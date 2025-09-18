SOOBIN "thơm má" một Anh tài liền gây bão, Gai Con xếp hàng "chờ đến lượt"

HHTO - Khoảnh khắc SOOBIN "thơm má" một "Anh tài" trên sân khấu concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được khán giả ghi lại, trở thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội.

Dù chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khép lại chuỗi concert đầy cảm xúc nhưng cộng đồng Gai Con vẫn trong "cơn lụy". Những khoảnh khắc của các "Anh tài" trên sân khấu vẫn đang là đề tài bàn tán, khiến mạng xã hội phát sốt. Trong đó, SOOBIN bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi có khoảnh khắc thân thiết, đáng yêu với một "Anh tài".

Khoảnh khắc SOOBIN "thơm má" Jun Phạm gây sốt. Nguồn: @trangheeeee

Cụ thể, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc SOOBIN và Jun Phạm tương tác thân mật trên sân khấu concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trong video, khi Jun Phạm kề má về phía SOOBIN, nam ca sĩ không ngần ngại hồi đáp bằng một cái "thơm má" dễ thương.

Hành động nhỏ này của SOOBIN dành cho Jun Phạm đã trở thành khoảnh khắc hiếm có, khiến cộng đồng Gai Con "đứng ngồi không yên". Cư dân mạng thi nhau để lại bình luận hài hước, như muốn xếp hàng đợi đến lượt làm Jun Phạm hay SOOBIN để "hưởng phúc lợi", hoặc đùa rằng đã xem đi xem lại đoạn video suốt 2 tiếng vẫn không lối thoát.

Bình luận của Gai Con về đoạn video.

Sau khi vươn lên đỉnh cao của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, SOOBIN đã có giai đoạn 2024 - 2025 đầy thành công, ghi dấu ấn với hàng loạt giải thưởng uy tín. Album Bật Nó Lên của SOOBIN đã "oanh tạc" các bảng xếp hạng, mang về nhiều giải thưởng danh giá như Làn Sóng Xanh, Cống Hiến, WeChoice và Mai Vàng.

Không dừng lại ở đó, SOOBIN tiếp tục gây ấn tượng với concert cá nhân All-Rounder được tổ chức thành công, ghi nhận "cháy vé" chỉ trong thời gian ngắn mở bán. Với khả năng hát, rap, sáng tác và trình diễn vũ đạo điêu luyện, SOOBIN xứng đáng với danh hiệu "nghệ sĩ toàn năng", liên tục được các sự kiện lớn săn đón ở thời điểm hiện tại.

SOOBIN bùng nổ sau show Chông Gai.

Còn với Jun Phạm, "Anh tài" 8X này tiếp tục hoạt động năng nổ ở cả lĩnh vực âm nhạc và truyền hình sau khi kết thúc hành trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Anh được mời làm host cho chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024, sau đó ghi dấu ấn trong chương trình thực tế Gia Đình HaHa. Sắp tới, Jun Phạm sẽ trở lại với âm nhạc thông qua sản phẩm EP mới Thần Yêu.

Jun Phạm được yêu mến trong Gia Đình HaHa.

Sự thân thiết giữa SOOBIN và Jun Phạm được hể hiện ở những khoảnh khắc đáng yêu trên sân khấu và ngoài đời. Có thể thấy, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ tạo điều kiện để các nghệ sĩ tỏa sáng mà còn đặt tiền đề cho những mối quan hệ đồng nghiệp đầy bất ngờ, không ai nghĩ có duyên gặp nhau và trở nên thân thiết như trường hợp của SOOBIN và Jun Phạm.