Hậu concert EXSH: Juky San hóa "nạn nhân" của Dương Domic, Phương Mỹ Chi xin ảnh fan

Lan Anh

HHTO - Dù đêm đầu tiên đã qua đi, concert Em Xinh "Say Hi” vẫn tiếp tục gây sốt khi dàn nghệ sĩ lần lượt tung ảnh và chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường dí dỏm.

Concert Em Xinh "Say Hi" D-1 vẫn để lại dư âm khó quên. Không chỉ khán giả còn lâng lâng cảm xúc, mà chính dàn nghệ sĩ cũng chưa thể “move on”, khi thi nhau tung loạt hình ảnh hậu trường và "7749 tiểu phẩm" không hồi kết.

548157198-1399439075516966-3865397410074791187-n.jpg
Concert Em Xinh "Say Hi” không chỉ dừng lại ở một đêm diễn thành công mà còn mở ra cả “vũ trụ content” khiến fan tha hồ thưởng thức.

Nổi bật nhất phải kể đến màn "xả ảnh" gấp đôi visual của Juky San và Han Sara với những khoảnh khắc đắt giá khi xuất hiện trên màn hình LED. Han Sara gây bão với tạo hình “tiểu thư tài phiệt”, vừa chuẩn tình đầu vừa toát lên khí chất con nhà giàu, khiến fan thi nhau ví von như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình.

Trong khi đó, Juky San lại gây chú ý với vóc dáng cân đối như "tạc tượng", mái tóc ngắn ánh kim giúp cô vừa nữ tính vừa toát lên nét "soái tỷ" hút mắt.

Nguồn: @moonsa0300
noi-dung-doan-van-ban-cua-ban-35-1.png
Han Sara - Juky San là bộ đôi "bùng nổ visual" nhất nhì concert lần này.
Lamoon thì khiến khán giả bật cười khi hóa thân “Lâm Mạnh” cùng loạt biểu cảm “red flag”. Nguồn: @dhw_zw

Không chỉ tung ảnh đẹp lưu giữ kỉ niệm, hội "Em xinh" còn không quên “dìm hàng” nhau và bật mí loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước. MaiQuinn bị Juky San “bóc phốt” vì lỡ quên bài trong buổi tổng duyệt. Phương Mỹ Chi cũng không ngần ngại “cà khịa” chị em khi ví Muộii như búp bê Annabelle. "Chị Bảy" còn “xin bằng được” hình ảnh chụp chung cùng "anh Tí - anh Tèo", cho thấy độ công bằng với cả hai.

Khoảnh khắc "ngại ngùng" của MaiQuinn bị Juky San "bóc phốt".
1-19-1.png
Phương Mỹ Chi xả ảnh nhưng vẫn không quên sự góp mặt của Pháo - Lamoon.
1-22-1.png
Đào Tử A1J khoe thành tích khui card: Trúng ngay "secret" cô bạn thân Yeolan trong "bộ ba cơm gà".
Phương Ly﻿ đúng chuẩn đại sứ "lấy cây kim may đồ".
Yeolan hạnh phúc chia sẻ hành trình từ hàng ghế khán giả đến khi "on stage".
1-21.png
Juky San trở thành "nạn nhân" của "gã khổng lồ" Dương Domic.
1-23-1.png
Mỹ Mỹ cần sự công bằng cho giải thưởng "quả dâu vàng".
541993686-675576418892792-2019964278825512212-n.jpg
Lan Anh
#Em Xinh Say Hi #Han Sara #Juky San #fan #Phương Mỹ Chi #Muộii #concert Em xinh say hi

