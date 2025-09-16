Hoàng Dũng - Đen gửi khán giả "liều thuốc chữa lành" qua MV "Một Ngày Nào Đó"

HHTO - Những giai điệu "chữa lành" của ca khúc "Một Ngày Nào Đó" từng vang lên tại concert Xoay Tròn được Hoàng Dũng và Đen hoàn thiện, phát hành MV lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp cùng hàng ngàn khán giả.

Tối 15/9, Hoàng Dũng phát hành MV Một Ngày Nào Đó, kết hợp cùng rapper Đen. Ca khúc này từng được hai nghệ sĩ thể hiện trên sân khấu của concert Xoay Tròn tại Hà Nội vào ngày 2/8. Hoàng Dũng hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "Một bài hát chân phương, được thu âm và quay MV trên sân khấu Xoay Tròn Concert với người thể hiện là hàng nghìn nghệ sĩ ngày hôm đó".

Về hoàn cảnh ra đời của Một Ngày Nào Đó, Hoàng Dũng cho biết sau khi nhận lời tham gia concert Xoay Tròn, rapper Đen đã chủ động rủ anh làm một sản phẩm chung. Nam ca sĩ tiết lộ bản demo có trong 2 tuần, ca khúc được "thành hình" trong 3 tháng, ý tưởng sáng tác đến từ ba ưu tiên của đàn anh: Bình yên, thời gian, sự tập trung lắng nghe từ khán giả.

Theo Hoàng Dũng, Một Ngày Nào Đó là bài hát có ý nghĩa rất đơn giản: Một ngày nào đó, mỗi chúng ta sẽ được làm hết tất cả những điều mình muốn nhưng chưa thể làm. Đó là một ngày không bị vướng bận điều gì, bản thân cảm thấy vô cùng thả lỏng và hạnh phúc. "Tôi mong Một Ngày Nào Đó sẽ trở thành một lời nhắn nhủ tốt đẹp gửi đến tương lai, dành cho những ai đang cảm thấy căng thẳng, áp lực và bận rộn trong cuộc sống thì hãy cứ tin rằng những ngày tươi đẹp và thong thả rồi sẽ đến" - Hoàng Dũng bộc bạch.

Phần điệp khúc bài hát lặp đi lặp lại "Một ngày nào đó rồi mình lại đi với nhau" do Hoàng Dũng thể hiện tựa như một lời hẹn ước, một niềm tin vào tương lai tươi sáng. Trong khi đó, phần rap của Đen vỗ về người nghe: "Chúng ta đều được cấu thành bởi thật nhiều các nguyên tố. Và hiện tại là kết quả của hằng hà sa số những nguyên nhân. Thế nên mỗi quyết định, mỗi bước chân, đều tạo ra vô vàn những biến số. Đã phải học đủ thứ ở trong đời, giờ phải học cả cách để yên tâm".

Hình ảnh MV được ghi hình ngay tại concert, với sự xuất hiện của hàng nghìn khán giả, có những thước phim do chính tay Đen và Hoàng Dũng cầm máy quay. Giọng ca Nàng Thơ nhớ lại: "Anh Đen còn gợi ý tôi hãy tập cho khán giả hát đoạn điệp khúc, vì nếu hát đồng thanh sẽ cảm xúc lắm. Anh ấy còn nghĩ ra một loạt ý tưởng hay ho cho MV Một Ngày Nào Đó và nhắn cảm ơn tôi đã tạo cơ hội để anh làm một bài nhạc chill như thế này".