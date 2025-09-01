Steven Nguyễn - Đỗ Nhật Hoàng "mách mẹ" sau màn "đấu tay đôi" trong phim Mưa Đỏ

HHTO - Mới đây, hai diễn viên Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn có màn "đối chất" đầy hài hước cùng "phụ huynh" sau khi tung bộ ảnh về phân cảnh "đánh tay đôi" trong phim "Mưa Đỏ". Các diễn viên Phương Nam, Hiếu Nguyễn cũng thích thú "khui" chuyện hậu trường.

Phim điện ảnh Mưa Đỏ hiện đang thống trị đường đua phòng vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời là phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam năm 2025 với doanh thu hơn 372 tỷ đồng chỉ sau 11 ngày khởi chiếu (theo The Box Office Vietnam).

Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng trở thành phim có doanh thu tính trong một ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 45,8 tỷ đồng (ngày 31/8) - vượt qua phim MAI của đạo diễn Trấn Thành (43,9 tỷ đồng).

Ảnh: NSX phim Mưa Đỏ

Trước sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả, mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) vừa xả bộ ảnh trong phân cảnh "đánh tay đôi" cùng Steven Nguyễn (nhân vật Quang ở phe đối đầu). Nam diễn viên trích lại một câu thoại mà Quang nói với Cường: "Nếu là thời bình thì tao và mày có thể là những thằng bạn chơi được đó..."

Đỗ Nhật Hoàng bày tỏ: "Chiến trường mà, sao có thể làm bạn với đối thủ được. Dẫu biết mỗi viên đạn bắn ra có thể khiến một bà mẹ mất con, một người vợ mất chồng nhưng biết làm sao được. Đằng sau lưng tao là Tổ quốc, là quê hương, là gia đình. Đằng sau lưng mày cũng vậy. Chúng ta buộc phải chọn, buộc phải bóp cò, buộc phải biến mình thành kẻ tử thù dù trong thâm tâm, vẫn chỉ muốn gọi nhau một tiếng: BẠN!".

Ảnh: Tấn Phạm

Với phân cảnh khắc họa ranh giới bạn - thù trong thời chiến, nhiều khán giả đã xem phim dành lời khen cho khả năng diễn xuất tròn trịa của hai nam diễn viên.

Bên dưới phần bình luận, các diễn viên trong phim thích thú "hiện thực hóa" sự tàn khốc này, khiến khán giả chuyển cảm xúc từ cảm động sang "cảm lạnh". Diễn viên Thân Thúy Hà (vai mẹ Quang) hóm hỉnh "hỏi tội" Cường: "Cô thấy con đánh con trai cô hơi nhiều rồi đó". Ngay lập tức, Cường phản bác, "bóc" Quang ở trường không ngoan như ở nhà, "bạn giật khăn của con, bạn còn đánh con trước á cô".

Tưởng chừng sẽ được mẹ bảo vệ, nhưng diễn viên Thúy Hà bất ngờ "quay xe": "Ở nhà nó cũng có ngoan đâu con ơi, có gì thì méc cô chứ con còn nhỏ không được dùng bạo lực và dùng dao nhen, thôi hai đứa bắt tay huề mai cô dắt đi uống trà sữa, rủ thêm con nhỏ lái đò đi chung chịu không". Không chỉ mẹ Quang, diễn viên Đinh Thị Thúy Hà (vai mẹ Cường) cũng góp vui sau khi nghe con trai "méc" bị bạn bắt nạt: "Để mẹ mời mẹ của Quang ăn cơm".

Màn "đối chất" của Cường và Quang cùng phụ huynh bằng hình thức trực tuyến khiến khán giả cười xỉu.

Các diễn viên: Steven Nguyễn, Đinh Thị Thúy Hà, Lê Hạ Anh (cô lái đò), Đỗ Nhật Trường. - Ảnh: Phim Mưa Đỏ

Những tương tác hài hước dễ thương của dàn diễn viên nhận về "bão haha" từ khán giả. Diễn viên Phương Nam (vai Tạ) thở dài bất lực: "Đánh nhau chi lắm rồi 4h sáng mới về gõ cửa: "Anh Tạ ơi" - câu nói mang ngụ ý Tạ đã hy sinh trước, theo sau là hai em. Diễn viên Hiếu Nguyễn (vai chỉ huy Thành) thích thú trêu ghẹo: "Hai anh em ngầu mà lại có cái tình".