Trước "ông Thọ", Quỳnh Anh Shyn "biến hình" thành nhân vật nào mùa Halloween?

HHTO - Đối diện với những phản ứng trái chiều về bộ ảnh hóa trang "ông Thọ", Quỳnh Anh Shyn đã lên tiếng xin lỗi đồng thời xóa hình ảnh có liên quan. Netizen tiếc nuối khi những mùa lễ Halloween trước, người đẹp luôn gây ấn tượng về độ sáng tạo của mình.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Anh Shyn cho biết sau khi đăng tải bộ ảnh hóa trang với concept "ông Thọ" cùng Liu Grace và Saabirose đã nhận về nhiều góp ý, khiến một số bạn khán giả cảm thấy không phù hợp. Trong đó, người đẹp sinh năm 1996 cosplay giao diện của "ông Thọ" - phiên bản hình ảnh thuộc sở hữu trí tuệ của một nhãn hàng sữa nổi tiếng. Còn "Em xinh" Liu Grace và Saabirose vào vai hai cô bé ôm trái đào.

Cùng với bộ ảnh chụp phông đơn sắc, ê-kíp còn tạo nên khoảnh khắc "khắc nhập" vào hình ảnh bao bì của sản phẩm, có kèm logo thương hiệu.

Quá trình hóa trang kỳ công của Quỳnh Anh Shyn cho tạo hình "ông Thọ".

Khi ý tưởng của mùa lễ hội hóa trang năm nay nhận phản ứng trái chiều, Quỳnh Anh Shyn bày tỏ: "Với Shyn, Halloween luôn là dịp để mọi người được vui, được sáng tạo và thử sức với những điều khác biệt. Nhưng Shyn cũng hiểu rằng, là một người làm nghệ thuật, Shyn cần cẩn trọng hơn trong cách thể hiện để không khiến ai cảm thấy chưa thoải mái". Do đó, sau khi cùng ê-kíp xem xét kỹ lại, nữ fashionista đã quyết định gỡ bỏ những hình ảnh liên quan để tránh gây thêm hiểu lầm hay tranh luận không cần thiết.

Ngoài ra, nhãn hàng sở hữu bản quyền hình ảnh "ông Thọ" ngay sau đó cũng lên tiếng làm rõ sự việc. Đại diện nhãn hàng cho biết bộ ảnh hóa trang của người nổi tiếng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội không phải là hoạt động truyền thông hay hình ảnh xuất phát từ nhãn hàng, không có sự cho phép chính thức. Cùng với đó, nhãn hàng cho biết những hình ảnh hóa trang sử dụng hình ảnh "ông Thọ" có hình ảnh, nội dung không phù hợp với bản sắc nhãn hiệu. Nhãn hàng bày tỏ sự trân trọng dành cho những KOLs, người tiêu dùng đã yêu mến, nhớ đến sản phẩm, cho biết sẵn sàng hợp tác để lan tỏa hình ảnh nhưng trong điều kiện phù hợp.

Sự việc lần này khiến nhiều fan tiếc nuối, bởi trước nay Quỳnh Anh Shyn luôn gây trầm trồ mỗi mùa lễ hội hóa trang. Halloween 2024, Quỳnh Anh Shyn thực hiện bộ ảnh được đầu tư công phu, lấy cảm hứng từ các nhân vật trong bộ phim Tây Du Ký. Trong đó, cô chọn tạo hình Tôn Ngộ Không đầy tinh nghịch, có sự hỗ trợ của nhiều cameo. Chưa dừng lại, cô và Châu Bùi tái hiện tạo hình của cặp chị em Kendall Jenner và Kylie Jenner cực "slay".

Quỳnh Anh Shyn phủ sóng mùa Halloween 2024 với những tạo hình được đầu tư "khủng".

Hay năm 2023, nữ fashionista vào vai "nàng công chúa anh hùng" Fiona - nhân vật trong bộ phim hoạt hình kinh điển Shrek.

Vào năm 2022, Quỳnh Anh Shyn từng gây bão mạng xã hội với màn hóa trang thành người Na'vi trong bom tấn Avatar. Bộ ảnh được đầu tư chỉn chu của người đẹp gốc Hà thành khiến netizen cứ ngỡ rằng đây chính là poster phim Avatar phần 2.