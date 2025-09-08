Encore Concert ATVNCG khép lại hành trình đầy cảm xúc dù còn điều tiếc nuối

HHTO - Ngày 7/9, Encore Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) khép lại tại TP.HCM với hơn 50 tiết mục và 33 Anh Tài "cháy" hết mình. Một đêm diễn dẫu trọn vẹn cảm xúc nhưng vẫn để lại khoảng lặng "giá như" dành cho không ít Gai Con.

Sức nóng từ trước giờ G

Sức nóng của concert ATVNCG D-8 đã được nhen nhóm từ sớm. Bỏ qua sự bất lợi của thời tiết, nhiều Gai Con vẫn đội mưa đến khu vực diễn ra concert. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 15:00 đến 16:00, các khu vực photobooth của 33 Anh Tài vẫn "rôm rả" người hâm mộ đến tham quan và check-in.

Ảnh: Tôn Huy.

Không khí càng thêm sôi động với các hoạt động phát freebies, giao lưu giữa các cộng đồng fan. Chính nguồn năng lượng nhiệt huyết, vượt qua cả "chông gai" thời tiết này đã được mang vào từng tiết mục, tạo nên những biển ánh sáng và những màn fanchant đồng đều, tiếp thêm lửa cho các nghệ sĩ trong suốt đêm diễn.

Các Gai Con tranh thủ check-in lần cuối.

Bữa tiệc âm nhạc và những khoảnh khắc lắng đọng

Tiết mục mở màn Hỏa Ca "đốt cháy" sân khấu.

Phải thừa nhận, concert ATVNCG D-8 là một đêm trình diễn của sự đầu tư nghiêm túc. So với những sự cố không đáng có về âm thanh ở đêm D-7, D-8 đã vận hành trơn tru và "gãy gọn" hơn hẳn.

Điểm cộng lớn nhất thuộc về thiết kế sân khấu hoàn toàn mới, với hệ thống LED cong dài hơn 200 mét, tạo ra một không gian đa tầng, ôm trọn lấy khán giả. Hiệu ứng thị giác được đẩy lên tối đa, kết hợp cùng hệ thống ánh sáng được nâng cấp, đảm bảo mọi vị trí đều có được trải nghiệm tốt nhất.

Khoảnh khắc dàn Anh Tài "quẩy" hết mình trên sân khấu giữa cơn mưa.

Gai Con mãn nhãn với 2 đêm encore﻿.

Hơn 50 ca khúc được trình diễn, từ những bản hit đã làm nên thương hiệu của chương trình cho đến những màn kết hợp mới mẻ chỉ có tại đêm concert "khóa sổ".

Sức hút của chương trình còn đến từ phần nhìn, khi các Anh Tài liên tục biến hóa trong những bộ trang phục được đầu tư kỹ lưỡng. Khán giả đã không khỏi trầm trồ khi BB Trần tiếp tục giữ vững phong độ và sự duyên dáng của các nghệ sĩ trong tiết mục Tình Anh Bán Chiếu.

Phiên bản Đi Đu Đưa Đi của Nhà Trẻ.

Đêm diễn cuối cùng cũng là nơi những cảm xúc được đong đầy. Khoảnh khắc NSƯT Hữu Quốc, người đã gặp sự cố trên đường đến sự kiện, vẫn đứng trên sân khấu để cống hiến trọn vẹn cho tiết mục Dạ Cổ Hoài Lang, đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

Những lời chia sẻ, những cái ôm tạm biệt của 33 Anh Tài sau một hành trình dài gắn bó cũng là những nốt lặng đầy cảm xúc. Và khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, giai điệu của Hỏa Ca bất ngờ vang lên như một lời chào kết thực sự, khoảnh khắc ấy đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người, khép lại một mùa Hè thật đẹp "có nhau".

NSƯT Hữu Quốc chia sẻ về sự cố gặp tai nạn giao thông trên đường đến concert D-8.

"Giá như" có thêm những phút giây tương tác

Tuy nhiên, bên cạnh sự hoành tráng và những cảm xúc vỡ òa, đêm cuối cùng vẫn để lại một chút tiếc nuối. Việc setlist (danh sách các tiết mục) gần như không có sự thay đổi đáng kể so với đêm D-7 khiến cho trải nghiệm của một bộ phận khán giả mua vé xem cả hai đêm có cảm giác giống như xem lại một "thước phim" được trình chiếu chỉn chu, thay vì một đêm diễn cuối cùng mang tính độc bản.

Những khoảnh khắc trò chuyện ngẫu hứng trên sâu khấu mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc.

Đêm cuối cùng là cơ hội để các nghệ sĩ được lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn, để những câu chuyện, những kỷ niệm trong suốt quá trình tham gia chương trình và các đêm concert được kể lại. Nhiều Gai Con bày tỏ rằng các bạn sẵn sàng đánh đổi một vài tiết mục để có thêm những khoảnh khắc tương tác chân thật đó.



Thu Hoài được trình diễn với trang phục mới so với D-7.

Ở phần cuối chương trình, khoảnh khắc mỗi Anh Tài được chia sẻ cảm xúc cá nhân đã phần nào xoa dịu sự tiếc nuối này, và đó cũng chính là điều đọng lại sâu sắc nhất với từng Gai Con khi khép lại hành trình rực rỡ.

Các Anh Tài chia sẻ cảm xúc cá nhân thay cho lời tạm biệt khiến nhiều Gai Con "cạn nước mắt".

"Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã khép lại thành công, là một đêm diễn mãn nhãn và trọn vẹn cảm xúc. Một vài tiếc nuối nhỏ cũng không thể làm lu mờ cả hành trình tuyệt đẹp mà 33 Anh Tài và ê-kíp đã cống hiến cho khán giả suốt mùa Hè vừa qua" - bạn Duyên Trần (25 tuổi, TP.HCM) chia sẻ về đêm diễn cuối.