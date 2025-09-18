Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, bộ đôi phim Mưa Đỏ cùng đu trend "Cũng đúng thôi..."

Thiện Dư

HHTO - Những video trên đoạn nhạc "Cũng đúng thôi, anh làm gì xứng đáng với em" gây sốt mạng xã hội, được nhiều nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy, dàn diễn viên "Mưa Đỏ"... hưởng ứng.

Trong thời gian vừa qua, điệu nhạc "Cũng đúng thôi..." trở nên rầm rộ trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok. Không chỉ là giai điệu, trào lưu này còn gây sốt bởi cách quay video cặp đôi sáng tạo, hiện tại đã ghi nhận hàng trăm nghìn lượt hưởng ứng.

6219936475626194911.jpg
Trào lưu video "Cũng đúng thôi..." gây rầm rộ TikTok.

Trào lưu "Cũng đúng thôi...", hay đầy đủ hơn là "Cũng đúng thôi, anh làm gì xứng đáng với em" bắt đầu rầm rộ từ sau dịp lễ 2/9. Trong video, một người (thường là nam) sẽ cầm điện thoại hoặc máy quay nhưng khuất mặt, tạo cảm giác bí ẩn. Người còn lại sẽ xuất hiện trong lòng người cầm máy, tạo dáng dễ thương, nhép theo lời bài hát và thể hiện những biểu cảm đáng yêu.

Cách quay tưởng chừng đơn giản này lại trở thành cơn sốt vì bất kỳ ai cũng có thể làm theo, không nhất thiết phải là cặp đôi yêu nhau mà ngay cả gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp cũng có thể tha hồ sáng tạo.

22.jpg

Đoạn nhạc "Cũng đúng thôi..." đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng trăm nghìn video trên TikTok. Không chỉ cư dân mạng mà nhiều nghệ sĩ đình đám cũng nhiệt tình tham gia như Cris Phan và HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus và Ngô Kiến Huy, bộ đôi diễn viên Mưa Đỏ là Lâm Thanh Nhã và Huy Tít... từ đó càng khiến trào lưu này được biết đến và lan tỏa rộng rãi hơn.

Video của HIEUTHUHAI và Cris Phan.
Ngô Kiến Huy và Anh Tú Atus đu trend.
Cặp Mưa Đỏ là Lâm Thanh Nhã - Huy Tít cũng không bỏ qua trào lưu.

Bàn về "Cũng đúng thôi...", đây là lời bài hát nằm trong ca khúc Anh Vui của Phạm Kỳ Anh, ra mắt vào năm 2024. Thực chất ca khúc này từng gây sốt trên mạng xã hội một thời, nhưng với đoạn lời "Anh vui đến nỗi nghẹn ngào...". Sau một năm, Anh Vui lại được dịp "hồi sinh" với trào lưu video cặp đôi như trên. Nhờ đó, bài hát mang về hàng triệu lượt xem trên YouTube, đưa tên tuổi một ca sĩ trẻ như Phạm Kỳ đến gần hơn với khán giả.

1.jpg
Anh Vui thu về hàng triệu lượt xem, tạo nên nhiều trào lưu gây sốt mạng xã hội.
Thiện Dư
#Cũng đúng thôi #trend TikTok #HIEUTHUHAI #Ngô Kiến Huy #Cris Phan #Mưa Đỏ #Lâm Thanh Nhã #Huy Tít

