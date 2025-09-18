LHP Busan 2025: Đạo diễn "Khế Ước Bán Dâu" chung khung hình với Lisa BLACKPINK

HHTO - Tại LHP quốc tế Busan 2025, đạo diễn Lê Văn Kiệt - người đứng sau các tác phẩm Hai Phượng, Khế Ước Bán Dâu - gây bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện chung khung hình với nữ thần tượng Lisa (thành viên nhóm BLACKPINK).

LHP quốc tế Busan 2025 là nơi Lisa xuất hiện lần đầu với tư cách diễn viên. Trong khi đó, phim Khế Ước Bán Dâu do đạo diễn Lê Văn Kiệt "cầm trịch" là bộ phim Việt Nam đầu tiên góp mặt trong hạng mục Midnight Passion của LHP năm nay.

Lisa thu hút sự chú ý tại LHP quốc tế Busan bởi nhan sắc xinh đẹp.

Dưới phần bình luận bài viết, cư dân mạng Việt Nam không khỏi xuýt xoa trước thần thái quyến rũ và nhan sắc thăng hạng của Lisa. Đặc biệt, nhiều người hâm mộ còn đùa rằng, đạo diễn Lê Văn Kiệt có thể cân nhắc mời Lisa ký "khế ước", gia nhập hội những nàng dâu bí ẩn nhất trong bộ phim.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt chung khung hình với Lisa.

Lisa lần đầu thử sức với diễn xuất qua vai Mook, một nhân viên khu nghỉ dưỡng trong series The White Lotus mùa 3, phát sóng từ tháng 2/2025. Vai diễn này giúp nữ idol mở rộng hoạt động sang lĩnh vực phim ảnh, đồng thời góp phần đưa bộ phim đến gần hơn với khán giả châu Á. Sự xuất hiện của "em út BLACKPINK" trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan không chỉ ghi dấu ở khía cạnh thời trang mà còn được nhìn nhận như tín hiệu nữ idol có thể tiếp tục gắn bó với phim ảnh sau The White Lotus.

Vai diễn đầu tay của Lisa trong The White Lotus đã được HBO gửi đề cử ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình dài tập" tại giải thưởng Emmy.

Trong khi đó, bộ phim cổ trang - tâm linh, kỳ bí Khế Ước Bán Dâu do Lê Văn Kiệt đạo diễn, được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Thục Linh gây chú ý khi góp mặt trong hạng mục Midnight Passion dành riêng cho những tác phẩm điện ảnh mang màu sắc kinh dị, có yếu tố độc đáo. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên đình đám ở nhiều thế hệ như NSND Trung Anh, NSND Minh Châu, Lâm Thanh Mỹ, Phương Trà My, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Lê Tuyết Anh,...