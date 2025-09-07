Mưa Đỏ trở thành phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt, dự đoán sẽ chạm mốc bao nhiêu?

HHTO - Ngay sau khi Mưa Đỏ chính thức dẫn đầu bảng xếp hạng Phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt Nam, không ít khán giả đã đặt mục tiêu xa hơn cho bộ phim đầy ý nghĩa này.

Chắc hẳn trước khi Mưa Đỏ công chiếu, chẳng ai ngờ phim sẽ trở thành "hiện tượng phòng vé" như thế. Chiều 7/9, Mưa Đỏ đã vượt qua phim Mai để chiếm vị trí Phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Ngoài ra, Mưa Đỏ còn giữ nhiều kỷ lục khác như phim chạm mốc 550 tỷ trong thời gian ngắn nhất (17 ngày) trong khi Mai cần tới 41 ngày. Mưa Đỏ cũng là phim có doanh thu trong một ngày cao nhất với 55 tỷ đồng.

Mưa Đỏ đã trở thành phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

Hiện giờ, tốc độ bán vé của Mưa Đỏ tuy có chậm hơn so với kỳ nghỉ lễ 2/9 vừa rồi, nhưng phim vẫn thu về khoảng 20 tỷ đồng mỗi ngày và cao gấp hàng chục lần các phim chiếu cùng thời điểm. Còn khán giả thì hy vọng Mưa Đỏ có thể đạt mốc 810 tỷ đồng trước khi rời rạp, tương ứng với con số 81 ngày đêm các chiến sĩ bám trụ để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Phim kể về 81 ngày đêm các chiến sĩ chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Mưa Đỏ không chỉ là một phim tái hiện những trang sử bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị, mà còn khắc họa tinh thần kiên cường, ý chí sẵn sàng hy sinh của thế hệ cha anh trong cuộc chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Bộ phim chính là lời tri ân đầy xúc động, thắp lên trong thế hệ hôm nay niềm tự hào, sự trân trọng và ý thức giữ gìn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do - những điều đã được thế hệ đi trước đánh đổi bằng máu xương để có được.

Dù đối mặt với vô số khó khăn...

... những người lính vẫn kiên cường bám trụ.

Chính vì thế, Mưa Đỏ đã chạm tới trái tim của khán giả ở mọi lứa tuổi. Người lớn đi xem để hoài niệm về những ký ức đau thương một thời, giới trẻ đi xem để biết ơn và trân trọng công lao của cha anh. Bản thân ê-kíp làm phim Mưa Đỏ cũng đối mặt với rất nhiều gian nan khi quay phim. Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền kể rằng để bảo đảm an toàn cho các diễn viên, tất cả phà công binh đã phải vây chặn một khúc sông Thạch Hãn, đồng thời rà soát bom mìn trên diện tích hàng chục héc-ta từ một năm trước khi quay hình.

Đoàn làm phim đã trải qua thời tiết khắc nghiệt trong quá trình quay phim.

Khi thực hiện quay phim ở Quảng Trị, thời tiết khắc nghiệt và mưa triền miên nhưng toàn bộ ê-kíp và các cơ quan binh chủng phối hợp không hề nản chí, tất cả đều quyết tâm thực hiện bộ phim dù khó khăn gian khổ tới mấy. Việc xây dựng bối cảnh Thành cổ - bối cảnh lớn nhất của phim Việt Nam đến hiện tại phải được thực hiện gấp rút trong 10 tuần. Vì thế, mọi người phải sắp xếp vừa quay phim vừa dựng bối cảnh.

Cho đến bây giờ, ê-kíp làm phim tin rằng để bộ phim hoàn thành đúng tiến độ một cách thần kỳ như vậy, có lẽ các liệt sĩ Thành cổ cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho cả đoàn.