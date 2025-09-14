Concert Em Xinh Say Hi D-1: Dàn Em Xinh gây "sốc visual", vẫn còn điều tiếc nuối

HHTO - Vừa qua, đêm diễn đầu tiên của concert Em Xinh "Say Hi" đã chính thức diễn ra, quy tụ hàng chục nghìn khán giả. 30 Em Xinh mang đến những sân khấu "tuyệt đối visual", tuy nhiên còn một số điểm gây tiếc nuối ở phần nội dung và đường dây âm nhạc.

Em Xinh "Say Hi" Concert đầu tiên được tổ chức ở TP.HCM với sự tham gia của đông đảo khán giả. Xuyên suốt 4 tiếng, concert Em Xinh "Say Hi" mang đến gần 30 tiết mục, phần lớn là những ca khúc từng "chiếm lĩnh" các BXH Âm nhạc như: Không Đau Nữa Rồi, Cứ Đổ Tại Cơn Mưa, Gã Săn Cá, Cầm Kỳ Thi Họa, I'll Be There, AAA, Hề, Ếch Ngoài Đáy Giếng,... Trong số đó, nhiều ca khúc được phối mới với phần drop/bass dồn dập và bùng nổ, phù hợp với trình diễn sân khấu ngoài trời như Cách (Yêu Đúng Điệu), Redflag,... Bên cạnh đó Em Xinh "Say Hi" Concert D-1 cũng là debut stage ca khúc Việt Nam Hơn Từng Ngày - một sáng tác hoàn toàn mới, được trình diễn bởi 30 Em Xinh trong trang phục áo dài truyền thống, tiếp nối tinh thần của Khát Vọng Là Người Việt trong concert "Anh Trai Say Hi".

Trên sân khấu, dàn Em Xinh "Say Hi" ghi điểm tuyệt đối từ phong cách trang điểm đến thời trang trình diễn, mang đến phần nhìn mãn nhãn, bắt mắt. Một số Em Xinh "bùng nổ visual" trên sân khấu khiến các Xinhiu liên tục "ồn" ở khắp các nền tảng mạng xã hội như Quỳnh Anh Shyn trong Gã Săn Cá, Lamoon với tóc tém trong Redflag, Bích Phương - Bảo Anh - 52Hz trong Tadida, Muộii "đổi ngói" cam cháy trong Easier,... Concert sử dụng nhiều hiệu ứng sân khấu như visual led, hệ thống bàn nâng, đánh sáng, pháo hoa, pháo giấy,... được đặt để khéo léo trong từng tiết mục, góp phần nâng cao trải nghiệm thưởng thức của người xem.

Nguồn ảnh: @everything_is_lu, @t_ptah06, @dino_kjso

Tuy nhiên, đường dây âm nhạc xuyên suốt concert Em Xinh "Say Hi" tương đối dễ đoán khi áp dụng lại "công thức" của chuỗi concert Anh Trai "Say Hi": Xen lẫn giữa các tiết mục sôi động và bùng nổ là những "nốt trầm" hay các bản demo từng viral được tái hiện dưới hình thức như một đoạn intro cho tiết mục. Đêm diễn thiếu một mạch chuyện âm nhạc thống nhất, đôi lúc tạo cảm giác trôi tuột, khó duy trì cảm xúc khi thời lượng giao lưu khá dài.

Điều này càng đáng tiếc hơn khi phần lớn các sân khấu trong chương trình đều có câu chuyện và concept dàn dựng hấp dẫn. Một số sân khấu gần như "bê nguyên si" từ trường quay, chưa có nhiều sự đổi mới, sáng tạo về âm nhạc hay concept. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi có không ít tiết mục phụ thuộc vào backtrack, khiến trải nghiệm nghe trên sân khấu gần giống như với bản thu âm.

Demo Không Đau Nữa Rồi được thể hiện bởi Anh Tú và LyLy để mở đầu cho tiết mục chính thức.

Nhìn chung, với quy mô đêm diễn đầu tiên, Concert Em Xinh "Say Hi" đã hoàn thành tốt vai trò một sân khấu debut cho 30 Em Xinh sau khi "tốt nghiệp", cũng như thành công "giữ chuỗi" truyền thống tổ chức concert của đơn vị sản xuất. Theo công bố từ BTC, Concert Em Xinh "Say Hi" sẽ tiếp tục có đêm diễn thứ 2 tại Hà Nội vào đầu tháng 10. Điều này không chỉ là một "tin vui" với các Xinhiu, mà còn thể hiện sự ghi nhận và tinh thần ủng hộ lớn dành cho các nghệ sĩ nữ. Nhất là khi các chương trình dành riêng cho nghệ sĩ nữ luôn gây hoài nghi về sức nóng lẫn tốc độ bán vé, đối lập hoàn toàn với loạt concert Anh Trai - Anh Tài liên tục "sold-out trong phút mốt". Chính vì thế, nhiều khán giả kỳ vọng đêm diễn tiếp theo của Concert Em Xinh "Say Hi" sẽ khắc phục những hạn chế, xứng đáng trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của 30 Em Xinh.