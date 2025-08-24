Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tập 4 Vietnam’s Next Top Model 2025: Nàng Mơ quyết tâm “lật đổ” Giang Phùng

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Teaser tập 4 Vietnam’s Next Top Model 2025 hé lộ hàng loạt tình tiết kịch tính: Từ thử thách khắc nghiệt giữa nắng, gió và cát đến những câu chuyện “dở khóc dở cười” tại nhà chung. Đặc biệt, trước loạt luật lệ gây tranh cãi của thủ lĩnh Giang Phùng, Nàng Mơ (Trà My) tuyên bố quyết tâm “lật đổ”.

Trong điều kiện nắng gắt, gió mạnh và cát trắng trải dài bất tận, các thí sinh phải chinh phục thử thách giữ một tấm lụa khổng lồ ngược chiều gió để phô diễn thần thái trước ống kính.

giang-phung.jpg

Thủ lĩnh Giang Phùng - người chiến thắng ở tập 3 - tiếp tục cho thấy phong độ ổn định, tràn đầy năng lượng.

tra-my1.jpg
tra-my.jpg

Thí sinh Nàng Mơ (Trà My) gây chú ý với tuyên bố mạnh mẽ trước ban giám khảo: “Em đã đặt ra mục tiêu cho mình rằng tập này phải được làm FCO, vì em không muốn bàn tay này phải đi xách đồ cho chị Giang Phùng nữa.” Liệu sự quyết tâm này có giúp Trà My “lật đổ” thủ lĩnh nhà chung?

vntm2.jpg
vntm1.jpg

Ngoài ra, Tập 4 cũng hé lộ buổi training quan trọng với chủ đề “giải phóng hình thể”, giúp các thí sinh phá bỏ giới hạn và khai phá năng lượng sáng tạo để tỏa sáng hơn trong thử thách photoshoot.

vntm3.jpg
vntm4.jpg

Không chỉ bùng nổ trên sa mạc cát trắng, teaser còn hé lộ drama căng thẳng tại nhà chung. Sau khi nắm giữ vị trí thủ lĩnh, Giang Phùng đưa ra “10 điều luật” và 1 trong đó có quy định gây sốc, khiến cả nhà bất ngờ. “Mỗi khi em ngủ phải có 2 người đứng cửa canh, bất kể ngày hay đêm.”

Chứng kiến điều này, Trà My phải thốt lên: “Đi thi mà tưởng đi làm cung nữ.” Những quy tắc “khó đỡ” nhanh chóng làm bùng nổ sự bất mãn. Đón xem Vietnam’s Next Top Model 2025 Tập 4 vào lúc tối Chủ nhật, ngày 24/8.

1464-cover.jpg
JEANIE - Ảnh: BTC
#Vietnam's Next Top Model 2025 #Tập 4 #Trà My #Giang Phùng #thử thách #drama #show truyền hình #Nàng Mơ #người mẫu

