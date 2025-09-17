Hà Anh Tuấn - Vũ. mang concert "xuất ngoại", trong nước có những đêm nhạc nào?

HHTO - Sắp tới, khán giả liên tục chào đón nhiều concert của dàn nghệ sĩ V-Pop: Hà Anh Tuấn - Vũ. chiêu đãi khán giả hải ngoại tour concert gắn liền với tên tuổi. Trong nước, dàn Em Xinh, Chị Đẹp, Anh Tài sẽ phục vụ người hâm mộ với những đêm nhạc hoành tráng.

Vũ. - Bảo Tàng Của Nuối Tiếc

Sau một năm đưa Bảo Tàng Của Nuối Tiếc đến với khán giả Hà Nội và TP.HCM, "hoàng tử Indie" Vũ. khiến fan bất ngờ khi thông báo sẽ xuất ngoại với concert tour thế giới. Trên trang cá nhân, Vũ. viết: "Bảo Tàng Của Nuối Tiếc sẽ chính thức đón chào các khán giả tại Australia vào tháng 11 năm nay". Nam nghệ sĩ chọn dừng chân tại hai thành phố Melbourne (5/11) và Sydney (8/11).

Đêm concert tại Forum Melbourne, Melbourne, VI có giá vé (tính theo tiền VND) từ khoảng hơn 3,6 triệu đồng đến hơn 7 triệu đồng.

Đêm nhạc tại Enmore Theatre, Newtown, NSW có giá vé (tính theo tiền VND) từ khoảng hơn 3,3 triệu đồng đến hơn 6,2 triệu đồng.

Ra mắt vào năm 2024, Bảo Tàng Của Nuối Tiếc có concert tour tại TP.HCM và Hà Nội, trở thành concert cá nhân của nghệ sĩ Việt có quy mô lớn nhất năm 2024 với hơn 22.000 khán giả tham dự, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Hà Anh Tuấn, Low G, Lê Hiếu, Khang...

Hà Anh Tuấn - Sketch A Rose

Trước thềm concert, trên trang cá nhân, Hà Anh Tuấn nhắn gửi: "Tôi đã chuẩn bị cho tất cả quý vị những bông hồng vàng để đeo trên ngực khi thưởng thức Sketch A Rose tại nhà hát Dolby. Tôi cũng sẽ đeo chiếc pin độc nhất ấy, để khi nhìn xuống sẽ thấy mình trong lồng ngực của quý vị".

Hà Anh Tuấn lý giải rằng vàng (golden) là để nói về điều mãi mãi, về lời hứa sẽ đi cùng nhau, nhìn cùng hướng nơi âm nhạc ghì chặt niềm hạnh phúc và hy vọng giữa bao đớn đau của cuộc đời. Anh cũng nhắn gửi khán giả hãy chọn xiêm y thật khéo, chừa một vị trí nơi lồng ngực để ghim chiếc pin.

Theo kế hoạch, đêm nhạc của Hà Anh Tuấn sẽ tổ chức vào ngày 18/10 tại nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ). Hiện tại, số vé đã được bán hết.

Trước đó, Hà Anh Tuấn mang Sketch A Rose đến Esplanade Concert Hall (Singapore) vào tháng 6/2024, Sydney Opera House (Australia) vào tháng 9/2024 và thăng hoa cùng khán giả Việt trong hai đêm nhạc vào tháng 3 năm nay.

Đan Trường - Đan Trường 30 Năm - Dấu Ấn Thanh Xuân

Đầu tháng 11, ca sĩ Đan Trường sẽ có buổi gặp gỡ cùng khán giả tại Hà Nội trong đêm concert kỷ niệm 30 năm làm nghề. Nam nghệ sĩ chia sẻ: "30 năm là một chặng đường dài với nhiều niềm vui nhưng cũng đầy thử thách. Trên hành trình ấy, Đan Trường may mắn khi luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ đông đảo khán giả. Chính tình cảm đó là động lực để tôi tiếp tục với những bài hát mới và sự đổi mới trong âm nhạc. Tôi muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để thay lời cảm ơn".

"Anh Bo" Đan Trường cho biết đêm nhạc còn quy tụ nhiều giọng ca như Cẩm Ly, Quốc Thiên, Hòa Minzy, Đen, RHYDER, mang đến nhiều ca khúc cũ có, mới có.

Ê-kíp Đan Trường tiết lộ concert được đầu tư hoành tráng về chất lượng các tiết mục và sân khấu, khán đài. Quy mô concert có sức chứa hơn 6.000 chỗ ngồi, vé được chia thành 6 hạng. Giá vé hạng thấp nhất là 700.000 đồng và cao nhất là 4,4 triệu đồng, kèm theo các quyền lợi như nước, lightstick, album VCD/CD, album DVD, bình giữ nhiệt.

Bên cạnh các đêm solo concert, khán giả cũng có thêm lựa chọn khi concert Em Xinh "Say Hi" D-2 được ấn định sẽ đổ bộ sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào 11/10/2025. Ban tổ chức đã mở cổng bán vé, với mức giá từ 800.000 đồng đến 10 triệu đồng, gồm hạng vé đứng và ngồi.

Giá vé, quyền lợi của khán giả khi tham gia concert Em Xinh "Say Hi" D-2 tại Hà Nội.

Concert Mùa Hè Rực Sáng - SuperFest 2025 quy tụ 21 "anh tài" - "chị đẹp" sau thời gian tạm hoãn tại Hạ Long vì điều kiện thời tiết nay đã khởi động lại. Theo thông báo từ BTC, dàn nghệ sĩ SOOBIN, Jun Phạm, Bùi Công Nam, Tóc Tiên, Minh Hằng... sẽ có đêm diễn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Đông Anh, Hà Nội vào 17/10/2025.

Về vấn đề vé tham gia của khán giả, BTC chia sẻ: "Tất cả mã vé đã phát hành cho chương trình ngày 19/7 (dù đã check-in hay chưa) vẫn giữ nguyên hiệu lực cho đêm nhạc mới này". Trong đó, đêm concert mở bán với 2 hạng vé đứng và ngồi, có giá từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng, kèm theo các quyền lợi như vòng tay, lightstick, áo thun, túi tote.