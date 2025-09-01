Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Steven Nguyễn - Đỗ Nhật Hoàng "mách mẹ" sau màn "đấu tay đôi" trong phim Mưa Đỏ

Như Quỳnh - Ảnh: Tổng hợp

HHTO - Mới đây, hai diễn viên Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn có màn "đối chất" đầy hài hước cùng "phụ huynh" sau khi tung bộ ảnh về phân cảnh "đánh tay đôi" trong phim "Mưa Đỏ". Các diễn viên Phương Nam, Hiếu Nguyễn cũng thích thú "khui" chuyện hậu trường.

Phim điện ảnh Mưa Đỏ hiện đang thống trị đường đua phòng vé dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đồng thời là phim điện ảnh ăn khách nhất Việt Nam năm 2025 với doanh thu hơn 372 tỷ đồng chỉ sau 11 ngày khởi chiếu (theo The Box Office Vietnam).

Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng trở thành phim có doanh thu tính trong một ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt với 45,8 tỷ đồng (ngày 31/8) - vượt qua phim MAI của đạo diễn Trấn Thành (43,9 tỷ đồng).

540618267-122196513962368201-6967032643590966764-n.jpg
Ảnh: NSX phim Mưa Đỏ

Trước sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả, mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (vai Cường) vừa xả bộ ảnh trong phân cảnh "đánh tay đôi" cùng Steven Nguyễn (nhân vật Quang ở phe đối đầu). Nam diễn viên trích lại một câu thoại mà Quang nói với Cường: "Nếu là thời bình thì tao và mày có thể là những thằng bạn chơi được đó..."

Đỗ Nhật Hoàng bày tỏ: "Chiến trường mà, sao có thể làm bạn với đối thủ được. Dẫu biết mỗi viên đạn bắn ra có thể khiến một bà mẹ mất con, một người vợ mất chồng nhưng biết làm sao được. Đằng sau lưng tao là Tổ quốc, là quê hương, là gia đình. Đằng sau lưng mày cũng vậy. Chúng ta buộc phải chọn, buộc phải bóp cò, buộc phải biến mình thành kẻ tử thù dù trong thâm tâm, vẫn chỉ muốn gọi nhau một tiếng: BẠN!".

541383462-4095692440681910-2844348209091142808-n.jpg
Ảnh: Tấn Phạm

Với phân cảnh khắc họa ranh giới bạn - thù trong thời chiến, nhiều khán giả đã xem phim dành lời khen cho khả năng diễn xuất tròn trịa của hai nam diễn viên.

Bên dưới phần bình luận, các diễn viên trong phim thích thú "hiện thực hóa" sự tàn khốc này, khiến khán giả chuyển cảm xúc từ cảm động sang "cảm lạnh". Diễn viên Thân Thúy Hà (vai mẹ Quang) hóm hỉnh "hỏi tội" Cường: "Cô thấy con đánh con trai cô hơi nhiều rồi đó". Ngay lập tức, Cường phản bác, "bóc" Quang ở trường không ngoan như ở nhà, "bạn giật khăn của con, bạn còn đánh con trước á cô".

Tưởng chừng sẽ được mẹ bảo vệ, nhưng diễn viên Thúy Hà bất ngờ "quay xe": "Ở nhà nó cũng có ngoan đâu con ơi, có gì thì méc cô chứ con còn nhỏ không được dùng bạo lực và dùng dao nhen, thôi hai đứa bắt tay huề mai cô dắt đi uống trà sữa, rủ thêm con nhỏ lái đò đi chung chịu không". Không chỉ mẹ Quang, diễn viên Đinh Thị Thúy Hà (vai mẹ Cường) cũng góp vui sau khi nghe con trai "méc" bị bạn bắt nạt: "Để mẹ mời mẹ của Quang ăn cơm".

cover-87.jpg
Màn "đối chất" của Cường và Quang cùng phụ huynh bằng hình thức trực tuyến khiến khán giả cười xỉu.
520316026-4059230104328144-4788247729143781411-n.jpg
Các diễn viên: Steven Nguyễn, Đinh Thị Thúy Hà, Lê Hạ Anh (cô lái đò), Đỗ Nhật Trường. - Ảnh: Phim Mưa Đỏ

Những tương tác hài hước dễ thương của dàn diễn viên nhận về "bão haha" từ khán giả. Diễn viên Phương Nam (vai Tạ) thở dài bất lực: "Đánh nhau chi lắm rồi 4h sáng mới về gõ cửa: "Anh Tạ ơi" - câu nói mang ngụ ý Tạ đã hy sinh trước, theo sau là hai em. Diễn viên Hiếu Nguyễn (vai chỉ huy Thành) thích thú trêu ghẹo: "Hai anh em ngầu mà lại có cái tình".

541739744-4095692484015239-371563152364676700-n.jpg
Ảnh: Tấn Phạm
1464.jpg
Như Quỳnh - Ảnh: Tổng hợp
#Mưa Đỏ #Đỗ Nhật Hoàng #Steven Nguyễn #phim Việt Nam 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục