"Khế Ước Bán Dâu" là phim Việt đầu tiên góp mặt ở Midnight Passion LHP Busan

Như Quỳnh - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Khế Ước Bán Dâu được chọn trình chiếu trong hạng mục Midnight Passion - dành cho những tác phẩm kịch tính, ám ảnh tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2025.

Ngày 26/8, phim điện ảnh Khế Ước Bán Dâu chính thức được công bố sẽ tham dự hạng mục Midnight Passion của Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30 - sự kiện điện ảnh số một của châu Á và nằm trong Top 5 liên hoan phim uy tín nhất thế giới. Trước đó, Ròm từng đoạt giải New Currents tại BIFF 2019, trong khi Memento Mori: Earth là đại diện duy nhất của Việt Nam được chọn vào cùng hạng mục năm 2022.

screenshot-1396.png
Khế Ước Bán Dâu được công bố trên trang chủ BIFF trong hạng mục Midnight Passion.

Khế Ước Bán Dâu là dự án điện ảnh cổ trang có yếu tố tâm linh - kỳ bí, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Thục Linh, ngay khi được giới thiệu đã thu hút sự chú ý của khán giả. Bộ phim của đạo diễn Lê Văn Kiệt, có sự tham gia của NSND Trung Anh, Lâm Thanh Mỹ, Hữu Vi, Lãnh Thanh, Trà My, Tuyết Anh... xoay quanh nhân vật chính là Nhài - một cô dâu trẻ được gả vào gia tộc họ Vũ và vô tình bị cuốn vào một "khế ước" kinh hoàng với quỷ dữ. Trong khi đó, Thế Giang - cậu ba nhà họ Vũ - trở về nhà sau nhiều năm gây tò mò với tạo hình thầy trừ tà cùng câu thoại: "Tôi trở về đây để chấm dứt cái địa ngục trần gian này".

picture1.png

Khế Ước Bán Dâu xây dựng một bối cảnh u ám nhuốm màu bi kịch. Ở đó, có những nghi lễ hủ tục khắt khe, quái dị, loạt chi tiết rùng rợn như bào thai đẫm máu hay thân thể biến dạng, đỉa bám đầy người… làm bầu không khí trở nên ám ảnh. Từ đó, gia tộc nhà họ Vũ trở thành nỗi kinh hoàng siêu nhiên song hành cùng bi kịch gia tộc mang đậm màu sắc văn hóa Á Đông.

17539515321.jpg

Đáp ứng các "gạch đầu dòng" tiêu chí của Midnight Passion là tập trung giới thiệu những bộ phim thể loại có nhịp độ dồn dập, kịch tính cao, gây ám ảnh mạnh về cả thị giác lẫn cảm xúc, Khế Ước Bán Dâu trở thành tác phẩm Việt Nam đầu tiên góp mặt trong hạng mục này. Qua đó, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của phim Việt trên bản đồ điện ảnh châu Á và quốc tế, khẳng định sự dấn thân vào thể loại "khó nhằn" nhưng giàu sức khơi gợi cảm xúc nơi khán giả.

1753951532.jpg

Đạo diễn Lê Văn Kiệt chia sẻ: "Chúng tôi không chỉ muốn làm một bộ phim để kích thích nỗi sợ, mà còn mong muốn khán giả khi xem sẽ cảm nhận được chiều sâu văn hóa, niềm tin và cả những bi kịch con người phải đối diện khi niềm tin ấy bị thử thách. Việc Khế Ước Bán Dâu được mời tới Midnight Passion tại BIFF lần này là niềm khích lệ to lớn".

Song song với việc góp mặt tại Liên hoan phim Busan, Khế Ước Bán Dâu cũng lên kế hoạch phát hành thương mại tại 22 quốc gia. Bộ phim sẽ hiện diện dưới nhiều hình thức như phát hành rạp, nền tảng số, các buổi chiếu đặc biệt tại festival, cũng như bán bản quyền quốc tế.

cover-39.jpg
1464.jpg
Như Quỳnh - Ảnh: Tổng hợp
#Khế Ước Bán Dâu #Liên hoan phim Busan 2025 #phim Việt Nam #điện ảnh châu Á #phim kinh dị tâm linh #Liên hoan phim quốc tế #lâm thanh mỹ #hữu vi

