên Tiến - cháu nội của bà, cùng các diễn viên khác sẽ được nhà sản xuất công bố trong thời gian tới.

Nàng Mơ tên thật là Lê Minh Trà My, sinh năm 2006, quê Hà Nội. Trước khi chạm ngõ điện ảnh, cô được biết đến qua kênh TikTok có hơn 400K lượt theo dõi, đăng tải các clip về đời sống thường ngày đạt triệu lượt xem. Tuy nhiên, nữ TikToker từng vướng không ít ồn ào xoay quanh chuyện gia đình. Thời gian gần đây, cô dần được khán giả đón nhận trong vai trò người mẫu. Tân binh làng mốt tham gia Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2025, biến hóa đa dạng trong 5 bộ sưu tập.

Cuối tháng 7, Nàng Mơ ghi danh vào chương trình Vietnam's Next Top Model 2025. Khi lộ diện trong Top 15, cô vấp phải nhiều lời bàn tán, thậm chí suýt bị loại ngay từ tập 1. Thế nhưng càng đi sâu, người mẫu Gen Z cho thấy sự nỗ lực hết mình, tiến bộ rõ rệt qua từng thử thách và được đánh giá là một thí sinh nặng ký.