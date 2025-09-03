Hà Anh Tuấn được khán giả thêm thương vì hành động ấm áp nhân dịp Quốc khánh 2/9

HHTO - Dù đang tất bật chuẩn bị cho đêm diễn “Sketch A Rose” vào trung tuần tháng 10 tại Nhà hát Dolby Theatre (Mỹ), Hà Anh Tuấn vẫn sắp xếp thời gian để làm một điều thật đặc biệt vào sáng 2/9 vừa qua.

Nam ca sĩ đã tới thăm, trao tặng quà và tặng Quốc kỳ Việt Nam cho các bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Đây là lần thứ 2 Hà Anh Tuấn quay trở lại đây để thăm các bệnh nhân tại nơi này. Lần đầu tiên anh đến thăm các bệnh nhân là trước dịp Tết Nguyên đán năm nay. Trên trang fanpage, Hà Anh Tuấn chia sẻ 3 cuộc hội thoại nhỏ với bệnh nhân, gây xúc động mạnh với cộng đồng mạng.

Hành động “yêu nước theo cách riêng” để đón Tết Độc lập của Hà Anh Tuấn nhận được nhiều lời khen từ dân mạng: “Cảm ơn Tuấn luôn lan tỏa điều yêu thương và tích cực. Chúc Tuấn ngày lễ nhân đôi và hạnh phúc”, “Yêu anh không chỉ những lúc anh đứng trên sân khấu, mà còn bởi những khoảnh khắc như thế này”, “Nghĩa cử cao đẹp của Hà Anh Tuấn rất đáng được trân trọng! Trong khi toàn dân nô nức đi xem lễ diễu binh thì ở BV Ung bướu ca sĩ đã làm ấm thêm những bệnh nhân còn chịu nhiều điều đau đớn, thiệt thòi. Cảm ơn ca sĩ nhiều lắm!”, “Anh ấy không đi xem diễu binh, anh ấy đi thăm những người không thể đi xem diễu binh”, “Đẹp lòng, đẹp người”...

Nhiều khán giả vẫn còn nhớ như in và nhắc lại cuộc gặp của Hà Anh Tuấn và người phụ nữ quét rác đêm Giao thừa năm 2025, cũng làm không ít người đọc "rưng rưng". Song hành với việc hoạt động nghệ thuật, từ đầu năm 2025 đến nay, Hà Anh Tuấn vẫn tích cực đóng góp, tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Sau 2 đêm diễn Sketch A Rose tại TP.HCM cuối tháng 3/2025, nam ca sĩ quyết định trích 4 tỷ doanh thu bán vé để tiếp tục nuôi dưỡng 25 trẻ mồ côi vì dịch Covid-19 đến năm 2039. Trong đêm nhạc Forestival cuối tháng 5/2025 tại Ninh Bình, Hà Anh Tuấn đã tham gia trồng rừng, anh công bố đóng góp 500 triệu đồng để bảo tồn động vật quý hiếm. Gần nhất, sau phần trình diễn ấn tượng trên sân khấu V-Concert tại Thủ đô Hà Nội, nam nghệ sĩ đã tặng 500 triệu đồng vào dự án xây thư viện dành tặng các học sinh vùng cao và khó khăn.