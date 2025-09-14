Khi dàn Anh tài trổ tài "phó nháy": Người thích mờ ảo, người chuyên "ảnh dìm"

HHTO - Một số Anh tài có sở thích chụp ảnh, nhưng mỗi người lại có một trường phái riêng, dù cho đó là nghệ thuật hay "lầy lội".

Dàn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai không chỉ khiến khán giả mê mẩn bởi khả năng ca hát, nhảy múa và trình diễn bùng nổ trên sân khấu, mà còn bởi những tài lẻ độc đáo, trong đó nhiếp ảnh là một điểm sáng đầy thú vị. Có một số Anh tài liên tục thử sức chụp ảnh, cứ gặp đồng đội là giơ máy ghi lại khoảnh khắc, song mỗi người lại mang đến một "trường phái" chụp ảnh riêng. Có Anh tài thích nghệ thuật sâu lắng, nhưng cũng có người sơ hở là "dìm hàng" các Anh tài khác.

Thiên Minh: Trường phái nghệ thuật

Với nền tảng nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Thiên Minh luôn khiến người xem phải trầm trồ trước những bức ảnh mang đậm chất nghệ thuật. Thông qua bộ ảnh 33 Anh tài mà anh đăng tải, anh bày tỏ sự yêu thích của mình dành cho phong cách trắng đen, nơi mỗi khung hình đều như kể một câu chuyện riêng.

Phong cách chụp các Anh tài của Thiên Minh. Nguồn: Nào, Không Trêu Bạn

Từng ánh mắt, cử chỉ của các Anh tài qua ống kính của Thiên Minh đều toát lên nét độc đáo, như thể ẩn chứa một bí mật hay một câu chuyện cảm động phía sau. Những bức ảnh của anh không chỉ đẹp mà còn chạm đến trái tim người xem, khiến họ không khỏi xuýt xoa trước tài năng của "nhiếp ảnh gia" này.

Kay Trần: Trường phái "dìm hàng"

Trái ngược với phong cách nghệ thuật của Thiên Minh, Anh tài Kay Trần lại nổi tiếng với sở thích chụp ảnh "dìm hàng" đầy hài hước. Mỗi khi anh đăng ảnh các Anh tài khác lên mạng xã hội, người hâm mộ một phen "nơm nớp" lo lắng vì không biết ai sẽ trở thành đối tượng tiếp theo của Kay Trần. Những bức ảnh của anh mang đến giải trí, tinh nghịch nhưng cũng là để lưu giữ kỷ niệm giữa anh em Chông Gai với nhau.

Kay Trần không ngại chụp ảnh "dìm" các Anh tài. Nguồn: Nào, Không Trêu Bạn

Điều gây cười hơn cả là vừa qua, Kay Trần còn lấn sân sang điện ảnh với vai diễn trong bộ phim kinh dị Dưới Đáy Hồ, nơi anh vào vai một thợ chụp hình tên Trung. Sự trùng hợp này khiến khán giả không khỏi bật cười, khi người chuyên chụp ảnh "dìm" nhất dàn Anh tài lại vào vai "phó nháy" chuyên nghiệp.

Trương Thế Vinh: Trường phái "mờ ảo"

Trong khi đó, Anh tài Trương Thế Vinh lại bất ngờ trở thành hiện tượng với tài lẻ nhiếp ảnh "độc nhất vô nhị". Bắt đầu từ bộ ảnh chụp cùng các chiến sĩ với chất lượng "mờ mờ ảo ảo" tại sự kiện A80, Trương Thế Vinh đã khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả, gây sốt khắp mọi nơi. Nhiều người còn hài hước nhận xét rằng anh hẳn đã dùng điện thoại bàn, máy giặt... để chụp nên ảnh mới lạ kỳ đến mức khó tả.

Trương Thế Vinh chụp ảnh mờ ảo thành thương hiệu. Nguồn: Nào, Không Trêu Bạn

Tuy nhiên, chính sự độc đáo này đã làm nên thương hiệu cho Trương Thế Vinh trong thời gian qua. Từ đó, anh liên tục ra mắt những bộ ảnh "để đời" khác, với đối tượng chụp trải dài từ đồng nghiệp thân thiết đến cả khán giả không chừa một ai.

Cư dân mạng phản ứng hài hước trước những trường phái nhiếp ảnh của các Anh tài.

Vừa qua, hành trình của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chính thức khép lại với đêm diễn D-8 đầy cảm xúc, để lại trong lòng khán giả vô vàn kỷ niệm khó phai. 33 nam nghệ sĩ đã cùng nhau đứng trên sân khấu, cháy hết mình với những màn trình diễn quen thuộc, ghi dấu ấn với khán giả. Từ đó bên cạnh sự tiếc nuối, không ít cư dân mạng hy vọng Yeah1 sẽ sớm "bật đèn xanh" cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2, tiếp tục một chương mới trong hành trình "đu thần tượng nội địa" này ở tương lai.