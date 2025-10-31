"Chạy Ngay Đi" của Sơn Tùng M-TP xâm chiếm Douyin, nhiều sao Hoa ngữ "bắt trend"

Những ngày vừa qua, mạng xã hội Douyin (ứng dụng TikTok của Trung Quốc) được phủ sóng bởi giai điệu của ca khúc Chạy Ngay Đi - bản hit của Sơn Tùng M-TP. Netizen xứ Trung hào hứng với màn "bắt trend" tạo nhiều kiểu dáng từ đôi bàn tay như bắn tim, dấu X, tạo trái tim cho phần intro tiếng Hàn. Sau đó, đoạn nhạc được chuyển tiếp với câu hát "Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta", được phụ họa bằng điệu lắc lư "chill" theo nhạc.

Hiện tại, âm thanh nhạc nền này đã thu hút hơn 600 nghìn video sử dụng, trong đó có nhiều nghệ sĩ như Dương Siêu Việt, Vương Hạc Đệ, Tất Văn Quân, Chu Dực Nhiên, Nguỵ Triết Minh....

Chu Dực Nhiên "bắt trend" với biểu cảm dễ thương.

Vương Hạc Đệ sử dụng nhạc nền Chạy Ngay Đi cho đoạn clip hơn 30 giây.

Thực tế, đây không phải lần đầu hiệu ứng âm nhạc này viral. Năm ngoái, netizen xứ Hàn từng tạo trend với ca khúc được Sơn Tùng ra mắt vào năm 2018. Một bạn khán giả chia sẻ: "Bài này cứ nổi đi nổi lại miết thôi, nhớ đợt nổi với trend downward smile, rồi trend story daily của Nhật, rồi trend bên Hàn, giờ thì tới Trung". Cùng với Chạy Ngay Đi, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu (MIN, Đen, JustaTee) hiện cũng "làm mưa làm gió" tại Trung Quốc, với đoạn intro "bánh cuốn" của MIN: "Qua nỗi sầu đêm nay. Trăng gối đầu lên mây..."

Trước đó, nhạc Việt từng có nhiều bài xâm chiếm thị trường Trung Quốc như Body Shaming, Cứ Chill Thôi, See Tình, Ngây Thơ (Thán), Hai Phút Hơn. Ca khúc See Tình còn trở thành "đặc sản" trong nhiều sự kiện âm nhạc của sao Hàn khi sang Việt Nam. Những sân khấu vũ đạo trong các đêm concert, fan meeting cùng fan Việt của dàn sao quốc tế như BLACKPINK, TWICE, Hyeri từng thu hút triệu view.



