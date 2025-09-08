Sơn Tùng M-TP khiến netizen dậy sóng với intro rap: "Flop quá thì ghi tên anh vào"

HHTO - Sơn Tùng M-TP hóa “bá tước Saint Toine Emtippy”, mang loạt bản phối thính phòng lên sân khấu Hà Nội. Nam ca sĩ còn khiến mạng xã hội dậy sóng với phần intro mới, khép lại bằng câu nói viral: “Flop quá thì ghi tên anh vào”.

Tối 7/9, Sơn Tùng M-TP góp mặt trong một sự kiện âm nhạc diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, cả những người có mặt tại sự kiện lẫn theo dõi trực tuyến.

Là nghệ sĩ trình diễn cuối cùng trong show, Sơn Tùng M-TP có hơn 30 phút làm chủ sân khấu, mang đến "sít-rịt" với concept cung điện hoàng gia và các bản hit được phối mới theo dòng nhạc thính phòng quý tộc - một trend được Sơn Tùng "dính" trước đó và từng tự nhận vui mình là "bá tước Saint Toine Emtippy".

Ảnh: FB M-TP Forever Love

Sơn Tùng M-TP bắt đầu setlist với phần intro Hơn 10 Năm Rồi cực "cháy" - những câu rap viết về hành trình hơn 10 năm làm nghề của anh.

Nam ca sĩ không ngại sử dụng những câu từ "thô nhưng thật", thẳng thắn đáp trả những hoài nghi về tài năng, chỗ đứng của bản thân trên bản đồ V-Pop: "Hơn 10 năm rồi still on the top of the game, yên tâm là vẫn còn chạy êm/... Sorry vì anh mãi là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame/ Mà anh cứ ngồi mãi một chỗ chẳng ai có thể đủ sức vượt lên/ Hơn 10 năm rồi, đẳng cấp anh vượt qua thời gian, không phải thứ lấp rồi vội tan, kiệt tác này là do ông trời ban/ Anh chưa từng bao giờ phải tỏ ra thật ngầu/ Nghe tên anh thôi là tự khắc phải gật đầu".

Đặc biệt, Sơn Tùng gây bùng nổ mạng xã hội khi chốt hạ sáng tác mới bằng một câu nói được netizen truyền tay nhau suốt thời gian qua: "Nói thế thôi chứ... Flop quá thì ghi tên anh vào".

Intro mới của Sơn Tùng M-TP﻿ đang được thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Nguồn clip: FB Red Bull Vietnam

Ngay sau đó, Sơn Tùng khuấy động sân khấu cùng các "công nương - bá tước" trong "cung điện âm nhạc" với ca khúc Chạy Ngay Đi. Nam ca sĩ khiến fan thích thú khi chọn lối dẫn dắt phần trình diễn của mình theo phong cách hoàng gia, dùng những câu từ mĩ miều, sang trọng. "Cung điện" tiếp tục được thắp sáng với sáng tác Buông Đôi Tay Nhau Ra do Saint Toine Emtippy - "kẻ hát rong khiêm nhường" thể hiện, gửi đến "những bậc tôn quý".

Chứng kiến khoảnh khắc thần tượng hiện thức hóa một xu hướng trên mạng tại sân khấu, một bạn fan chia sẻ: "Không ngờ ổng đổi phong cách, phối nhạc lại, mang hẳn cái concept bá tước lên sân khấu luôn. Ra đường em nể mỗi anh thôi đấy anh Tùng ạ".

Buông Đôi Tay Nhau Ra phiên bản dành cho "công nương - bá tước" thưởng thức. Nguồn clip: Threads @hoa.tranxuan.3511

Tiếp nối, bản hit ra mắt từ 10 năm trước là Khuôn Mặt Đáng Thương hiếm hoi được Sơn Tùng trình diễn trực tiếp làm nhiều "fan cứng" hoài niệm. "Lúc nhạc lên không ngờ được mix giữa 2 bài mà lâu lắm rồi tưởng không bao giờ được nghe nữa", "Thực sự cảm ơn cái trend trên TikTok, nhờ trend đó mà Khuôn Mặt Đáng Thương được anh nhà vác theo ra Hà Nội", "Bài này đỉnh, nghe từ hồi 2015 tới nay mà vẫn thích, thích nhất trong các bài của Tùng"... - nhiều khán giả bồi hồi.

Giai điệu mới của Khuôn Mặt Dễ Thương "được lòng" khán giả. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng Sơn Tùng M-TP sử dụng backtrack (nhạc nền) quá nhiều, phần hát live còn khiêm tốn dẫn đến trải nghiệm thưởng thức âm nhạc chưa "đã". Nguồn: Húc Fest.

Như thường lệ, Sơn Tùng có tiết mục "xé túi mù" những phần quà gửi tặng fan, lần này là hai chiếc áo anh mặc trên người. Đêm diễn khép lại với ca khúc Em Của Ngày Hôm Qua và đoạn intro vang lên một lần nữa thay lời chào kết.