Khế Ước Bán Dâu: Chất liệu dân gian, hiệu ứng thị giác ấn tượng nhưng cần thêm gì?

Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Thục Linh, Khế Ước Bán Dâu được kỳ vọng trở thành “cú nổ” của điện ảnh Việt. Bộ phim do đạo diễn Lê Văn Kiệt - “cha đẻ” của Hai Phượng, Bóng Đè - cầm trịch, khai thác bối cảnh Việt Nam xưa với màu sắc tâm linh - kỳ bí. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Nhài (Lâm Thanh Mỹ) - một cô dâu trẻ bước chân vào gia tộc họ Vũ và vô tình vướng vào “khế ước” rùng rợn với quỷ dữ.

Ngay khi vừa ra rạp, Khế Ước Bán Dâu đã lao đao giữa “bão” dư luận. Trước đó, bộ phim từng được chọn vào hạng mục Midnight Passion tại Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30. Vinh dự lớn, kỳ vọng cao, Khế Ước Bán Dâu lại thành minh chứng cho câu hỏi: Phim kinh dị Việt đang vươn lên bằng nội lực, hay tự làm khó mình bởi sự “ôm đồm” tiểu tiết?

Bộ phim mở ra bối cảnh gia tộc họ Vũ quyền thế, quy tụ dàn diễn viên trẻ kết hợp cùng những gương mặt kỳ cựu. Tuy nhiên, sự “đông vai thiếu đất” lại vô tình khiến tuyến nhân vật trở nên nặng nề. Phần lớn vai diễn chưa có dấu ấn khiến khán giả khó ghi nhớ.

Đa số diễn viên trẻ cùng hóa thân vào nhân vật phụ nữ thời Lê Trung Hưng với tạo hình na ná nhau - việc phân biệt và nhận diện vai trò của từng người càng trở nên khó khăn, khiến trải nghiệm theo dõi của khán giả bị giảm sút. Những nhân vật như vợ cũ Lê Đoan hay Hoài Thu - tưởng chừng sẽ là “gia vị” tăng thêm phần kịch tính - lại chỉ dừng ở mức “tô màu” cho câu chuyện, chưa đủ sức đẩy cao trào.

Điểm sáng đáng chú ý chính là Nhài do Lâm Thanh Mỹ thủ vai. Với kinh nghiệm diễn xuất chín muồi, cô trở thành “linh hồn” kết nối các tuyến nhân vật, mang đến một trục cảm xúc vừa vặn. Trong khi đó, tuyến nữ cùng NSND Trung Anh ghi dấu bằng lối diễn chắc tay, dày cảm xúc. Ngược lại, hai nam chính Thế Định và Thế Giang lại để lại nhiều hoài nghi: ngoại hình sáng, nhưng cách thể hiện chưa đủ sức chạm vào khán giả.

Thuộc thể loại tâm linh - kỳ bí và được quảng bá bằng loạt poster ma mị, bộ phim từng gieo kỳ vọng về những tình tiết căng thẳng, giật gân. Nửa đầu của Khế Ước Bán Dâu chưa đi thẳng vào cốt truyện, khiến người xem khó giữ sự tập trung. Khi Mộc Thần xuất hiện, mạch truyện mới dần khai mở.

Hình tượng Mộc Thần trở thành trung tâm dẫn dắt toàn bộ câu chuyện - vừa gieo rắc bi kịch, vừa đại diện cho những hủ tục ăn sâu trong tín ngưỡng dòng họ. Từ đây, Khế Ước Bán Dâu gợi mở một lớp nghĩa khác: Nỗi ám ảnh không chỉ đến từ những hiện tượng kỳ bí, mà còn là “cuộc chiến” của tín ngưỡng và những bi kịch do nó tạo ra.

Dẫu chưa thực sự bứt phá ở khâu “hù dọa” hay tạo cao trào kịch tính, Khế Ước Bán Dâu vẫn biết cách níu chân khán giả bằng chất liệu dân gian và hiệu ứng thị giác rùng rợn. Không cần jumpscare, bộ phim gieo cảm giác “lạnh gáy” qua những hình ảnh đặc tả. Chuỗi chi tiết này khiến bộ phim in dấu trong trí nhớ người xem lâu hơn cả nỗi sợ thoáng qua.

Khế Ước Bán Dâu bị xếp vào hàng “khó hiểu” bởi kết cấu đa tầng, đòi hỏi khán giả phải ngẫm nghĩ mới nhận ra thông điệp thay vì được phơi bày trực diện. Đây vừa là điểm mạnh trong cách lồng ghép ý nghĩa, vừa là trở ngại khi phim đôi lúc “ẩn quá đến mức nhìn không ra”.

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, Khế Ước Bán Dâu không đơn thuần là câu chuyện tín ngưỡng. Cái “tham” trong phim vượt khỏi khuôn khổ quyền lực hay địa vị, mà chạm đến những khát khao rất đời thường: được yêu thương, được thừa nhận, được có một chỗ đứng. Chính sự đa tầng trong ham muốn ấy đã mở rộng bi kịch, biến bộ phim thành ẩn dụ về số phận con người. Thế nên dẫu còn hạn chế, tham vọng cùng sự đầu tư chỉn chu vẫn giúp Khế Ước Bán Dâu trở thành một trải nghiệm đáng để theo dõi.

Phim Khế Ước Bán Dâu chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 12/9/2025.