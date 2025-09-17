JSOL kết hợp cùng HURRYKNG, quay MV tại loạt tọa độ nổi tiếng ở Singapore

HHTO - JSOL đánh dấu chặng đường mới với mini album OE OE. Nam ca sĩ “chơi lớn” khi ra mắt MV Tính Lười kết hợp cùng HURRYKNG và CiiN tại Singapore.

Ngày 16/9, mini album OE OE cùng MV Tính Lười của JSOL chính thức ra mắt. Đây không chỉ là một dự án mới, mà còn là “cột mốc” mà nam ca sĩ đã chờ đợi suốt 8 năm, để cho ra đời đứa con tinh thần mang trọn vẹn màu sắc cá nhân.

JSOL ra mắt mini album đầu tay - OE OE.

Trong không khí sôi động của buổi Listening Party diễn ra ngày 16/9, nhiều gương mặt thân quen đã có mặt để gửi lời chúc mừng đến nam ca sĩ. Bên cạnh những người đồng hành quen thuộc như nhạc sĩ Khắc Hưng, Trang Pháp, sự kiện còn thu hút sự góp mặt của "vũ trụ Say Hi" gồm Song Luân, Anh Tú Atus, Pháp Kiều, Hoàng Duyên, MaiQuinn... cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác.

Bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đến chúc mừng JSOL.

OE OE là mini album đầu tiên trong sự nghiệp JSOL, gồm 6 ca khúc mang âm hưởng trẻ trung và vui tươi: Dán Mắt, Tính Lười, Cuộn Len, Không Phải Em Không Phải Ai, Biết Điều và Genie. Thay vì những bản Ballad từng quen thuộc, lần này JSOL chọn cách làm mới bản thân với âm nhạc ngọt ngào, dễ thương, truyền năng lượng tích cực.

JSOL lan tỏa "vitamin tích cực" trong sản phẩm mới.

Nói về cái tên OE OE, JSOL tiết lộ anh thường gọi fan bằng tiếng “oe oe” như một lời chào đáng yêu trong broadcast và đây như một “mật mã giao tiếp” của riêng anh. Hơn thế nữa, anh xem nó như tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ - dấu mốc khởi đầu cho chặng đường âm nhạc mới sau nhiều năm nỗ lực.

Giám đốc sáng tạo Ben Phạm “phủ hồng” concept với toàn bộ album được lấy cảm hứng từ… loài mèo.

Mỗi ca khúc trong OE OE đều mang một nét riêng. Nếu Dán Mắt là lời tỏ tình trực diện, thì Tính Lười hóm hỉnh với lối chơi chữ, Cuộn Len ẩn dụ cho tình yêu quấn quýt bản năng, Không Phải Em, Không Phải Ai đánh dấu sự kết hợp cùng tân binh Sơn.K, trong khi Biết Điều lại da diết và chạm cảm xúc. Khép lại bằng Genie, JSOL gửi gắm thông điệp giản dị: Tình yêu không cần phép màu, chỉ cần nỗ lực để mang niềm vui cho người mình thương.

Mỗi ca khúc là một thông điệp tình yêu tích cực.

Cùng với mini album, MV Tính Lười cũng chính thức ra mắt, được quay tại nhiều địa điểm nổi tiếng ở Singapore với sự tham gia của HURRYKNG và CiiN. Đây là sản phẩm hợp tác đặc biệt cùng Tổng cục Du lịch Singapore, nhằm quảng bá hình ảnh “thành phố giữa thiên nhiên” đến du khách Việt.

Trong MV, CiiN hóa thân thành cô gái cá tính khiến JSOL “say nắng”.

HURRYKNG góp phần tạo điểm nhấn bằng phong cách đường phố cool ngầu.

Nếu MV Tính Lười dẫn dắt người xem vào một câu chuyện tình lãng mạn, điện ảnh, thì loạt hình ảnh đi kèm lại đưa fan theo chân JSOL tận hưởng đời sống bản địa, khám phá Singapore như một du khách thực thụ. Từ những trải nghiệm đời thường đến những khoảnh khắc ngẫu hứng, khung cảnh mang đến góc nhìn phù hợp với phong cách năng động, thích khám phá của giới trẻ.