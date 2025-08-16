Em Xinh "Say Hi" tập 12: LyHan cực ngầu, Phương Ly - Châu Bùi "đụng ý tưởng"?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Trailer tập 12 Em Xinh "Say Hi" tiết lộ chủ đề trang phục solo của Top 16 thí sinh xuất sắc nhất. Người xem thích thú trước sự trùng hợp trong outfit của các thành viên đội Phương Ly và LyHan.

Xuyên suốt các vòng Live stage qua 11 tập, dàn nghệ sĩ liên tục được ghép nhóm để thử nghiệm, biến hóa trong nhiều concept mới. Sân khấu cá nhân duy nhất tại show sống còn được sắp xếp ở chặng cuối. Đây là màn “trở về nhà” của mỗi thí sinh - nơi họ khẳng định bản sắc cá nhân qua phong cách âm nhạc, thời trang.

em-xinh-say-hi-live-stage-5-42.png
em-xinh-say-hi-live-stage-5-49.png

Bài thi cá nhân của Saabirose kể về quá khứ của kẻ phản diện - tuyến nhân vật mà cô mê mẩn khi còn nhỏ. Sắc đỏ chủ đạo của bộ cánh mang trạng thái giận dữ, cảnh báo nguy hiểm, gắn liền với những nhân vật phản diện trong nghệ thuật hội họa, điện ảnh.

em-xinh-say-hi-saabirose-style-pf.jpg
em-xinh-say-hi-saabirose-concept-6.jpg
em-xinh-say-hi-saabirose-red-11.jpg

Sắc đỏ vốn là tông màu yêu thích của Saabirose trong các tạo hình trình diễn, như một “dấu ấn nhận diện” cho cá tính thời trang mạnh mẽ, đầy nội lực của nữ rapper.

em-xinh-say-hi-live-stage-5-miu-le-fd.jpg
em-xinh-say-hi-live-stage-5-miu-le-solo.jpg

Miu Lê lần đầu tiên để tóc dài trong Em Xinh "Say Hi". Tạo hình nguyên cây đen cùng lối trang điểm sắc sảo khiến mức độ trông đợi của netizen về sân khấu solo của Miu Lê tăng cao.

em-xinh-say-hi-live-stage-5-28.png
em-xinh-say-hi-live-stage-5-mq.jpg

MaiQuinn liên tục gây sốt visual qua mỗi tập phát sóng. Cũng lựa chọn tông đỏ giống Saabirose, Á quân Giọng hát Việt 2017 lại toát ra khí chất của một diva lộng lẫy. Không ít fan tinh ý nhận ra diện mạo lần này của cô gợi nhớ đến nhân vật Vermouth - thành viên Tổ chức Áo Đen trong Thám tử lừng danh Conan.

screenshot-2025-08-14-153134.png
screenshot-2025-08-14-153042.png

LyHan quay lại với phong cách dark wear pha punk-gothic, ẩn chứa vẻ gai góc, ma mị đã thành thương hiệu. Giọng ca sinh năm 1999 chia sẻ rằng tiết mục cá nhân của cô trong đêm Chung kết sẽ khai thác từ chính những trải nghiệm của bản thân tại cuộc thi.

em-xinh-say-hi-live-stage-5-juky-san-11.jpg

Hai tạo hình đối lập trong đêm Chung kết Em Xinh "Say Hi" của Juky San gây bất ngờ. Khác xa giao diện nổi loạn ở sân khấu nhóm Live stage 5, tạo hình "trắng toàn tập", trang điểm trong trẻo của Juky San khiến cư dân mạng xao xuyến. Thông qua kiểu dáng trang phục, người xem đoán rằng Juky San sẽ trình diễn múa đương đại, tạo ra không gian sâu lắng, xúc động.

532005038-17920670874112538-564526087123727778-n.jpg
em-xinh-say-hi-live-stage-5-21.png
em-xinh-say-hi-live-stage-5-solo-cam.jpg

Bộ 3 "em xinh" 2003-line không hề kém cạnh với những bộ cánh đặc sắc. Pháo Northside vào vai cơ trưởng (nhưng bị nhầm là... bảo vệ). Lamoon tỏa sáng trong trang phục dát kim tuyến lấp lánh. Trong khi đó, Phương Mỹ Chi diện đầm trắng lệch vai, toát ra vẻ nữ tính.

em-xinh-say-hi-live-stage-5-solo-duq.jpg

"Cư dân Threads city" phát hiện ra các thành viên đội LyHan và Phương Ly ngẫu nhiên “bắt cặp” bảng màu outfit: Đen, trắng, đỏ, kem.

chau-bui-bao-anh-em-xinh-say-hi-ck-1.png
em-xinh-say-hi-live-stage-5-ply.jpg

Cặp MaiQuinn - Saabirose nổi bật trong sắc đỏ; Miu Lê - LyHan đồng điệu cùng tông đen cuốn hút; Tiên Tiên - Juky San chọn trắng tinh khôi; Phương Ly - Châu Bùi đụng ý tưởng với phong cách ballet core điệu đà, tóc buộc cao và trang điểm ngọt ngào.

#LyHan #Em Xinh Say Hi #Em XinhSay Hi chung kết #Em XinhSay Hi solo #Em XinhSay Hi thời trang #Phương Ly #Miu Lê #Châu Bùi #Saabirose

