"Em xinh" LyHan hiếm hoi "thoại" trên mạng xã hội, phản ứng Miu Lê - JSOL gây chú ý

HHTO - Dòng trạng thái "không đầu - không đuôi" của LyHan mới đây khiến fan tò mò, còn các "Em xinh" Tiên Tiên, Miu Lê, Hoàng Duyên nhắn gửi, hỏi thăm đầy "cảm lạnh". Trong khi đó, một số netizen cho rằng LyHan đang có ý "nhắc khéo" JSOL.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, "Em xinh" LyHan bất ngờ cập nhật dòng trạng thái thổ lộ cảm xúc của bản thân: "Tôi rất yêu âm nhạc. Giữa cái chết và âm nhạc, lúc nào tôi cũng sẽ chọn âm nhạc".

Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú, tò mò về bối cảnh đằng sau khiến LyHan hiếm hoi "bắt trend" một mẫu câu nói viral và chia sẻ lên mạng xã hội. Một số đồng nghiệp hào hứng khi thấy LyHan tạo nội dung "tiểu phẩm". Ở phần bình luận, "Em xinh" Tiên Tiên dành sự quan tâm "đặc biệt" cho LyHan: "Em thử chuyển qua thuốc nam xem sao". Miu Lê hoảng hốt còn Hoàng Duyên thắc mắc: "Mình không gặp nhau vài tuần là vậy đó hả".

Trong khi đó, "anh trai" JSOL bắt bẻ: "Ý là giữa 2 cái thì cũng không ai chọn cái chắc (chết) hết á em Linh". Màn "quăng miếng" của JSOL nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ netizen. Nhiều bạn fan phỏng đoán rằng LyHan đang có ý "nhắc nhở nhẹ" vụ JSOL làm hỏng tai nghe của cô và "gửi tín hiệu" anh hãy nhanh chóng mua trả để cô còn làm nhạc.

Trước đó, JSOL và Dương Domic có gặp nhau tại phòng thu dùng chung của "hội bạn thân Thảo Điền" gồm Dương Domic - LyHan - MaiQuinn. Tuy nhiên, trong lúc đang "quẩy" theo nhạc ca khúc Làn Ưu Tiên, JSOL đã sơ ý làm rơi tai nghe của LyHan, khiến nó bị gãy làm đôi.

Nguồn clip: Dương Domic

Dù "tốc biến" khỏi hiện trường ngay lúc đó nhưng sau khi Dương Domic tung đoạn clip "check cam", "giám đốc truyền thông" JSOL đã gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ mua trả lại cho đàn em. Dẫu vậy, những câu văn do JSOL viết có dấu hiệu can thiệp từ chat GPT khiến fan cười ngất.

Sau khi trao đổi bằng con chữ, ba "người trong cuộc" đã có một buổi livestream giải quyết sự việc, Dương Domic đưa kết luận "hợp tình hợp lý": JSOL phải mua tai nghe mới đền cho LyHan. Nguồn clip: TikTok @imyourdopaa

LyHan tên thật là Trần Thảo Linh, sinh năm 1999. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Em Xinh "Say Hi" mùa đầu tiên, gây ấn tượng với phong cách cá tính, chất giọng lạ. Tuy nhiên, hành trình "say hi" của LyHan vướng không ít tranh cãi về năng lực chuyên môn lẫn thái độ ứng xử, phát ngôn. Bên cạnh đó, việc giọng ca sinh năm 1999 vượt qua nhiều "Em xinh" sáng giá giành vị trí Á quân cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy vậy, với nền tảng sẵn có, khán giả "đặt ngôi sao hy vọng" cho nhân tố mới của V-Pop, mong chờ cô sẽ hoạt động sôi nổi hơn, mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng trong tương lai.